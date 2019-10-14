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 Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк во время июльской поездки в Вашингтон сообщил о пересмотре политики Офиса президента в отношении работы посольства Украины США.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил экс-посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый.

"В десятых числах июля, во время визита бывшего секретаря СНБОУ Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака в Вашингтон, мне как послу было сказано, что теперь подходы другие и работа будет вестись напрямую, без посольства, а задача самого ведомства - обслуживать, то есть заниматься фактически логистическими вопросами", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый

По его словам, посольство Украины в США не занималось организацией телефонных переговоров Трампа и Зеленского. Однако, как отметил сам дипломат, он советовал Зеленскому отмежеваться от внутренней американской политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый

"Общаясь несколько раз с президентом Зеленским по телефону, мне показалось, что от раза к разу он все больше понимает всю ту глубину вопросов, которые наличествуют в двусторонних отношениях Украины с США. Я, кстати, ему советовал быть очень осторожным и стараться максимально дистанцироваться от внутренней политики США с тем, чтобы одновременно максимально приблизиться как к республиканцам, так и к демократам", - сказал Чалый.

В то же время Чалый также заявил, что ранее ответственность за политику Украины в США намеревались взять на себя Александр Данилюк и нынешний внештатный советник президента Зеленского Игорь Новиков.

Также читайте: Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри

Источник: https://censor.net.ua/n3153818
 
   
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США выделяет Украине рекордную поддержку. Так что сопли Чалого меня волнуют чуть менее чем полностью.
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Это ни занижение роли посольства - это занижение роли самого Чалого...
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п.с. пока не будет новый посол Украины .. ( поговаривают что уже предлагали ТРОИХ - но америкосы их не хотят, Зе команда ищет четвертого чтобы им предложить ... пздц)
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На футболі Україна-Португалія відбуваєтся неймовірне.Україна попереду 2-0.
Португальці після перерви виходять у футболках "Ні капітуляції"
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А когда петя открыто поддержал хилари на выборах,а потом злобный трамадол взьелся на Украину,чего молчало и не сказало петя ата ту Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США - Цензор.НЕТ 2605.Убивают эти эксперды.
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Євросоюзу важливо аби при виникненні повномаштабних бойових дій на сході України туди не влізли американці. Тому західноєвропейські куратори зелених усю взаємодію із США взяли під особистий контроль, лишивши посольству лише технічні функції
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Кто это? Это часом не тот умник, которого сегодня днем "Цензор" уже выкладывал с этой шикарной речью: "я докладывал в Киев о возможной остановке помощи США в Украину, хоть о подобных фактах мне неизвестно, но офис президента на меня не реагировал"?
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Турнули и обиды пошли. До этого думал, что пронесет, и молчал.
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