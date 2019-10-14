 Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский международный институт социологии, который опубликовал 14 октября результаты своих социологических исследований.
С 9 по 11 октября КМИС провел опрос среди взрослого населения методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Опрос не проводился на территориях, которые временно контролируются властями Украины. Проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019 года, тогда было опрошено 1500 респондентов.
Так, в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: Зеленскому (73% и 66%), Гончаруку (17% и 10%) и Разумкову (33% и 27%).
По балансу положительного и отрицательного отношения в октябре 2019 на первом месте Зеленский (баланс + 57%), Разумков (+19) и Вакарчук (-1%), далее следуют Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%).
При этом уровень знания Гончарука и Разумкова невысок: первого не знают 48% опрошенных украинцев, второго - 36%. Несколько возросло число тех, кто положительно относится к Бойко и Тимошенко. Отношение к Вакарчуку и Порошенко практически не изменилось.
64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют. 51% респондентов одобряют действия правительства в течение сентября и октября, 27% - не одобряют. 53% участников исследования одобряют действия Верховной Рады в течение сентября и октября, 30% - не одобряют.
Каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о протестах 1-2 октября против плана президента по завершению конфликта на Донбассе, которые происходили в Киеве и других городах Украины. 22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях протестующих. В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% не поддержали эти протесты.
37% респондентов в той или иной степени одобряют поручение Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации, 41% - не одобряют это решение.
По сравнению с сентябрьским опросом на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) выросла доля тех, кто считает, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме.
Если бы референдум о продаже земли состоялся в ближайшее воскресенье, то 55% украинцев проголосовали бы против продажи земли, 21% - за продажу, 12% не принимали бы участие в таком референдуме, еще 12% - не определились со своим мнением. Таким образом, если принимать во внимание ответы тех, кто принял бы участие в референдуме и определился, "против" проголосовали бы 72%, "за" - 28%.
49% опрошенных украинский той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, 47% - в той или иной степени не одобряют такое решение.
44% респондентов с той или иной степенью уверенности считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для нашей страны, 37% - - что вредно.
Это хорошо .
Ничего себе, 47%
Офшоренко - негативно 64 і 65 ...
які ще ******** потрібні цифри ?
раньше вы кремлеботы разное говорили
а теперь все только Пороха обсираете
это во сколько раз больше чем раньше?
и это он уже не президент, прикинь сколько понадобилось стараний
и *** не помогает все одно
Если все вышедшие сегодня на марш против капитуляции, на самом деле за Порошенко, почему они стесняются написать об этом на своих плакатах?
5 канал 🇺🇦 🇪🇺Подлинная учетная запись @5channel 5 ч.5 часов назад
Портнов закликав амністувати ексберкутівців і порушити справу проти учасників Революції Гідності
Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання "на якій підставі триває суд над співробітниками Беркута?"
Колишній голова Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов закликав генерального прокурора Руслана Рябошапку розпочати розслідування проти учасників Революції Гідності за нібито організацію масових вбивств працівників правоохоронних органів. Про це сам Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.ЗА ТЕМОЮ
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"Друзі, в країні вже півтори місяці, як призначений головний прокурор, але досі немає жодної його дії щодо справи Майдану. Думаю, не треба робити вигляд, що питання розсмокчиться само собою. До сих пір в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій вбивств учасників Майдану, розкрадання зброї, захоплень військових частин і державних установ", - йдеться в повідомленні .
Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання "чому досі не звільнені функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі триває суд над співробітниками Беркута".
За його словами, необхідно оголосити амністію та негайно відпустити співробітників "Беркуту", які звинувачуються у вбивствах учасників Революції Гідності, або розпочати розслідування проти євромайданівців.
Нагадаємо, Андрія Портнова пов'язують з чільником Офісу президента України Андрієм Богданом і він неодноразово демонстрував значну поінформованість в матеріалах розслідувань правоохоронних органів та публікував данні, які стосуються слідства.
ЦЕ ЯК ЗРОЗУМІТИ?
Так лучше?
Источник: https://censor.net.ua/n3153816
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Украине - привет
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Вакарчука не знало в вересні 9%, а в жовтні вже 12%. Зеленського в вересні 1%, а в жовтні 3%. 😂
За місяць 3% забуло Вакарчука? З деякими іншими політиками так само. Одразу видно, що цей опрос вартий довіри))).