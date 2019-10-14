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 Политика Украины
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Все про:опрос (1754) социология (419)

 Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС

В течение месяца уменьшилось количество украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и спикеру Дмитрию Разумкову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский международный институт социологии, который опубликовал 14 октября результаты своих социологических исследований. 

С 9 по 11 октября КМИС провел опрос среди взрослого населения методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрос не проводился на территориях, которые временно контролируются властями Украины. Проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019 года, тогда было опрошено 1500 респондентов.

Так, в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: Зеленскому (73% и 66%), Гончаруку (17% и 10%) и Разумкову (33% и 27%).

Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС 01

По балансу положительного и отрицательного отношения в октябре 2019 на первом месте Зеленский (баланс + 57%), Разумков (+19) и Вакарчук (-1%), далее следуют Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%).

Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС 02

При этом уровень знания Гончарука и Разумкова невысок: первого не знают 48% опрошенных украинцев, второго - 36%. Несколько возросло число тех, кто положительно относится к Бойко и Тимошенко. Отношение к Вакарчуку и Порошенко практически не изменилось.

64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют. 51% респондентов одобряют действия правительства в течение сентября и октября, 27% - не одобряют. 53% участников исследования одобряют действия Верховной Рады в течение сентября и октября, 30% - не одобряют.

Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС 03

Каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о протестах 1-2 октября против плана президента по завершению конфликта на Донбассе, которые происходили в Киеве и других городах Украины. 22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях протестующих. В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% не поддержали эти протесты.


Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС 04

37% респондентов в той или иной степени одобряют поручение Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации, 41% - не одобряют это решение.

По сравнению с сентябрьским опросом на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) выросла доля тех, кто считает, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме.

Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС 05

Если бы референдум о продаже земли состоялся в ближайшее воскресенье, то 55% украинцев проголосовали бы против продажи земли, 21% - за продажу, 12% не принимали бы участие в таком референдуме, еще 12% - не определились со своим мнением. Таким образом, если принимать во внимание ответы тех, кто принял бы участие в референдуме и определился, "против" проголосовали бы 72%, "за" - 28%.

49% опрошенных украинский той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, 47% - в той или иной степени не одобряют такое решение.

44% респондентов с той или иной степенью уверенности считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для нашей страны, 37% - - что вредно.

Источник: https://censor.net.ua/n3153816
 
 
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Правду скажет только Центр Разумкова о поддержке Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7925
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Украина не квартал.Украина была до зеленского,будет и после.Он транзитный пассажир.
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Цікаво, що баланс довіри у наступніка та у папєрдніка різниться практично тільки протилежними знаками, а так - майже однаковий. Схоже, саме це й надихає петріотів на різні космічного масштабу заяви.
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и это ничего еще не произошло - пока только слова, только PR. а что скажет "мудрьiй нарiд", когда "рiшення", которые эти фрики уже напринимали дойдут до "кожного"?
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Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась

Это хорошо .
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Так голосували не за зелю ! А проти свиночолого отця нації ! 🐷 Проти мародерства !
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Тебя в Люксембурге так сильно волнуют украинские события ?
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49% опрошенных украинский той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, 47% - в той или иной степени не одобряют такое решение. Источник: https://censor.net.ua/n3153816

Ничего себе, 47%
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Петро Томосний балансує на 11%, а боти видають більш ніж 146%. Шановні друзі, приєднуйтесь до вечірніх читань порохоботських перемог і звершень. Казки діда Панаса відпочивають
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11% это хуже 10% действующего премьер-министра?
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Зеленський - негативно 7 і 9
Офшоренко - негативно 64 і 65 ...
які ще ******** потрібні цифри ? Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2517
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я тебе скажу, какие цифры еще надо
раньше вы кремлеботы разное говорили
а теперь все только Пороха обсираете
это во сколько раз больше чем раньше?
и это он уже не президент, прикинь сколько понадобилось стараний
и *** не помогает все одно
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Я горжусь зебилами. Посудите сами: если 66% "поддерживают" Зелю, и при этом 48% не знают, кто такой Гончарук и 36%- кто такой Разумков, то чего стОит такая "поддержка"?
Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 938
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Как же прекрасно любить Пэцю Рошенко, находясь в Чехии! Да? 😂
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Кто об чём, а вшивый о бане. Я здесь о Порохе хоть слово написал?
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Я о тебе подобных зебилах, которые уехали прочь из за тех же "пэть, юлек, витек" (которые 28 лет водят страну за нос, рассказывая про сладкое "завтра").
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Я не из-за них уехал. У меня там давние контакты по работе. Но на Майдан-2004 и 2013-2014 приезжал и ещё приеду, когда понадоблюсь здесь. Надеюсь, уже скоро. Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8860
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Він хоче заробити на соєвий суп хоч на пізню вечерю. Бо "ЗЕленої петрушки" не дістав - ринки закриті. А УКРОП йому їсти западло.
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да, после Евро 2016 я вообще не мог смотреть игру сборной, а в этом отборочном игра на уровне грандов. Будем дальше посмотреть
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Хорошо, что у Зеленского нет этой совковой привычки рядиться в камуфляж. Каску напяливать, в карту смотреть с умным видом.Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 144
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Гордись: в том, что даже с сентября по октябрь упал рейтинг сывочолого гетьмана Пэтра Порошенко есть и твоя заслуга - народ то читает ваши идиотские высеры тут на "Цензоре".
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Упс! Так виглядає чєловєчєк , який забув одягнути памперс 😁😁😁😁😁😁
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От багато хто каже,що мітинг проти капітуляції і проти формули Штайнмаєра проплачений.Але чому немає ніякого зібрання,за формулу Штайнмаєра?
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У меня встречный вопрос
Если все вышедшие сегодня на марш против капитуляции, на самом деле за Порошенко, почему они стесняются написать об этом на своих плакатах?
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гм ... можливо тому , що соєві "хатєлкі" не мають жодного стосунку до реальності ...? Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 535
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Лалала Лалалала 6478e8b9 Вони вийшли саме проти капітуляції.Тут не буде по московськи.Як би вам тролям з Московії цього не хотілося.Ми вас розвалимо.
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XENOmorph У зелених не хватає навіть вчителям по 4000$ сплачувати.. Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6736
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Почекайте "Соціс" гриніва,там порошенко знову попереду з 54%
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Друг Богдана и Трубы вносит все новые предложения

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Портнов закликав амністувати ексберкутівців і порушити справу проти учасників Революції Гідності


Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2030

Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання "на якій підставі триває суд над співробітниками Беркута?"

Колишній голова Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов закликав генерального прокурора Руслана Рябошапку розпочати розслідування проти учасників Революції Гідності за нібито організацію масових вбивств працівників правоохоронних органів. Про це сам Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.ЗА ТЕМОЮ

Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6345 >
Директор ДБР розповів, що пов'язує його з головою Офісу президента Андрієм Богданом - "Спостерігач"
"Друзі, в країні вже півтори місяці, як призначений головний прокурор, але досі немає жодної його дії щодо справи Майдану. Думаю, не треба робити вигляд, що питання розсмокчиться само собою. До сих пір в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій вбивств учасників Майдану, розкрадання зброї, захоплень військових частин і державних установ", - йдеться в повідомленні .
Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання "чому досі не звільнені функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі триває суд над співробітниками Беркута".
За його словами, необхідно оголосити амністію та негайно відпустити співробітників "Беркуту", які звинувачуються у вбивствах учасників Революції Гідності, або розпочати розслідування проти євромайданівців.
Нагадаємо, Андрія Портнова пов'язують з чільником Офісу президента України Андрієм Богданом і він неодноразово демонстрував значну поінформованість в матеріалах розслідувань правоохоронних органів та публікував данні, які стосуються слідства.
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рейтинг падает . нужно срочно запускать " Сватов " и "Слугу народа " по всем каналам Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7400
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48% не знає хто у нас прем'єр. Це все, що потрібно знати про "мудрий український нарід".
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Опрос не проводился на территориях, которые временно контролируются властями УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3153816

ЦЕ ЯК ЗРОЗУМІТИ?
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Сам раз 5 перечитал, думал показалось, но нет же, написана какая-то дичь
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Опрос проводился на территориях, которые временно контролируются властями Украины.
Так лучше?
Источник: https://censor.net.ua/n3153816
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дуже радий за Петра Олексійовича. Що є ще й позитив у нього. Так тримати.
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є ще , в соєвого , порох в порохівницях - і ягоди в ягодицях ! Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5240
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С такими темпами скоро рейтинг Зеленского снизится до уровня Шария или националистов (2-3%). Его избрало абсолютное большинство украинцев чтобы остановил войну и посадил коррупционеров. Но такое ощущение, что главной своей миссией он избрал - пресмыкание перед порохоботами.
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Мабуть відсоток симпатиків зелених дорівнює відсотку симпатиків путіна.
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Ща придут платежки за тепло и Беге по суду пару ярдов отстегнут, так сразу рейтинг Моники и попрет!
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одними пресс-конференциями рейтинг не удержать , нужны результаты например борьбы с коррупцией ...свинарчуки , грановские и прочие птенцы гнёзда Петрова гуляют и плюют на справедливость в этой стране
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Опрос не проводился на территориях, которые временно контролируются властями Украины... Источник: https://censor.net.ua/n3153816
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Убитым в Бабьем Яру - привет
Армии - привет
Штатам и ЕС - привет
Инвестициям - привет
Бизнесу - привет
Украине - привет
Вкратце о 150 днях нового мирового лидера
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звільнено 24 українських бранця яких підставив Хряк
заарештовані Гримчак і Пашинський
Луценко і Гонтарєва втекли за кордон ...
Вкратце
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А воно таке зелене сидить в соцсєтях і читає коменти ))))
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Мені більше сподобалась статистика 'не знаю такого політика'.
Вакарчука не знало в вересні 9%, а в жовтні вже 12%. Зеленського в вересні 1%, а в жовтні 3%. 😂
За місяць 3% забуло Вакарчука? З деякими іншими політиками так само. Одразу видно, що цей опрос вартий довіри))).
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Поддержка пецика тоже снизилась, но так как она на уровне статистической погрешности (плинтуса) - о нем особо и не вспоминают
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Особливо смішна підтримка Разумкова й Гончарука. Хто ці політики? Навіть якщо їх занесло випадком в політику - що вони собою являють? Порожнє місце.
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Хочу побачити віче зелібобіків! З гаслами "Так капітуляції", "Зеля! Відведи війська!", "Наші губи - це рояль!" Ну і звісно ж багатотисячну, всенародну підтримку курсу Коломойського!
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