 Украина не согласится на федерализацию ради мира на Донбассе, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, выступая на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У Украины есть четкие "красные линии". Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - сказал он.

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Министр пояснил, что должен быть полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, а также восстановлен контроль Украины над государственной границей.