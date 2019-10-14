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 В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массовые мероприятия в центре столицы прошли без нарушений. В марше участвовали около 6000 человек, в акции "Ні капітуляції" - до 12 000 человек.

Об этом сообщил после завершения акций начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. Всего в первом шествии приняли участие около 6000 человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Независимости и завершилась под Офисом Президента, было до 12000 участников", - сказал он.

Полицейские продолжают нести службу. Они будут обеспечивать порядок во время футбольного матча "Украина-Португалия", который состоится сегодня в столице.

Также на Цензор.НЕТ: Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції"

В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 01
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 02
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 03
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 04
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/n3153812
 
   
 Топ комментарии
 
ты же пять лет работал на эту "Зеленую Чуму" и на Капитуляцию..
Как у тебя хватает совести сейчас что-то писать и постить свои гавеные картинки???!!!
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Одна методичка на всех зебилов? Пора бы уже что-то другое придумать, а то по методичке палитесь В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6050
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