 В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил после завершения акций начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. Всего в первом шествии приняли участие около 6000 человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Независимости и завершилась под Офисом Президента, было до 12000 участников", - сказал он.

Полицейские продолжают нести службу. Они будут обеспечивать порядок во время футбольного матча "Украина-Португалия", который состоится сегодня в столице.

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