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 ООН признала, что Россия нарушает Женевские конвенции, - Ельченко

Переселяя людей из России в оккупированный Крым, РФ пытается изменить демографию полуострова. Этим она нарушает Женевские конвенции.

Украина поблагодарила руководство Организации Объединенных Наций за официальное признание нарушения Россией Женевский конвенций. С таким заявлением выступил в понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно докладу (генсека ООН. - Ред.), Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыму", - заявил глава украинского представительства при ООН.

В этой связи Ельченко отметил, что Украина ожидает от ООН дальнейших шагов, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Тема закрыта, - Песков

Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. В этой связи Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск 12 других докладов по Крыму.

Ельченко, кроме того, обратил особое внимание на основные причины нарушений прав человека в Крыму, а именно на иностранную агрессию и временную оккупацию Россией украинского полуострова.

Также на Цензор.НЕТ: "Путинская Россия, гори в аду!" - Сенцов отреагировал на арест проукраинского активиста в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3153809
 
   
 Топ комментарии
 
Бляяяя! Свати? В такий день? Свати по ящику????? В прайм-тайм ,в День захисника України? Щоб ви всі виздихали від глистів,дешеві продажні ТБшлюхи!
(С)
@svecha62
☹️
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Украина поблагодарила руководство Организации Объединенный Наций за официальное нарушение Россией Женевский конвенций. Источник: https://censor.net.ua/n3153809
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та слов нет.
хоть бы иногда редакторы перечитывали новости, которые сами и набирают.
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БУДЕТ СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА ЛИБО СРАШКЕ ПРИЙДЕТСЯ ИСПОЛНЯТЬ ВСЕ ПИСУЛЬКИ
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******! Свати? В такий день? Свати по ящику????? В прайм-тайм ,в День захисника України? Щоб ви всі виздихали від глистів,дешеві продажні ТБшлюхи!
(С)
@svecha62
☹️
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Цікаво, яке відношення до українських вояків має гівно у кацапському береті на вашому фото? Мабудь таке ж як і ви до України? 🤔
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И? Что ты сделаешь? Огромным усилием воли переключишь на другой канал?
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Ну, то самое руснявое вдв, которое уже 5 лет убивает Украинцев на Донбассе.
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так нащо ви те дивитесь? я ж не дивлюся. що там цікавого? - примітивна кіножвачка.
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так нащо ви те дивитесь? я ж не дивлюся. що там цікавого? - примітивна кіножвачка.
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Будем пить пиво

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читай зебил-уже не 73% а 66 за месяц-
Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, которые показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его команды.
Положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66 процента опрошенных против 73 процентов в сентябре.
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чому , за 5 років , Україна жодного разу не ставила питання про виключення РФ з Радбезу ООН ..? ООН признала, что Россия нарушает Женевские конвенции, - Ельченко - Цензор.НЕТ 3378
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Це маніпулятивне твердження! Правда полягає в тому, що не існує механізму виключення постійних членів Радбезу, особливо, якщо вони там офіційно не значаться. У ст. 23 Статуту ООН йдеться про СРСР, а не про РФ! Потрібні революційні зміни ООН, але на це немає політичної волі провідних країн світу: Трамп -- агент Путіна, Макрона Путін нагнув, Британія зайнята брекзітом, Китай часто солідаризується з РФ. Ось Вам і весь Радбез...
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Ну и что??? Унылая лошадь уже жрала, все типа нарушают междунаробное право, ну и что????
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