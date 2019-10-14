 ООН признала, что Россия нарушает Женевские конвенции, - Ельченко

Украина поблагодарила руководство Организации Объединенных Наций за официальное признание нарушения Россией Женевский конвенций. С таким заявлением выступил в понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно докладу (генсека ООН. - Ред.), Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыму", - заявил глава украинского представительства при ООН.

В этой связи Ельченко отметил, что Украина ожидает от ООН дальнейших шагов, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

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Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. В этой связи Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск 12 других докладов по Крыму.

Ельченко, кроме того, обратил особое внимание на основные причины нарушений прав человека в Крыму, а именно на иностранную агрессию и временную оккупацию Россией украинского полуострова.

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