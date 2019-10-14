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 Турция будет продолжать военную операцию в Сирии, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина,  об этом сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Жертвами терактов стали десятки тысяч турецких граждан. Мы как никто знаем горечь потерь от действий террористов", - приводит агентство слова лидера страны.

"Только за последние дни на турецкой территории разорвалось более 700 минометных снарядов, погибли 18 человек, в том числе девятимесячный ребенок. Ранены более 200 жителей приграничных населенных пунктов Турции", - добавил Эрдоган.

Он также выразил обеспокоенность в связи с позицией ряда арабских государств, которые "после начала операции "Источник мира" вдруг захотели восстановить членство Дамаска в ЛАГ (Лиге арабских государств - ИФ)".

По данным агентства, Эрдоган подчеркнул, что "утверждения о том, что операция "Источник мира" направлена против этнических курдов ... и нанесет удар по политическому урегулированию в этой стране - ложь и вздор", и целью Анкары "являются террористы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предупредили Турцию о "серьезных санкциях" из-за военной операции в Сирии

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Многие члены НАТО ранее призвали Анкару прекратить эту операцию, а некоторые европейские страны уже ввели запрет на поставки Турции вооружения.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3153808
 
 
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Вот поэтому Эрдоган и играет с ****** в игры, чтобы решать свои вопросы в Сирии...
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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"Пуйлёныши" потеряли человеческий облик от страха расплаты
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настоящий лидер османов. Это вам не прибалтийские дворняги.
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