EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Киевские новости
  1223  69
Все про:алкоголь (1499) Верховный Суд (764) запрет (1365) Киевсовет (1167) продажа (426)

 Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 утра.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, соответствующее решение есть в Едином реестре судебных решений.

Постановление Киевсовета №19 / 1023 от 10 апреля 2017 о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 86% украинских подростков употребляли алкоголь, 50% имеют опыт курения и 18% пробовали наркотики, - ЮНИСЕФ. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3153807
 
 
 Топ комментарии
 
каломойша и похтан бреют 73% зайцев со шкурой
 показать весь комментарий
 
Спаюют жиды украинцев уж больно земелька хороша для гоев... не то что в изгаеле!
 показать весь комментарий
 
И это правильно.
Когда человек знает, что в любое время может докупить, если ему не хватило, лишнего не покупает.
При запрете всегда закупают "на всякий случай", и этот случай обязательно происходит.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
коля и похтан в деле. похтан должен уйти, коломойский прятаться в исраиле
 показать весь комментарий
 
 
каломойша и похтан бреют 73% зайцев со шкурой
 показать весь комментарий
 
 
Спаюют жиды украинцев уж больно земелька хороша для гоев... не то что в изгаеле!
 показать весь комментарий
 
 
Так не пей. А газонюхов цыган истребить ваще изи Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі - Цензор.НЕТ 9676 как и другие нации. Просто за разный шлак аврамические божки вписывались, иначе как же сырых и убогих ********* раем обещаным. Вписался за додиков, хопа и на счетчик поставил, теперь они молятся не пенькам и собакам диким, а крашеным доскам и огню.
 показать весь комментарий
 
Что значит не пей? С чего ты вообще решил что я пью???
Вписался??? а был ли мальчик?
 показать весь комментарий
 
 
Ну не пьеш, молодец. Создавай свой род и прививай идеалы и ценности. Всякие мазкали, потешные Зе-малоросы, юдеи, хачи подохнут от героина и водяры. А твой род займет их дома, поля и ресурсы.
 показать весь комментарий
 
Странно, моя земелька в Израиле стоит так, что тебе на нее не хватит, даже если ты все свое продашь и еще кредитов наберешь. А бухать... так это же ты не можешь не бухать, вонять пивом в 8 утра и водкой в 8 вечера, это именно для тебя показатель настоящего мужчины.
 показать весь комментарий
 
Сначала жиды сделали украинцам голодомор, теперь вот хотят споить, а земелька твоя это 1х2метра! Ворованное в пользу не пойдет!
 показать весь комментарий
 
 
А ведь ты и правда имущество русского царя, сбежавшее от него.
 показать весь комментарий
 
а ведь такие как ты уже раз поплатились в истории за то что вытворяли!!! Помни об этом!
 показать весь комментарий
 
Помним, мы вообще ничего не забываем, не плохого, не хорошего.
 показать весь комментарий
 
Я вот вот смотрю что ваши клептокрады вытворяю и совсем тебе не верю!
 показать весь комментарий
 
Не, это осепсине джугашвили показали 2 палки колбасы, на каждой был отдельный указ(ну типа как сурками определяют или гадают змеями на ЧМ), джуга полез до вонючей краковской колбаски, а после обкакался и заплакал. Была бы колбаса по вкусней другая, то было бы по другому.
 показать весь комментарий
 
Десятину цыганам заплатил? (левитам, фараоновому племени, тот что Шошенк, аки Соломон)
 показать весь комментарий
 
Громада приняла решение! как жить в ее доме.Какие суды имеют моральное право совать сюда свое продажное рыло.!Украинцы уже вторую власть просят загнать это кодло под контроль общества,а воз и ныне там.
 показать весь комментарий
 
 
Наконец-то порохоботва нажрется от счастья! ))
 показать весь комментарий
 
 
зебот ферма и ее тролли кормятся и финансируются коломойским.

стыдно работать на грабящего тебя жида.

Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.

Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.Хлеб и картошка длоя тебя уже подорожали в 2 раза.Будешь в ответ строить в два раза больше зебот-постов?

Где вас таких ********* понаходили?
 показать весь комментарий
 
 
А я смотрю у тебя в каждом посте Ctrl C - Ctrl V ???
В независимости от темы и комментов?
Сколько хоть получается в сутки? 200 грн хоть зарабатываешь?? )))
 показать весь комментарий
 
Мне кажется ты что то пропустил. Сейчас не порохоботва в тренде, а зелеботва.
 показать весь комментарий
 
 
Я даже не могу с тобой поспорить! В тренде всегда: ум, образованность и мир!
В отличии от тобой пропагандируемого: тупой агрессии, слепой ненависти и военных действий!
Сдохни, кацапсина!)))
 показать весь комментарий
 
И это правильно.
Когда человек знает, что в любое время может докупить, если ему не хватило, лишнего не покупает.
При запрете всегда закупают "на всякий случай", и этот случай обязательно происходит.
 показать весь комментарий
 
 
на всякий случай имеют силу воли удерживаться. А говномойше зудить грабить все больше
 показать весь комментарий
 
 
правильно было бы запретить судом скрытую рекламу водки и сигаре и пиво с лимоном для малолеток!
 показать весь комментарий
 
 
А разве проблема как раз не в том, что бухое мурло по ночам шатается по улицам по пути в супермаркет?
 показать весь комментарий
 
Проблема в том, что оно боится с такой батареей заявиться домой и бухает с друзьями на улице все, что накупило до поросячего визгу.
А из дому выйти за новой бутылкой или лень, или жена не выпустит.
 показать весь комментарий
 
Проблема в том что нет у него никакой "батареи" и друзей тоже нет! Ну нет у зебилоидов друзей!!!
Коломойша много не заплатит на зелеферме!
 показать весь комментарий
 
Хунта говномойши в действии.Жрите не обляпайтесь


ВР с имитацией фракции "дебилы коломойского", кабмин недоразвитого гончарука с его послушными коломойше дураками и администрация клоуна с похтаном коломойского есть инструменты управления и разграбления украины продажей себе земель с госпредприятиями с продажей мира парашке говно каломойшей, исвените за тавтологию.
 показать весь комментарий
 
 
5 9или 6) последних стран в мире есть, где запрещена торговля землей
5 отсталых деградированных стран
среди них Украина
пора выходить из этой компашки дегенератов
 показать весь комментарий
 
Спаивают украинцев

Голосуем за Клыха !
 показать весь комментарий
 
 
Лучше за Надю она хоть верталетчица!
 показать весь комментарий
 
 
Жесть! О какой Европе можнт быть речь?
 показать весь комментарий
 
 
в Азии как раз алкоголь вообще не очень...
 показать весь комментарий
 
сыграем? преф. ленинградка, затрудненный, ответственный, скользящая, 2,4,8 ро гривне вист?
 показать весь комментарий
 
Ну возможно об этой

Или об этой
Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі - Цензор.НЕТ 9545
Бухих вообще-то везде хватает.
 показать весь комментарий
 
ппц такое ощущение иногда складывается что суд круче чем москали валят украину.
все наорброт !
тупо наоброт !!! толи искаженое вопристие мира и морали у судей.
 показать весь комментарий
 
 
Что то мне кажется что судья голосовали за ЗЕ. Уж больно похожи.
 показать весь комментарий
 
Понабирают в суды алкашей. А мы такие "Где честный суд". Глупыши.
 показать весь комментарий
 
а шо по этому поводу думает Билецкий??? Бутылками в судей не хочет побросать???
 показать весь комментарий
 
а чо это так возмущает порохоботов-некиевлян? Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі - Цензор.НЕТ 9650
за методичку обидно?
 показать весь комментарий
 
Давно уже в Штатах запрещена торговля алкоголем по ночам. С тех пор уровень преступности заметно снизился. А в Украине торгаши шмурдяком не хотят терять бабло, а на связанную с пьянством преступность им и купленным ими судьям плевать. Тем более, шо всегда найдется платный пропагандон, который это поддержит за копеечку малую.
 показать весь комментарий
 
 
вах-вах-вах. какой пафос, какой апломб! кукую куйню ты несешь!
 показать весь комментарий
 
И это квакает существо, которое в трезвом состоянии не может посадить или выкопать картоплю? Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі - Цензор.НЕТ 2951
 показать весь комментарий
 
 
"Вот что бабло чудотворное сотворяет!"
Написав, прочитав - не смішно.
 показать весь комментарий
 
у меня друзья самогон начали гнать даже те , кто выпивал раз в полгода ! к чему эти идиотские попытки ввести сухой закон или ограничения ?? цены на алкоголь заоблачные и чем выше будут, тем меньше купят. не продавать ночью, так барыжат из-под прилавка непонятно чем. фальсификата полно даже в нормальных супермаркетах. но если человеку очень надо, то он найдёт ! а с пьянством не запретами нужно бороться, а полицией , которая должна следить за общественным порядком. и воспитанием в семье в первую очередь
 показать весь комментарий
 
 
я, меж прочим, пострадавший от сего беспредела
уже несколько лет не могу адекватно ни посадить ни выкопать картошку
ибо едем из Киева с гостями на дачу на картошку и... пива нельзя купить!!! а как же сажать или копать насухо??? Это грязное извращение!
приходится по пути в селе брать, выбор ессно н етот, но приходится
теперь урожаи будут лучше, поднимем ВВП страны и создадим кратковременно рабочие места
 показать весь комментарий
 
этой весной посадок не было...до следующей весны продержись, не просыхая...
 показать весь комментарий
 
от вам і чергова петіна реформа по децентралізації лопнула через реформовані суди - місцева влада не може, навіть, обмежити вночі продаж важкого алкоголю.
 показать весь комментарий
 
надо что то делать...надо что то делать.. надо..выпить!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх