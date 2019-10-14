 Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, соответствующее решение есть в Едином реестре судебных решений.
Постановление Киевсовета №19 / 1023 от 10 апреля 2017 о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.
Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года.
В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.
Вписался??? а был ли мальчик?
стыдно работать на грабящего тебя жида.
Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.
Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.Хлеб и картошка длоя тебя уже подорожали в 2 раза.Будешь в ответ строить в два раза больше зебот-постов?
Где вас таких ********* понаходили?
В независимости от темы и комментов?
Сколько хоть получается в сутки? 200 грн хоть зарабатываешь?? )))
В отличии от тобой пропагандируемого: тупой агрессии, слепой ненависти и военных действий!
Сдохни, кацапсина!)))
Когда человек знает, что в любое время может докупить, если ему не хватило, лишнего не покупает.
При запрете всегда закупают "на всякий случай", и этот случай обязательно происходит.
А из дому выйти за новой бутылкой или лень, или жена не выпустит.
Коломойша много не заплатит на зелеферме!
ВР с имитацией фракции "дебилы коломойского", кабмин недоразвитого гончарука с его послушными коломойше дураками и администрация клоуна с похтаном коломойского есть инструменты управления и разграбления украины продажей себе земель с госпредприятиями с продажей мира парашке говно каломойшей, исвените за тавтологию.
5 отсталых деградированных стран
среди них Украина
пора выходить из этой компашки дегенератов
Голосуем за Клыха !
Или об этой
Бухих вообще-то везде хватает.
все наорброт !
тупо наоброт !!! толи искаженое вопристие мира и морали у судей.
за методичку обидно?
Написав, прочитав - не смішно.
уже несколько лет не могу адекватно ни посадить ни выкопать картошку
ибо едем из Киева с гостями на дачу на картошку и... пива нельзя купить!!! а как же сажать или копать насухо??? Это грязное извращение!
приходится по пути в селе брать, выбор ессно н етот, но приходится
теперь урожаи будут лучше, поднимем ВВП страны и создадим кратковременно рабочие места
Всі на путч