 Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції"

Об этом он заявил во время выступления на народном вече, которое состоялось на Майдане Незалежности в рамках марша "Ні капітуляції", информирует Цензор.НЕТ.

Билецкий обратился к участникам марша с рядом вопросов. "Хочет ли Украина так называемого разведения, которое на самом деле является сдачей украинских территорий?", "Хочет ли Украина так называемых выборов в ЛДНР, которые легализуют власть сепаратистов и террористов, власть пятой колонны России на нашей территории?", "Хочет ли Украина особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а фактически - федерализации страны и начала развала страны изнутри?" - спрашивал он.

На все эти вопросы участники собрания на Майдане ответили: "нет".

При этом на вопрос Билецкого "хочет ли Украина бороться, стоять до конца, сосредоточиваться, становиться сильнее, побеждать и возвращать свои территории и своих людей?", собравшиеся воскликнули: "да".

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После этого Билецкий заявил: "Тогда мы даем этим людям, которые сегодня называются властью, мы даем им небольшой срок - десять суток".

"Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции, движения сопротивления, не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло", - отметил Билецкий.

По его словам, на Майдане собрались десятки тысяч человек.

"Если власть не слышит, то надо переходить, значит, надо переходить к другим действиям. Здесь выступали ребята-добровольцы, и мы уже имеем прямой контакт. Если власть будет где-то отводить, то я могу ответственно дать слово всем, что сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию и будут удерживать там наши земли", - заявил Билецкий.

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Он сказал, что участники марша "Ні капітуляції" смогут найти варианты гражданского сопротивления населения по всей Украине и заставят власть делать то, чего требует украинская нация.