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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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 Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції"

Лидер партии "Национальный корпус" заявил, что добровольцы готовы занять все позиции, с которых будут отведены украинские войска на Донбассе.

Об этом он заявил во время выступления на народном вече, которое состоялось на Майдане Незалежности в рамках марша "Ні капітуляції", информирует Цензор.НЕТ.

Билецкий обратился к участникам марша с рядом вопросов. "Хочет ли Украина так называемого разведения, которое на самом деле является сдачей украинских территорий?", "Хочет ли Украина так называемых выборов в ЛДНР, которые легализуют власть сепаратистов и террористов, власть пятой колонны России на нашей территории?", "Хочет ли Украина особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а фактически - федерализации страны и начала развала страны изнутри?" - спрашивал он.

На все эти вопросы участники собрания на Майдане ответили: "нет".

При этом на вопрос Билецкого "хочет ли Украина бороться, стоять до конца, сосредоточиваться, становиться сильнее, побеждать и возвращать свои территории и своих людей?", собравшиеся воскликнули: "да".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Акция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП. ВИДЕО

После этого Билецкий заявил: "Тогда мы даем этим людям, которые сегодня называются властью, мы даем им небольшой срок - десять суток".

"Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции, движения сопротивления, не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло", - отметил Билецкий.

По его словам, на Майдане собрались десятки тысяч человек.

"Если власть не слышит, то надо переходить, значит, надо переходить к другим действиям. Здесь выступали ребята-добровольцы, и мы уже имеем прямой контакт. Если власть будет где-то отводить, то я могу ответственно дать слово всем, что сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию и будут удерживать там наши земли", - заявил Билецкий.

Также на Цензор.НЕТ: "Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе

Он сказал, что участники марша "Ні капітуляції" смогут найти варианты гражданского сопротивления населения по всей Украине и заставят власть делать то, чего требует украинская нация.

Источник: https://censor.net.ua/n3153805
 
   
 Топ комментарии
 
в жопу себе загони, вообще даром выйдет
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Нужно было сразу идти в военкомат и не прдуриваться
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народ, не знаете кому загнать по-дешевке? бочку горячего шоколада
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в жопу себе загони, вообще даром выйдет
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Ты уже давно просрочен, "сделанный в СССР".
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Нужно было сразу идти в военкомат и не прдуриваться
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Так то ещё реально воевать пошлют, это не хорошооплачевыемые концерты в Киеве устраивать.
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"Трижды Саша", а ты свои посты, против "ЗРАДУ", не забыл? Я - нет...
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Не белецкому там митинговать. Оно больше всех виновато что та капитуляция началась
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кацы достаточно легко, им своих не сильно жалко, под невнятное озабоченное мычание запада, могут слегка остудить горячие головы..думаешь стоит пробовать..?
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До рекорду за саму довгу прес-конференцію ще один, - за самий швидкий Майдан в історії)
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воно Майдану не варте... звалить жидівська морда кудись. от тільки не в ізраіль, чомусь... але. на то воно і жид.
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Дебил, народ в своём большинстве поддерживает власть, а Билецкий расшатывает ситуацию и играет на руку Пуйлу.
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офигеть, картина " караван-сарай" - Третьяковская галерея ))
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ты уже свыногейту дэдлайны давал... и шо? и где? Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 3841
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Зелю можна по закону в вмпічмент відправити? Чи доведеться його як Чаушеску судити?
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Будет день 11-й . Солнышко не бойся ничего. Любовь победит.
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С Билецким нужно "держать ухо в остро ".
.
Мутный тип.
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Та да. Гамбіт Міністра МВС і Бабаюля Канцлєр.
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Лично Билецкий займет передовые позиции в окопе?
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Не , он просто обиделсо шо его из Рады кышнули и от кормушки отодвинули .
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НЕ БУЛО Б.
ЯКЩО Б РУССКІЄ СОЛДАТИ, ЗА НАКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА ПУТІНА, НЕ ПОЧАЛИ Б РОЗСТРІЛЮВАТИ УКРАЇНСЬКИХ СОЛДАТ.

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а якби там був би зелупа, так всі сєпари обісрались би зі сміху і здохлию, то була б перемога, але клятий порощенко не пустив зелупу на фронт! Ось!
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Не важно чьи были бы сыновья, российская армия зашла в тыл с перевесом в технике и живой силе 15 к 1 и дала ультиматум на отвод войск, "коридор" с координатами, по которым можно выходить, а потом расстреливала из всех калибров эти координаты и выходящие украинские войска.
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ну дайте ему парабеллум пусть в атаку киздует
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На карте отмечены уже сданные территории. Когда туда зайдут добровольцы?
Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 5026
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война еще не закончена
и они там будут
а вот где будеш ты
ото вопрос
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Все эти путчи и призывы рассчитаны на жёсткое сопротивление
Недаром соя все время провоцировала: выйди и защити своего Зеленского

Я очень рада что сегодня нация оказалась мудрее и не вышла на противостояние
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І хто вийде захищати прімєрного єврейського мальчіка , що грає на роялі.
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Бедный зеля, наверное, себя за все места кусает. Жил себе тихо придурком, рожи корчил в телевизоре, умничал на всякие темы, так нет же - втянулся в этот политический геморрой.. Теперь его половина страны ненавидит. Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 357
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Казав і кажу!
Зєля пролізла у владу на брехні.
Брехня скрізь і в усьому і тільки но народ це зрозуміє їх на шматки розурвуть!
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давай тебя поставим, откуда тебе известно, что это так. пукать будешь у себя дома!
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Теперь очередь за теми, кто поддерживает разведение, выйти на митинги поддержки, чтобы Билецкий не расписывался за всё население Украины.

Народ в своём большинстве поддерживает нынешнюю власть, а Билецкий рас шатывает ситуацию и играет на руку Пуйлу.
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Імпотєнти вийдуть на мітинги? Народжені повзати. літати не можуть.
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Главное - чтобы были боеприпасы, оружие, и иное материальное обеспечение... Какая-то "непонятка" многоходовая"... Один из вариантов - "блазенятам" дали возможность "показать себя" "во всей красе",и, пока их "избиратели" будут "пребывать в растерянности" (то есть, в "охренении") - взять власть... Учитывая, что голосовал за них "охлос", а их лидеры - уже "обосрамшись", это будет нетрудно... Вот только, "КТО придёт к власти?".
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я не понял ультиматума 10 дней на чьто ???? это что за разговор ???? кто его белецкого опалномачивал ???? может просто собрать всех единомышленников и айда ТРОПАМИ -РЕЙДАМИ по оккупированным территориям !!! хватит бузить на МИРНОЙ ЧАСТИ пора и честь знать !!!
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Согласен, если власть не опомнится, акции гражданского неповиновения необходимы.
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пускай обратиться к Авакову, своему хозяину и даст 10 дней, чтобы полиция начала жить честно и ничего не крышевала, но за это деньги не платят "патриоту"
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зебот ферма и ее тролли кормятся и финансируются коломойским. стыдно работать на грабящего тебя жида.

Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.

Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.Хлеб и картошка длоя тебя уже подорожали в 2 раза.Будешь в ответ строить в два раза больше зебот-постов?

Где вас таких ********* понаходили?
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Ну, як бачите, суспільство не готове здаватися. І причини нема. Вірніше, причина є - клоуни не хочуть приймати рішення. Вони потрапили в ложу на халяву, а для чого халявщикам тяжкі рішення? Вони їх і не вміють вирішувати, і не хочуть, та й взагалі, окрім халяви - нічого не хочуть.
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І шоооо опять на голову кастрюли одените? Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 2424
Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 6776
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Это радует что заявлен план, жду реализацию .
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