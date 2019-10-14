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 Мемориальную доску погибшему в 2014 году на Донбассе украинскому воину Дмитрию Цуркану открыли в Киеве. ФОТО

14 октября, фасаде здания Печерского райуправления полиции города по случаю ко Дню Защитника состоялось торжественное открытие мемориальной доски Дмитрию Владимировичу Цуркану,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции Киева.  

Дмиртий Цуркан,14.09.1979 года рождения, уроженец города Знаменка Кировоградской области, старший следователь Печерского районного управления ГУМВД Украины, майор, старший инспектору батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области, который погиб 29 августа 2014 в районе села Горбатенко Старобешевского района Донецкой области во время выхода из Иловайского котла так называемым "зеленым коридором".

14 сентября 2014 тело было найдено поисковой группой Миссии "Эвакуация-200" ( "Черный тюльпан") и привезенное в Запорожье. Опознан товарищами и родственниками. Похоронен в Знаменке.

Указом Президента Украины № 109/2015 от 26 февраля 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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Мемориальную доску погибшему в 2014 году на Донбассе украинскому воину Дмитрию Цуркану открыли в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153804
 
 
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Мемориальную доску погибшему в 2014 году на Донбассе украинскому воину Дмитрию Цуркану открыли в Киеве - Цензор.НЕТ 381
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