 "Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минского процесса", - Пристайко

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

Говоря перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, Пристайко сказал, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.

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"Мы открыто сказали всем, что предпринимаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем", - заявил глава МИД.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.