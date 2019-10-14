 "Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минского процесса", - Пристайко

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.
Говоря перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, Пристайко сказал, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия.
"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.
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"Мы открыто сказали всем, что предпринимаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем", - заявил глава МИД.
"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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1. Все собрались
2. Зеленский спрашивает у х-ла как и когда вернёте Крым.
3. Встреча окончена.
п. 2 может разделится 2.1 ".... вернете луганду" 2.2. Х-ло "Нас там нет"