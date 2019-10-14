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 Политика Украины
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 "Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минского процесса", - Пристайко

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и террористы на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

Говоря перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, Пристайко сказал, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.

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"Мы открыто сказали всем, что предпринимаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем", - заявил глава МИД.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.

Источник: https://censor.net.ua/n3153803
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский "почтил" память погибших воинов 72-ки...

"Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минского процесса", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1594
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Всех зебилов отправят на фронт. Вас 73%. Вы теперь просто обязаны зачистить Донецк и Луганск... ведь, вы постоянно кричали, что Петя на это не способен.
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В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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пусть националисты во главе с Билецким и едут на встречу
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Зеленский "почтил" память погибших воинов 72-ки...

"Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минского процесса", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1594
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И, если не сростется, не дай Бог, то вся соевая гниль получает оружие и на фронт. Или нет?
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Всех зебилов отправят на фронт. Вас 73%. Вы теперь просто обязаны зачистить Донецк и Луганск... ведь, вы постоянно кричали, что Петя на это не способен.
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это типа мы обосрались но вина на вас? у вас зебилов мозги совсем отсохли)))
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"Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и террористы на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня". - очередной "перл" от МИДа. А масква где, пристайко? Ты охренел окончаельно?
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а что тут не так? 4 cтраны встречаются, сша не будет.
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если Киев и террористы на востоке Украины - вот что тут не так. На востоке Украины армия рф, а не сепаратисты. Ни единого выстрела там нет без соответствующего согласования с масквой. И командуют там кадровые военные рф
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может армию рф и называют террористами - это новый тренд.
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никто вам пристайкам и зеленским не позволит отводить -твари цепляется за тот норманд встречу так хочет подписать-зебил не видиш что пуйло опускает тебя не хочет он- хочеш мордор оставить без ответсвенности за убитых за разореный донбас на Украину повесить мы будем из бюджета платить если и уйдет россия оттуда? и твоим обещаниям грош цена войну не закончиш надо думать было на стадионе а не пускать популистические обещание зарплату уже учителя в 4к баксов получили не знают куда деньги тратить -в итоге ты выйшло найхудшее чмо даже янык умнее тебя был
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На путч з Льошою Гончаренко прийшов навіть Штанмаєр
"Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минского процесса", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6489
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Все-все проплаченые. Одно ты бесплатное
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Опять на те же грабли наступили. Порошенко это всё уже делал.
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Только Порошенко, сделав сперва ряд ошибок, все-таки сумел понять, что из "Минского процесса" никакого позитивного решения не получится. Сколько ошибок в ущерб Украине понадобится сделать нынешним, чтобы это теперь самим понять?
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Ну какие там минские соглашения, в условиях, когда на линию соприкосновения в любой момент могут беспрепятственно и безнаказанно прорваться люди с оружием, объявившие себя патриотами и устроить стрельбу. Это не государство, а махновщина какая то.
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Найлегше вирішення проблеми, коли вас гвалтують - розставити ноги й дати себе згвалтувати. Ото лише чим політика Порошенка суттєво відрізняється від політики Зеленського. Бо у Порошенка була політика - кричати, коли гвалтують, й міцніше стуляти ноги. А в іншому дуже навіть схоже.
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Предвижу план норм встречи -
1. Все собрались
2. Зеленский спрашивает у х-ла как и когда вернёте Крым.
3. Встреча окончена.

п. 2 может разделится 2.1 ".... вернете луганду" 2.2. Х-ло "Нас там нет"
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