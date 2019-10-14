 Враг нарушил перемирие 7 раз с начала суток 14 октября, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из вооружения БМП-1;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вильного по направлению Золотого-5 с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет".