 "Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение. — Ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", — сказал он.
Костюк также отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.
Также на Цензор.НЕТ: Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский
Так что
Поспособствовали народные митинги.
Про украинскую полицию на донбассе мы ещё в 2014 насмотрелись.
Без вариантов.
Американцы воевали на чужой земле, а мы на своей.
Соевые, шлите адреса, куда корвалол с валидолом отсылать. Гы
У вас - капитуляция. Такшо жуй корень валерьянки.
Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з ветеранами російсько-української війни, відношення до глави держави з боку учасників АТО стає все гіршим.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська солідарність", ветеран АТО Яна Зінкевич.
"Зеленський постійно апелює до ветеранів, просить їхньої підтримки, проводить зустрічі, але після кожної такої зустрічі, враження ветеранів від українського президента все гірше й гірше. Останній приклад, коли Зеленський стверджував, що, мовляв, усе вирішено й ветерани з ним погодилися - це викликало обурення з боку людей, які були на цій зустрічі, оскільки нічого вирішено не було. Президент говорив загальними фразами, що він дійсно збирається віддавати Золоте і Петрівське, а також інші населені пункти. Я вважаю, що це не припустимо, оскільки за кожен клаптик своєї землі ми віддали багато життів. І тепер все це віддати лише для того, щоб Зеленський зустрівся з Путіним?", - сказала депутат.
Також Зінкевич наголосила, що попри сподівання українського президента переконати Путіна припинити війну на Донбасі, досвід минулих переговорів показує, що Росії не можна вірити.
"Зеленський вважає, що зможе перехитрити російського президента, переконати його завдяки своїм дипломатичним здібностям. Але ж ми розуміємо, що дипломатом стають не за один десяток років. Тим більше, якщо ворог - це Путнін. Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли була зустріч у Нормандському форматі, а потім ворог нам влаштував Іловайськ і Дебальцеве. Це свідчить про те, що Росії не можна довіряти", - зазначила політик.
ГОСПІТАЛЬЄР.
Яна Зінкевич.
Знаете есть такая игра - шахматы?
А в шахматах есть такое понятие - пожертвовать фигурой?
хоть одно яйцо.
Я вам всем тута уже 300 раз говорил , шо Крыма и Лугандонии в составе Украины больше не будет . Фсьо . Все заскринили ? На флешечку сохраните на память
Зеля разводит. ..
Сколько ещё полезные рашке идиоты будут наступать на одно и то же гов-но.
Есть же стрим