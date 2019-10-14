 "Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение. — Ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", — сказал он.

Костюк также отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

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