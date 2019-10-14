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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19647) Золотое (47) Костюк_Юрий (3) Офис Президента (128) Станица Луганская (85)

 "Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе

Отвести силы и средства в Золотом можно только после устойчивого прекращения огня. Потому этот вопрос пока отложен.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение. — Ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", — сказал он.

Костюк также отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Также на Цензор.НЕТ: Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153798
 
 
 Топ комментарии
 
Очконули ЗЕбобики. А это всего лишь просто на митинг вышли...., а оно уже весь бункер обдрыстало.
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ПІСЛЯ КОЖНОЇ ЗУСТРІЧІ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ВЕТЕРАНАМИ СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО ВСЕ ГІРШЕ Й ГІРШЕ - ЗІНКЕВИЧ

"Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 1309

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з ветеранами російсько-української війни, відношення до глави держави з боку учасників АТО стає все гіршим.

Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська солідарність", ветеран АТО Яна Зінкевич.

"Зеленський постійно апелює до ветеранів, просить їхньої підтримки, проводить зустрічі, але після кожної такої зустрічі, враження ветеранів від українського президента все гірше й гірше. Останній приклад, коли Зеленський стверджував, що, мовляв, усе вирішено й ветерани з ним погодилися - це викликало обурення з боку людей, які були на цій зустрічі, оскільки нічого вирішено не було. Президент говорив загальними фразами, що він дійсно збирається віддавати Золоте і Петрівське, а також інші населені пункти. Я вважаю, що це не припустимо, оскільки за кожен клаптик своєї землі ми віддали багато життів. І тепер все це віддати лише для того, щоб Зеленський зустрівся з Путіним?", - сказала депутат.

Також Зінкевич наголосила, що попри сподівання українського президента переконати Путіна припинити війну на Донбасі, досвід минулих переговорів показує, що Росії не можна вірити.

"Зеленський вважає, що зможе перехитрити російського президента, переконати його завдяки своїм дипломатичним здібностям. Але ж ми розуміємо, що дипломатом стають не за один десяток років. Тим більше, якщо ворог - це Путнін. Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли була зустріч у Нормандському форматі, а потім ворог нам влаштував Іловайськ і Дебальцеве. Це свідчить про те, що Росії не можна довіряти", - зазначила політик.
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а сколько танцев с бубном сколько прогинанирй..пару дней назад Путинуже на все дал ответ мол зеленский дурак не способный Прзидент и ему мешают клятые националисты бандеровцы.... Вовка пуйло всегда знает чего он точно делать НЕ СОБИРАЕТСЯ И Е СОБИРАЛСЯ.. тиакже с Норманским форматом и по газу транзиту и все вернтся вопрос тольчко нафиг идиоту булаву дали вместо Педро бардак еще хуже раньше врами а теперь ворами и дураками во флаконе два в одном....
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побачив такую компашку біндеровцев це нормально, мог и всратца
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запомни - сегодня зебилята быстро в спам и если не остановится то и бан не далеко.
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До нового дотягне. Навіть до післясв'ят. Бо виборці-шлунки, що за нього голосували саме ближче до весни відчують закінчення ери "зубожіння" і початок ери " не вистачає на нормальну їжу". Особливо після підняття тарифів з 1 січня. А якщо таки не переможе здоровий глузд з "Приватбанком", то дика галопуюча інфляція швидко зробить виборців Зєлєнского агресивними. Притому агресію переспрямувати на попередників не вдасться, бо до цього часу це набридне навіть людям-шлункам.
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как в Литве?! а как там біло, где разница с Украиной
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"...требует периода проживания, экзамена на литовском языке, знакомство с Конституцией Литвы и присяги на верность."(с)
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не неси ерунду, Литва дала гражданство всем живущим в Литве, повторяю - всем. Латвия и Эстония только бывшим гражданам и их потомкам, остальным после разных процедур в том числе и после сдачи эксамена знание истории республики и государственного языка итд итп.
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этот закон не имеет заднего хода, тоисть не сможешь ограничить тех кто уже получил законно гражданство и их потомков - так что опять нет значимой разницы. Если говорить о новых граждан в смысле тех кто получает но не является потомком гражданина. У вас не делает погоду сегодня легально приехавшие а именно часть совкового отбребья и их потомков.
Так что
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Вибіркове право голосування. Тільки так або в прірву або диктатура.
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И что будет, начальник паники? Ты еще более грозные коменты на "Цензоре" писать начнешь?
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Всрались.
Поспособствовали народные митинги.
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Костюк также отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Про украинскую полицию на донбассе мы ещё в 2014 насмотрелись.
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сбу даунецкии тоже, но не все, били и люди а не животные
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Либо война, либо капитуляция.
Без вариантов.
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Спроси у мириканцев как они капитулировали во Вьетнаме.
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Разве можно сравнивать ?
Американцы воевали на чужой земле, а мы на своей.
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можно и без войны - стена и ров с крокодилами.... путлер охренеет узнав что теперь весь лугандон придется кормить поить и танцевать.....
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Очконули ЗЕбобики. А это всего лишь просто на митинг вышли...., а оно уже весь бункер обдрыстало.
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О, у пэидиотов накрылся вечер. Такая зрада намечалась.
Соевые, шлите адреса, куда корвалол с валидолом отсылать. Гы
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Они уже празднуют рішучу перемогу! 😂
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Именно реально победа народа над капитулянтом клоуном. Если бы народ не вышел, то вы кацапы кремлёвские сейчас бы радовались захватывая землю Украины. ЧТо сепарня винторогая приуныли???
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Ось не треба було Зе за руку тримати коли воно до Луганська йти зібралося з гаслом: там наша земля. Вже й мир би був!
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У нас - перемога.
У вас - капитуляция. Такшо жуй корень валерьянки.
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Перемога -- таки твой клоун обосрался от страха. Значит верно народ вышел. А если бы не вывшли то ты кацап сейчас бы радовался шо нашу землю сепарам отдали. так что поплачь кацапчик не удалось по тихому слить Украину.
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Ушльопок, ты бы условия развода прочитал бы, или натянутая извилина не позволяет осознать?）
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Да да кацапчик, расскажи нам ещё про договора с твоей кацапией. СОвсем кацап что ли? ты шо на полном серьёзе сейчас пытаешься втирать про договоры с кацапами??
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Ага, ты таки с нулевым айкю. Соелохи все такие. Гуляй
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Кац ещё скажи шо твоё ***** лично гарантирует выполнение этих условий сепарами.
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Так ***** давно спрыгнул, сказав что не может гарантировать отведение сил орками.
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ПІСЛЯ КОЖНОЇ ЗУСТРІЧІ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ВЕТЕРАНАМИ СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО ВСЕ ГІРШЕ Й ГІРШЕ - ЗІНКЕВИЧ

"Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 1309

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з ветеранами російсько-української війни, відношення до глави держави з боку учасників АТО стає все гіршим.

Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська солідарність", ветеран АТО Яна Зінкевич.

"Зеленський постійно апелює до ветеранів, просить їхньої підтримки, проводить зустрічі, але після кожної такої зустрічі, враження ветеранів від українського президента все гірше й гірше. Останній приклад, коли Зеленський стверджував, що, мовляв, усе вирішено й ветерани з ним погодилися - це викликало обурення з боку людей, які були на цій зустрічі, оскільки нічого вирішено не було. Президент говорив загальними фразами, що він дійсно збирається віддавати Золоте і Петрівське, а також інші населені пункти. Я вважаю, що це не припустимо, оскільки за кожен клаптик своєї землі ми віддали багато життів. І тепер все це віддати лише для того, щоб Зеленський зустрівся з Путіним?", - сказала депутат.

Також Зінкевич наголосила, що попри сподівання українського президента переконати Путіна припинити війну на Донбасі, досвід минулих переговорів показує, що Росії не можна вірити.

"Зеленський вважає, що зможе перехитрити російського президента, переконати його завдяки своїм дипломатичним здібностям. Але ж ми розуміємо, що дипломатом стають не за один десяток років. Тим більше, якщо ворог - це Путнін. Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли була зустріч у Нормандському форматі, а потім ворог нам влаштував Іловайськ і Дебальцеве. Це свідчить про те, що Росії не можна довіряти", - зазначила політик.
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депутат фракції "Європейська солідарність". Ну ясно.
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ВЕТЕРАН АТО.
ГОСПІТАЛЬЄР.
Яна Зінкевич.
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Ну теперь занимается политикой партии и светиться на пиар канале пепы. Я честно не осуждаю её, я понимаю её положение, но не надо мне заливать её мнение как истину всех инстанций, так как она политическая теперь фигура относящаяся к партии пепы.
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"Яна Зинкевич - доброволец и командир медицинского батальона "Госпитальеры". А также начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии (ранее - ДУК ПС).С первых месяцев войны (с 2014 года) лично вытащила и спасла более 200 раненых украинских солдат с передовой. Создала медицинский батальон "Госпитальеры" (со времени создания спасли около 3 тыс. раненых украинских воинов и гражданских).Награждена орденом "За заслуги" III ст., орденом "За спасение жизни", орденом "Народный Герой Украины" и отличием "Памятный знак "За воинскую доблесть".(с)
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Ну теперь работает на партию, не надо мне её высокие моральные ценности вливать поверх её политики партии.
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А ты редиска. Как и те кто тебе лайкнул.
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Ублюдок зеленый, Яна Зинкевич - ветеран АТО, комбат Госпитальеров. Об этом может не знать в Украине только отбитый руснявый.
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нормально тебя тригернуло, того что ее назвали депутатом партии пепы.
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"тригернуло"? Сопля зеленая, ты от одного вида ветеранов порки пачкаешь, как любое другое руснявое животное.
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Так це більше питань і не було. Тепер нічого робити клоунам. Можна знову в Кварал і на гастролі.
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не так сталося як гадалося, переговорный гений зели не взлетел
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Чё вы истерите?
Знаете есть такая игра - шахматы?
А в шахматах есть такое понятие - пожертвовать фигурой?
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Думаешь, Портнов с Богданом Владимира Александровича бросят, когда бежать будут?
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Пропонуєш пожертвувати Україною заради бонусів для бєні від путєна ?
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На каждом кирпиче название н/п которие собрались сдавать

"Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8223
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ну ху-ло же зеле сказало, шо обстрелы не помеха для отвода, посмотрим есть в приЗЕдента
хоть одно яйцо.
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Делайте скрин , потом сможете мне его в харю предьявить , если я ошибусь . Но 99.6% за то , шо я не ошибусь .

Я вам всем тута уже 300 раз говорил , шо Крыма и Лугандонии в составе Украины больше не будет . Фсьо . Все заскринили ? На флешечку сохраните на память "Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 4222

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Петюня разводил.
Зеля разводит. ..
Сколько ещё полезные рашке идиоты будут наступать на одно и то же гов-но.
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Ну нет поста полиции возле моста, в отличие от оккупантов. Чиновники не поменялись, не хотят работать.

Есть же стрим
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