 Акция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вече на Майдане Независимости завершилось исполнением гимна Украины, сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

В ходе вече со сцены выступали ветераны и общественные деятели. Их выступления сопровождались скандированием различных лозунгов. Кроме патриотических лозунгов, участники выкрикивали: "Зеленский – вон", "Богдана в отставку", "Победа" и ряд других.

После завершения вече участники выдвинулись в правительственный квартал, где, со слов выступающих со сцены, намерены посетить Офис президента.

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