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 Акция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники Марша сопротивления "Ні капітуляції" завершили вече на Майдане Независимости и выдвинулись к зданию Офиса Президента на Банковой.

Вече на Майдане Независимости завершилось исполнением гимна Украины, сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

В ходе вече со сцены выступали ветераны и общественные деятели. Их выступления сопровождались скандированием различных лозунгов. Кроме патриотических лозунгов, участники выкрикивали: "Зеленский – вон", "Богдана в отставку", "Победа" и ряд других.

После завершения вече участники выдвинулись в правительственный квартал, где, со слов выступающих со сцены, намерены посетить Офис президента.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 01
Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 02
Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 03
Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 04

Источник: https://censor.net.ua/n3153796
 
 
 Топ комментарии
 
Это ты ветеранам предлагаешь идти в военкомат, сученок трусливый?
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тю, а я думав що у віськомати )))
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на кожного маргінала немає змісту реагувати.. тим більше котрим вже зацікавилось ДБР
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