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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:акция (1959) подкуп (514) Богдан Андрей (192) Офис Президента (128)

 Никто не говорил, что все проплаченные, - в ОП прокомментировали пост Богдана об участии в акции "Ні - капітуляції" за деньги

В Офисе президента заявили, что своим постом в Facebook глава ОПУ Андрей Богдан не имел в виду, что все участники акции на Майдане 6 октября получили за это деньги.

Об этом в спецефире hromadske заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.

"Это был пост, в котором излагалась определенная переписка, где людей вроде бы собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят являются проплаченными. Это важно просто понимать - никто такого заявления не делал", - пояснил Костюк.

Читайте также: Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", пришедшими по зову сердца и души, - Арахамия

Напомним, 6 октября, когда на Майдане митинговали против так называемой "формулы Штайнмайера", Богдан опубликовал пост с якобы перепиской о подкупе участников акции.

Источник: https://censor.net.ua/n3153795
 
 
 Топ комментарии
 
Даже комментировать эти "виляния" противно - у них семь пятниц на неделе, а людей за идиотов держат!
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Прям в прыжке переобуваются)
Извинения где?
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А в Києві вже всі розійшлись?Никто не говорил, что все проплаченные, - в ОП прокомментировали пост Богдана об участии в акции "Ні - капітуляції" за деньги - Цензор.НЕТ 1604
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Скрины не горят....

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А сЬО трапилося, сЬО ТАКОЄ, що кількість людей яка вийшла на майдан таки лякає вас блазнів, 50 тисяч таки справили на вас враження сцикуни....
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Зеля думал, что высокие рейтинги дадут ему возможность делать, что он хочет. Вот одно он до сих пор не понимает, что голосовали не за него, а против Порося. И его действия будут на порядок кртитчнее восприниматься, чем действия Порося....
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Зєля пролізла у владу на брехні.
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
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Ну не Зеля пр думал Роттердамы с Дюсельдорфами, в результате получились геноцидные тарифы. Не Зеля проводил реформу медицины, после которой ее практически не осталось. Не Зеля обворовывал с Леркой НБУ, что курс взлетел до 30 за доллар
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Ти тупий?
Зєєєля уже визнав, що ротердам був дуже правильним, адже по його скасуванню ціни на вугілля ЗРОСЛИ!
Ротербам+ погано, а вугілля для Коломойського з рахи добре7
Ротердам був поганим, а імпорт електроенергії з рахи для Клопомойського це кошерно?
Ви просто імбіцили якісь! Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші - Цензор.НЕТ 455
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Да мне до лампочки, что он думает или говорит. На Роттердаме нажился Порося и весьма кучеряво. Посчитать сколько????
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Считаю. Тонна угла марки АШ стоила в Макеевке в 2016 650 грн. По формуле Роттердам плюс эта тонна стоила 100 дол, на тот момент 2 600 грн. На одной тонне зарабатывалось 1900 грн. В вагоне 70 тн. На вагоне грубо говоря 14 тыс. 500 дол с ваона. Потребление от 1 до 2 млн.... тн. Умнож 1 млн на 1900.Это 20 млрд.грн. На ровном месте
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Хто тобі сказав, що тона вугілля у Макіївці коштувала 650 грн? Де некладна? Ти не припускаєш, що якийсь Пєніс Бігуса просто взяв цифірь з довідника Стеля?
Тона вугілля за формулою ніколи не коштувала більше 1800грн, знов брехня якогось Пєніса Бігуса.
***! Ну де такі лосі родяться!
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Казав і кажу!
Зєля пролізла у владу на брехні.

Брехня скрізь і в усьому і тільки но народ це зрозуміє їх на шматки розурвуть!
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Давай считать вместе. Раньше был плохой "ротердам+", на нем наживались. Теперь "ротердам+" отменили, где деньги в таком случае ?... почему не снизились тарифы, если теперь нет "ротердама+" ?
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А почему они должны снизиться???? Монополия получала сверхприбыля и и почему от нее должны отказаться???
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Потому что Зе перед выборами так сказал. И про то, что тарифы снизит, и про то что ротердам + это плохо для тарифов.
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Говорить это одно. А делать как то другое......
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Різниця лише в тому , що проти Пороха жодного разу така кількість людей не виходила. Майдан так за правління Пороха не збирався, а Блазень такі зміг.....)))
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Ну, народ увидел реальную опсаность и вышел. А насчет Порося напоминаю, чем закончилось попытка принятия изменений в Конституцию в 2016????Насколько я помню, не очень мирно....
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Коли збирався майдан в такій кількості за часів Пороха???
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Когда принимали изменения в Конституцию. Бросили в нацгвардейцев боевые гранаты
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От непотрібно тут звиздіти, так яка кількість там була і хто був??
Не рівняй незрівняне...
Сьогодні просто весь Майдан був заповнений...
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Ну результат своего руководства Порося получил наглядный....
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31 серпня 2015 року, центр Києва. Під Верховною Радою кілька сотень протестувальників тримають у руках синьо-жовті прапори з емблемами ВО «Свобода» і скандують політичні лозунги. Навпроти щільними шеренгами вишикувалися підрозділи міліції та Національної гвардії. Лідер «Свободи» Олег Тягнибок зі сцени кричить про російську агресію і «регіоналів».

Продовжувати далі, про кількість людей і про ті події...
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Бойфренд Монікі з переляку зіпсував повітря своїм "шептуном" ... Фууу, але ж яке воно є бздливе і смердюче 😷
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да за не фиг делать. Ему же фирташ добро не давал Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші - Цензор.НЕТ 9287
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Богдан сильно, дискредитирует и без того, упавшую репутацию Зели
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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Эти договора можно описать анекдотом про штаны, старый политический анекдот.
Сидит Кучма, будучи президентом, в кабинете и парит ноги в миске, штаны закатал, чтобы не замочить. Тут вбегает Мертвечук
-Данилыч, к нам Немецкий Канлер с официальным визитом, надо ехать в Борисполь встречать.
Ну Кучма встал, одел носки , туфли сели в машину приехали, стоят возле трапа встречают гостей. Открывается дверь самолета- канцлер с делегацией начинает спускаться. Мертвечук смотрит, а у Кучмы брюки закатаны вверх! Он тихонько Кучме- "Штаны опустите!". А Кучма начинает растегивать ремень и ширинку со словами-"Как!!! Неужели так много должны!!!".
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В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА РАБОТАЮТ ПРОСТИТУТИ, НО НЕ ВСЕ! ТАК СОЙДЕТ? НОРМ?
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Когда прижало,и народ вышел на митинги то ЗЕбобики начали юлить в лутших традиция кацапской "дипломатии".
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а шож атец ылитной демакратии-то не пришел на мондан "копеталяция"?
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Ну и что ты тут накропал, по мне так в лужу перднул
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жы2 всегда так делает
никогда не обещает ничего
и плетет интриги
правда до тех пор, пока их не начинают бить))
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Чомусь згадався анекдот.- Знаете что такое безумие? Безумие - это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие.
- То есть вы отказываетесь перезагрузить модем? Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші - Цензор.НЕТ 9975
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Ага. "Правильно собака с\ре, але неправильно ложить" (с)
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Узеленских крупно обделались. В который раз. Благо, у них имеется свой модератор, коли что - подможет.
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Есть люди, яких начинаєш ненавидіти з першого слова розмови і Сатандан(рука не піднімається писати Богдан) один з таких умників!!!
Патякать воно навчилось, а прораховувати, що буде з того патякання, Бог ума не дав!!!
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Сначала наговорят (это я мягко чтоб не забанили), а потом оправдываются и объясняются. Честно говоря с марта месяца уже поднадоело.
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".........Андрей Богдан не имел в виду, что все участники акции на Майдане 6 октября получили за это деньги.."..................... Звичайно що ні - більшість з них "кинули" Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші - Цензор.НЕТ 4248
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Богдан, насрал, сам и убирай. Или подключай СБУ для подтверждений своих слов и посадки за политический туризм.
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1000м до ОП - да там одни проплаченные!
600м до ОП - ну не все проплаченные...
400м до ОП - все по зову сердца пришли!
200м до ОП - Да я сам их поддерживаю, и согласен со всеми тезисами!
100м до ОП - НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ! ДОЛОЙ ЗЕЛЕНСКОГО И ПУТИНСКИХ МАРИОНЕТОК!
50м до ОП - ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! ДАЁШЬ НАЦИОКРАТИЮ! СМЕРТЬ КЛАНАМ И ОЛИГАРХАМ, КОНЯ И ШАШКУ МНЕ!
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Это нужно быть абсолютным дауном чтобы на основе каких то переписках в интернете делать выводы.
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бурят понял что дело пахнет горелыми покрышками и включил заднюю))) и эти люди собираются сломать *****?)))
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Покришки не допоможуть-Петро бульдозер прижене!
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по ходу вяликйи шептун обосра..ся, но ещё не вечер, всё только начинается, прошлый Майдан тоже зимой набрал обороты по полному, так что пусть покупает лыжи, могут пригодится.
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Ніхто нічого ніколи в офісі слуг не робив. Партія клоунів ніколи нічого н робила й не говорила. А якщо хтось і сказав - то просто жарт.
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" каждый думает в Меру Своей Осознанности". То что сказал Богдан- это его личная Осознанность, ибо Человек, как правило, рассуждает и судит все по Себе, любимому! А нам остается только посмотреть на это, и сделать Собственные выводы об этом " Керманиче".
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Зе-ко-***** ненавидит патриотов, и будет оправдываться, но не признАет свох ошибок, и не извинится.
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Поросяку-На гілляку!Слава Нації!Смерть Ворогам!
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Когда обосрался, но делаешь вид что ты джентльмен ))) да Богдаг?
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Да про что базар?
Проста Богдаша насрал в телевизор, так это шутка была!
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Следующий этап-"Никто вообще ничего не говорил", ну и финал-"Богдан вообще не Богдан" Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші - Цензор.НЕТ 2638
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Светлана судят по себе. А кто сказал, что ЯКОБЫ команда Зе, ЯКОБЫ не проплачивали услуги людей , которые голосовали за него. Что же, и команда, не проплачивали ТВ * г+г*, чтобы за него не нужно творили сутками. Но слухи, по базару, ходят
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вроде бы со слов быдлана и собирали, это две большие разницы
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