 Никто не говорил, что все проплаченные, - в ОП прокомментировали пост Богдана об участии в акции "Ні - капітуляції" за деньги

Об этом в спецефире hromadske заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.
"Это был пост, в котором излагалась определенная переписка, где людей вроде бы собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят являются проплаченными. Это важно просто понимать - никто такого заявления не делал", - пояснил Костюк.
Напомним, 6 октября, когда на Майдане митинговали против так называемой "формулы Штайнмайера", Богдан опубликовал пост с якобы перепиской о подкупе участников акции.
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
Зєєєля уже визнав, що ротердам був дуже правильним, адже по його скасуванню ціни на вугілля ЗРОСЛИ!
Ротербам+ погано, а вугілля для Коломойського з рахи добре7
Ротердам був поганим, а імпорт електроенергії з рахи для Клопомойського це кошерно?
Ви просто імбіцили якісь!
Тона вугілля за формулою ніколи не коштувала більше 1800грн, знов брехня якогось Пєніса Бігуса.
***! Ну де такі лосі родяться!
Зєля пролізла у владу на брехні.
Брехня скрізь і в усьому і тільки но народ це зрозуміє їх на шматки розурвуть!
Не рівняй незрівняне...
Сьогодні просто весь Майдан був заповнений...
Продовжувати далі, про кількість людей і про ті події...
Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Сидит Кучма, будучи президентом, в кабинете и парит ноги в миске, штаны закатал, чтобы не замочить. Тут вбегает Мертвечук
-Данилыч, к нам Немецкий Канлер с официальным визитом, надо ехать в Борисполь встречать.
Ну Кучма встал, одел носки , туфли сели в машину приехали, стоят возле трапа встречают гостей. Открывается дверь самолета- канцлер с делегацией начинает спускаться. Мертвечук смотрит, а у Кучмы брюки закатаны вверх! Он тихонько Кучме- "Штаны опустите!". А Кучма начинает растегивать ремень и ширинку со словами-"Как!!! Неужели так много должны!!!".
никогда не обещает ничего
и плетет интриги
правда до тех пор, пока их не начинают бить))
- То есть вы отказываетесь перезагрузить модем?
Патякать воно навчилось, а прораховувати, що буде з того патякання, Бог ума не дав!!!
600м до ОП - ну не все проплаченные...
400м до ОП - все по зову сердца пришли!
200м до ОП - Да я сам их поддерживаю, и согласен со всеми тезисами!
100м до ОП - НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ! ДОЛОЙ ЗЕЛЕНСКОГО И ПУТИНСКИХ МАРИОНЕТОК!
50м до ОП - ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! ДАЁШЬ НАЦИОКРАТИЮ! СМЕРТЬ КЛАНАМ И ОЛИГАРХАМ, КОНЯ И ШАШКУ МНЕ!
Проста Богдаша насрал в телевизор, так это шутка была!