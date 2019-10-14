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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
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Все про:Донбасс (19647) Евросоюз (12618) Могерини (422) Пристайко (228)

 "Удовлетворительная картина планов", - Могерини об урегулировании на Донбассе

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини назвала планы правительства по решению конфликта на Донбассе "удовлетворительными".

Об этом она заявила в Люксембурге на пресс-конференции после общения с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы приветствовали нового министра иностранных дел Украины. Мы получили от него очень исчерпывающую информацию, и я бы сказала удовлетворительную картину тех планов, которые правительство имеет относительно реформ в стране, а также относительно того, как решить конфликт на востоке Украины", - подчеркнула Могерини.

"Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС

Могерини также выразила "полную решимость ЕС поддержать повестку дня реформ в Украине".

"Мы намерены продолжать поддержку Украины и Украинской дальнейшем ... Мы подтверждаем сильную решимость ЕС в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - отметила глава дипломатии ЕС.

Также на Цензор.НЕТ: Количество принятых властью Украины законодательных актов беспрецедентно. Мы готовы и хотим ее поддерживать, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/n3153794
 
   
 Топ комментарии
 
Чомусь ,лише,українцям,нічого про ті "плани" не відомо!
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Я бы даже сказал первосортные планы.
Приятно нос щекочут.
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Без вас уже как нибудь решим, слепых и глухих
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Чомусь ,лише,українцям,нічого про ті "плани" не відомо!
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Я бы даже сказал первосортные планы.
Приятно нос щекочут.
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Кремлівська протухша консерва зірвалася.
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Интересно, а кроме "мешка плана" и "планов громадья", у них, что-нибудь, есть? Дайте ей почитать "планы" Хрущёва - "догнать и перегнать Америку", "к 80-му году советский народ будет жить при коммунизме"...
"Мы Америку догнали
По надоям молока.
А по мясу не догнали -
Хрен сломался у быка...
Вот бы хрен нам тот поднять
Направить умело -
Можно солнце обоссать -
Вот-бы, зашипело...".
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Приставайко удовлетворил магириню. Интересно в какой позе?
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картина то может и удовлетворительная.. а вот реальность?
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Подготовка к Парижскому саммиту проходит успешно , Европа одобряет , а в Кремле нервничают.
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Это Зеленский их удовлетворил ?
какой хАроший мальчик "Задовільна картина планів", - Могеріні про врегулювання на Донбасі - Цензор.НЕТ 6091
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Я думал Могерини лет 60+. А ей недавно 46 исполнилось, мне кажется выглядит она както плохо для такого возраста. И ведь работа у нее не в цеху каком вредном и зарплата наверняка хорошая что можно за собой следить. Ужас.
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Украина не будет давать особый статус, он это сказал ей???
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Потому что Петя уже дал еще в 2014 году.
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Комсомолка, воспитанница коммунистической партии Италии. Эти левые комиссары и комиссарши плевать на Украину хотели. То ли дело великий вождь пролетариата Путин.
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Ей наверное забыли сказать, что никто ни какие формулы выполнять не будет.
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