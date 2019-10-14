 "Удовлетворительная картина планов", - Могерини об урегулировании на Донбассе

Об этом она заявила в Люксембурге на пресс-конференции после общения с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы приветствовали нового министра иностранных дел Украины. Мы получили от него очень исчерпывающую информацию, и я бы сказала удовлетворительную картину тех планов, которые правительство имеет относительно реформ в стране, а также относительно того, как решить конфликт на востоке Украины", - подчеркнула Могерини.

"Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", - добавила она.

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Могерини также выразила "полную решимость ЕС поддержать повестку дня реформ в Украине".

"Мы намерены продолжать поддержку Украины и Украинской дальнейшем ... Мы подтверждаем сильную решимость ЕС в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - отметила глава дипломатии ЕС.

Также на Цензор.НЕТ: Количество принятых властью Украины законодательных актов беспрецедентно. Мы готовы и хотим ее поддерживать, - Могерини