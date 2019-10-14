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 Массовые мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка, - Нацполиция

Мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.

В сообщении отмечается: "Правоохранители продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий.

"Первое массовое движние началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офиса Президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.

Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3153792
 
 
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Якщо б зараз Україну очолювали Українці...
То на День Захистника України в столиці зранку був би всенародний молебен за перемогу України, потім великою ходою пройшли б ветерани, а ми їм вклонились та дякували.
А за ними - ******** військовий парад сильної Армії.
Якщо б...
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Маю надію, що невдовзі все так і буде.......
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А зачем? Это же не Рождество. Праздник военных. Бывают праздники строителей учителей. Это не повод бегать в церковь.
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Что мешало ПЦУ провести всеукраинский молебен а народу попасть на него?

Или ты в церковь ходишь только если власть прикажет?
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Слава богу що сьогодняшнє свято моніка своїм гнусавими поздоровленнями не спортила.
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Президент і пріпізєдент ...
Як то кажуть, відчуйте різницюМасові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3897
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Шо ж ты, Моника, засцал и не пошел Зеленского сегодня свергать? 😂
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***... хто б звизділо! ти підписав контракт з ЗСУ? чого мовчиш сцикопіхота зєлєпупська?
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Моника Паламарски? 😁
Свергала на ЦН с утра и до сих пор
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Гей,свиноботы,так будет капитуляция чи не? Уже спасли Украину или еще будете колядовать ?
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Потому что они мертвые ваши сраные показушные мероприятия маргиналов и уродов
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откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офиса Президента ...
а должно быть где-то 6005-6006
чуйка что несколько порохоботов явно остались дома на диванах
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Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс ,- когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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Когда следуящая хода? Чи все,грошики петро экономит?
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вялый какой то путч от петюни получился , пожадничал на ливаруцию , как всегда
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Надо же сколько флагов и все с древками одинаковой длины и сами полотнища одинаковые по размеру

Вот как совпадение.
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