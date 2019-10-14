 Массовые мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.
В сообщении отмечается: "Правоохранители продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий.
"Первое массовое движние началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офиса Президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.
Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.
То на День Захистника України в столиці зранку був би всенародний молебен за перемогу України, потім великою ходою пройшли б ветерани, а ми їм вклонились та дякували.
А за ними - ******** військовий парад сильної Армії.
Якщо б...
Или ты в церковь ходишь только если власть прикажет?
Як то кажуть, відчуйте різницю
Свергала на ЦН с утра и до сих пор
а должно быть где-то 6005-6006
чуйка что несколько порохоботов явно остались дома на диванах
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс ,- когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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,.....................??
Вот как совпадение.