 Массовые мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.

В сообщении отмечается: "Правоохранители продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий.

"Первое массовое движние началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офиса Президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.

Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.

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