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 Зеленский побывал на передовой. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент "ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", - сказано в сообщении.

Кроме того, он по собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина", - добавили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153791
 
   
 Топ комментарии
 
А міг же і ось так прийти...
Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 4281

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Цікава новина. Шкода лише, що зовсім не розкрита тема броньованих труссєлєй Говнокомандующєго 😕
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Передовая снималась в Конче-Заспе под Киевом, как в прошлый раз? Или где там г+г снимает свои сюжеты про войну?
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Батько Гандзюк: Порошенко сприяв вилученню доказів проти Гордєєва і Рищука
Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:05
У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.
Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"
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та ні - він вже додав себе до тих хто мав можливість і все профукав - у нього є багато інших фоток - невже той хто вміє читати і хоч трохи цікавиться тим що відбувалося може без огиди дивитися баригу
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И ни одного топ-коррупционера в тюрьме. Ни один из митингующих так и не понял, что именно воровство из бюджета и коррупция в гос.структурах, главный проигрыш государства Украины. Онищенко, Насиров ,Труханов, Кернес и т.д .
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Kogda Poroshenko ezdil na peredok v inete postojanno gulyalya skazka chto eto jakobi on s hujlom dogovorilsya poetomu ne strelyajut , a tut ZE priehal v BELOJ RUBASHKE i nikto ne strelyal,ZEPATRIOTI chego molchite chego chest klouna ne otstaivaete, na peredke v beloj rubashke tolko ******** budet hodit i to on mojet eshe i peredumat a kloun na parad priehal chto li
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Для нашого преЗЕдента, залишається тільки одне....._"ЗЕленоглазое таксі і в Ростов, поки ще це можливе
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Тут ти вгадав на всі 100. Від сміху над гавнокомандующім Вофкой вже животи болять 😁😁😁😁😁😁
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да. у сои - гавнокомандующій Вофка путин.
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Запам'ятай раз і назавжди - Українці це педофільне чмо називають називають ****** . І лише козлорожі цього недомірка називають "путин" 😁
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Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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Кругом одни косяки и никаких изменений, рейтинг пошел вниз , что нужно для продолжения развода лохтората - типа посадил главного коррупционера, офигенно пообщался с журналистами, ну и съездить на передовую, программа минимум выполнена, 73 % будут довольны
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Дивлюсь на фото.ЯКИЙ СЕНС їхати в Донецьку область ? Щоб побути в оточенні хомчака з його замами і охороною на другій лінії ,подивитись мапу,таку ж як у Києві ? Та нє,не піар !
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і у білій сорочці з ********** рукавцями?
(ще б Оленку свою у босоніжках приталапав))))...)
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А какой сенс петрухе во время выборов ехать надо было в "Азов" к националистам? Петисос такой вопрос не ставил.
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Не зрозуміло з новини -
Він таки розвів протиборчі сторони?
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На передовой это там где стреляют и громыхает или на передовой где действует режим тишины. ? Предлагаю офис президента сделать на передовой и тогда точно наступят дни тишины!
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