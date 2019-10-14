 Зеленский побывал на передовой. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент "ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", - сказано в сообщении.
Кроме того, он по собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
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"Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина", - добавили в пресс-службе.
Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:05
У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.
Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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(ще б Оленку свою у босоніжках приталапав))))...)
Він таки розвів протиборчі сторони?