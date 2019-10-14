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Все про:помощь (3110) США (15593) Чалый (439) Javelin (63)

 Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый

План помощи Украине на следующий год составляет более $700 млн. Это одна и крупнейших сумм помощи, которую США предоставляют иностранным государствам.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"На следующий год Конгрессом утвержден план на самый большой за все годы бюджет помощи Украине. Он составляет более 700 млн долларов. Процедура такова: сейчас 250 млн долларов идет по линии Пентагона. Это - прямая помощь Украине, и она не включает закупку", - сказал Чалый.

Он напомнил, что первая партия ПТРК Javelin поступила Украине как помощь. Теперь же Украина закупит Javelin`ы.

"Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продаж между правительствами. Это не коммерческая продажа, коммерчески мы уже получали снайперские системы на 41 млн. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением", - сказал бывший посол.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый

По словам Чалого, новые ПТРК могут быть размещены в том числе и на востоке Украины. "Я согласен с заявлениями американской стороны о том, что это не изменит военный баланс, однако сохранит жизнь наших воинов. Когда мы получили первые Javelin, то количество атак на ключевых направлениях уменьшилось. Боевики боялись садиться в танки, потому что знали: ПТРК накроют сверху", - отметил он.

"Сейчас Украина получает одну из крупнейших пособий в мире со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, какіе получает Израиль или другие союзники США, Египет, в частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении", - добавил Чалый.

Также на Цензор.НЕТ: Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри

Источник: https://censor.net.ua/n3153789
 
   
 Топ комментарии
 
да, а тебе таваріщ майор про це не повідомив? Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 1491
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цензор - порохоботский рупор. Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 146
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Друзі, читаємо откровення Чалого з Кошкіною про те як зебіли убили дипломатію- зробили з посольств офіси з логістики . Усєм руліт Єрмак зі своєми друзями у Кремлі
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Цікаво виходить. Зебіли вбили начебто дипломатію, а допомога від Штатів тільки зросла.
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Петі-злодію дали підсрачника і зразу допомогу збільшили. Совпадєніє? )))
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Если вы чуть раньше не читали об отношении НАТО с Пете, и признание Чалого как ОП не реагировал на запросы от США насчёт помощи, то описанный вывод бы не делали. И с фактами ничего не поделать.
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да, а тебе таваріщ майор про це не повідомив? Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 1491
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Вау!!! Стыдно возможно стало конгрессу из поведения трампа, но нам все это на руку
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Поняли, что не разворуеться сыньоносым, вот и помогают
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Динозавры вымерли тоже из за него. Не смог им помочь.
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Вроде как хорошо...А настроение не очень...Фиг его знает куда деньги пойдут. Олигархи уже приготовились на протаренной дорожке,половинить....
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Це вони, мабуть, безальтернативного баригу так підтримали. Да барбарискіни?
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Починають вірити новій владі яка потроху пересаджує свинарник у лук"янівську раду.і викорінює корупцію. Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 2736
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Свинарчука пересадили в якесь представництво у ЕС, Вітя. Ти з анабіозу?
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Теперь Трамп что бы уйти от импичмента будет заливать нас помщью. Это хорошо....
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Потом скажут - доляры брали? Брали. Регистрируйтесь в ООН как 51 штат!
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А десь тихо заплакалав синьоносий екс гетьман..
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Потому и дали столько наверное, что верят что не растащат.
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