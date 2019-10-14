 Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый

Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"На следующий год Конгрессом утвержден план на самый большой за все годы бюджет помощи Украине. Он составляет более 700 млн долларов. Процедура такова: сейчас 250 млн долларов идет по линии Пентагона. Это - прямая помощь Украине, и она не включает закупку", - сказал Чалый.

Он напомнил, что первая партия ПТРК Javelin поступила Украине как помощь. Теперь же Украина закупит Javelin`ы.

"Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продаж между правительствами. Это не коммерческая продажа, коммерчески мы уже получали снайперские системы на 41 млн. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением", - сказал бывший посол.

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По словам Чалого, новые ПТРК могут быть размещены в том числе и на востоке Украины. "Я согласен с заявлениями американской стороны о том, что это не изменит военный баланс, однако сохранит жизнь наших воинов. Когда мы получили первые Javelin, то количество атак на ключевых направлениях уменьшилось. Боевики боялись садиться в танки, потому что знали: ПТРК накроют сверху", - отметил он.

"Сейчас Украина получает одну из крупнейших пособий в мире со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, какіе получает Израиль или другие союзники США, Египет, в частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении", - добавил Чалый.

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