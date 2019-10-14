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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6477) Порошенко (17831) Столтенберг (682)

 "Много лет работали бок о бок", - Столтенберг отметил реформы Порошенко для членства Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы, осуществленные за время президентства Петра Порошенко для членства Украины в Альянсе.

Об этом он сказал во время мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает движение Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться в первую очередь на реформах, на модернизации страны", - отметил он.

"Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним много лет работали бок о бок", - сказал Йенс Столтенберг.

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Он отметил, что Альянс усиливает поддержку Украины и сотрудничество в условиях продолжения дестабилизации ситуации на востоке страны и в Крыму.

"После инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море в Керченском проливе мы решили делать больше в военно-морской сфере. Мы работаем с морской академией в Одессе", - рассказал Йенс Столтенберг.

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Он сообщил, что за несколько недель Североатлантический совет прибудет в Украину с визитом, "чтобы выразить свою мощную политическую поддержку".

"А мы как члены Альянса усиливаем практическую поддержку Украины. Потому что эта поддержка помогает не только Украине, но и в целом поддерживает тот порядок, который основан на правилах. Что очень важно для всех нас", - подчеркнул генсек НАТО.

Он выразил надежду, что партнерство Украины и НАТО и в дальнейшем будет усиливаться.

"Это хорошо и для НАТО, и для Украины для модернизации наших институтов безопасности и обороны", - сказал Генеральный секретарь Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3153788
 
   
 Топ комментарии
 
То-то оно и видно ,что Украину просто зазывают в НАТО с утра до вечера !!! "Много лет работали бок о бок", - Столтенберг отметил реформы Порошенко для членства Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1762
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Народ України дав оцінку "реформам" від петі як 21-го квітня так і 21-го липня.. Копняка під жирну дупу отримав від народу петя-"реформатор"..
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Так працював педрик пліч-опліч, так нареформувався, що навіть ніякого натяку досі немає, що нас туди коли-небудь візьмуть.
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То-то оно и видно ,что Украину просто зазывают в НАТО с утра до вечера !!! "Много лет работали бок о бок", - Столтенберг отметил реформы Порошенко для членства Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1762
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Україна на ході а портнови з дубінськими зебілами тут рулять-ну-ну
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после "просто перестать стрелять" ??? Да нах им такая Украина
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Валерій Чалий - з інтервю Кошкіній на ЛБ . -----В десятих числах липня, під час візиту колишнього секретаря РНБОУ Олександра Данилюка і помічника президента Андрія Єрмака у Вашингтон, мені як послу було сказано, що тепер підходи інші і робота вестиметься напряму, без посольства, а завдання самого відомства - обслуговувати, себто займатися фактично логістичними питаннями.
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Народ України дав оцінку "реформам" від петі як 21-го квітня так і 21-го липня.. Копняка під жирну дупу отримав від народу петя-"реформатор"..
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за останнім опитуванням за місяць змінився процент УКРАЇНА ЙДЕ В (не)ВІРНОМУ НАПРЯМКУ - було ТАК у вірному більше 50 відстоків й НІ менше 40, через місяць кардинально навпаки - білше ніж на 10 відстоків ... Ще пару дій від зеблів- посипетться й ті 70 , що місяць тому були 80, а після виборів 73
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Ни один зебил не хочет носить значок "Зе!команда" на улице. Ни один зебил не хочет выйти в поддержку Зеленского с плакатиком "ДА - капитуляции". Вот это и есть реальность, а не то, что написано в протоколах ЦИК.
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Так працював ****** пліч-опліч, так нареформувався, що навіть ніякого натяку досі немає, що нас туди коли-небудь візьмуть.
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Давай на ходу! Вся Україна на ході, а ти тут - бла-бла-бла.
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ще в уряді кілі азірова починав реформуватись та інтегруватись..
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Вас россиян туда действительно никто не возьмет.
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Хто такі росіяни? Я знаю тільки кацапів. От у чому у нас принципова різниця, барбарискін.
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Тепер читаємо програму уряду та бюджет - кошти для діпломатів виділяються ТІЛЬКИ НА ЛОГІСТИКУ, на захист прав українців , на нотаріальні потреби , на паперово-візові справи ... Страшно читати те інтерв'ю. Це план Москви - Єрмак руліт в дипломатії. Дивно що Пристайку дають щось гавкнути в Україні
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Вот же экс-глава НАТО барыга страшный соевый шоколадный. На крови солдат нато наживался!!!!!!!!!!!
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Сайт превращается в филию порохоботов
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Насправді їх тут не більше двох десятків. Працюють в декілька змін на сотні ніків за 1 грн. коментар. Створюють ілюзію "суспільної думки".
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Да куда там Пороху до настоящего стратеха с роялем
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Зебені та пригожинські "сиротки" в темах про Пороха працюють завжди пліч-о-пліч
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Росія боїться НАТО, про що свідчить, зокрема, той факт, що не було жодної військової атаки на країну-члена НАТО.
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Були тільки не військові а інформативні фінагсові спецоперації
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Ну и что он сказал ? "Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним много лет работали бок о бок", - сказал Йенс Столтенберг. Тоже самое он мог сказать и про яныка с азировым. Про реформы ,это конечно очень и очень натянутый за уши похвальный жест. Поскольку их нет. И он об этом знает. Просто человек корректный и не особо заинтересованный в прогрессе в Украине.
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А вот народ Украины ни хрена этого не отметил,при потрохе мы ни на шаг не приблизились к НАТО и Евросоюзу.
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В свое время Петя и с рыгами бок о бок работал, от этого у Пети увеличилось состояние.
Почему Йенс не расскажет о результатах работы с Петей, для Украины хотя бы.
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Подвійні стандарти порошенка. У 14 підписати мінськ і кричати, що нема альтернативи, у 19 виводити людей на майдан і кричати, що то зрада.. "Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО - Цензор.НЕТ 3953
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