 Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава государства в рамках поездки в Донецкую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или же родиться во второй раз, вопреки всем, назло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, отряхнуться и сказать "Нет, не дождетесь!". Мы выбрали именно этот путь. Почему? Ответ будет прост, потому что мы - украинцы - свободные и несокрушимые. Мы - украинцы, и этим все сказано", - сказал Зеленский.

Он не сомневается в том, что украинские граждане, которые в нужное время пошли защищать Родину в джинсах и кроссовках, даже без надлежащего оружия, теперь возмужали, стали сильными и закаленными. Они стоят на страже национальных интересов и безопасности Украины.

"Наша Конституция говорит, что Украина – независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, с нашими защитниками", - сказал Зеленский.

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Было время, напомнил он, когда всей страной мы жили слишком беспечно и не думали о том, что может быть война. Тогда государство не заботилось должным образом о своем войске, не было готово к войне. Цена такой недальновидности, наивности и доверчивости оказалась слишком высокой - мы потеряли часть своих территорий, большое количество соотечественников.

"Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе, реки ужасных новостей о количестве жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал Зеленский.

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Он вручил защитникам государственные награды и поблагодарил всех, кто защищает Украину от врагов. "Спасибо вам за вашу отвагу, спасибо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за свободу, за выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, украинцы в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.























