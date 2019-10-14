 Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава государства в рамках поездки в Донецкую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или же родиться во второй раз, вопреки всем, назло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, отряхнуться и сказать "Нет, не дождетесь!". Мы выбрали именно этот путь. Почему? Ответ будет прост, потому что мы - украинцы - свободные и несокрушимые. Мы - украинцы, и этим все сказано", - сказал Зеленский.
Он не сомневается в том, что украинские граждане, которые в нужное время пошли защищать Родину в джинсах и кроссовках, даже без надлежащего оружия, теперь возмужали, стали сильными и закаленными. Они стоят на страже национальных интересов и безопасности Украины.
"Наша Конституция говорит, что Украина – независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, с нашими защитниками", - сказал Зеленский.
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Было время, напомнил он, когда всей страной мы жили слишком беспечно и не думали о том, что может быть война. Тогда государство не заботилось должным образом о своем войске, не было готово к войне. Цена такой недальновидности, наивности и доверчивости оказалась слишком высокой - мы потеряли часть своих территорий, большое количество соотечественников.
"Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе, реки ужасных новостей о количестве жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал Зеленский.
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Он вручил защитникам государственные награды и поблагодарил всех, кто защищает Украину от врагов. "Спасибо вам за вашу отвагу, спасибо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за свободу, за выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, украинцы в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
До речі, хочу поділитися:
Украинские футболисты записали ВИДЕО в память о погибших фанатах
Футболисты «Зари», «Мариуполя», «Колоса», «Львова» и «Динамо» записали совместное душевное видео ко Дню защитника и посвятили его 34-м погибшим в русско-украинской войне представителям фанатских движений.
«Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной. Что не боимся глаза поднять к небу. Что слышим грохот стадиона, а не снарядов. За свободу, настоящую свободу. Спасибо. И возвращайся живым!»
Видео представлено Украинской Премьер-лигой под хештегом #памятайпишайся.https://dynamo.kiev.ua/news/332703-ukrainskie-futbolistyi-zapisali-video-v-pamyat-o-pogibshih-fanatah
Этот кретин видимо на троечку учился... 2000 вольт это совсем не шоковая терапия. Электрический стул - при казни подается от 1700 до 2400 вольт.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, на вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно".
"Вы же понимаете - мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО - класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - добавил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3122928
И где те видео?
Болтун.
если б ложь выбивала зубы
если б лесть вырывала язык
если б глаза видели душу
а душа умела краснеть...
Видимо тексты пишут одни и теже политтехнологи
Благодаря кому они возмужали, стали сильными и закаленными, кто их одел и обул, дал современное оружие, поднял имидж украинской армии, кто "вынянчил" эту армию ? Выходит что "мародер и барыга Порошенко", пастырь Турчинов, Муженко ( который асе время был на передовой)? А сейчас ВСЕХ, кто стал на защиту Украины, кто принял эту тяжёлую ношу войны, уволили и облили грязью (чего стоит только послушать Третьякову)...
Поэтому зневажаю Зелю, доречі як і Мордор!
Кто создал армию с нуля? одел, обул, снарядил, вооружил? - Порошенко
кто собрался добиться "мира любой ценой и не стрелять"? - Зеленский.
так какого буя ты щас вещаешь?
ничо не понял. шиза, не иначе.
А тепер полюбив Україну?, НЕ ВІРЮ!!!
Подсказка - по профессии ветеринар.
И при каком же это Президенте произошло?
Но на самом деле не смешно.
"Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден із цими словами і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами, з нашими захисниками", - сказав Зеленський.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153787. То чому ж ти, падло, її не виконуєш?