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 Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на Донбассе, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

Глава государства в рамках поездки в Донецкую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или же родиться во второй раз, вопреки всем, назло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, отряхнуться и сказать "Нет, не дождетесь!". Мы выбрали именно этот путь. Почему? Ответ будет прост, потому что мы - украинцы - свободные и несокрушимые. Мы - украинцы, и этим все сказано", - сказал Зеленский.

Он не сомневается в том, что украинские граждане, которые в нужное время пошли защищать Родину в джинсах и кроссовках, даже без надлежащего оружия, теперь возмужали, стали сильными и закаленными. Они стоят на страже национальных интересов и безопасности Украины.

"Наша Конституция говорит, что Украина – независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, с нашими защитниками", - сказал Зеленский.

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Было время, напомнил он, когда всей страной мы жили слишком беспечно и не думали о том, что может быть война. Тогда государство не заботилось должным образом о своем войске, не было готово к войне. Цена такой недальновидности, наивности и доверчивости оказалась слишком высокой - мы потеряли часть своих территорий, большое количество соотечественников.

"Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе, реки ужасных новостей о количестве жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины

Он вручил защитникам государственные награды и поблагодарил всех, кто защищает Украину от врагов. "Спасибо вам за вашу отвагу, спасибо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за свободу, за выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, украинцы в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 01
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 02
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 03
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 04
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 05
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 06
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 07Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 08
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 09
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 10
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 11
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 12
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: Не дождетесь! - Зеленский на Донбассе 13

Источник: https://censor.net.ua/n3153787
 
 
 Топ комментарии
 
Ура! У нас теперь тоже подыматель с колен!!!!!!!!!!!!
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«Мама, я поїв і в шапочці»(с) Моника
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 7808
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во мля слова защитника в джинсах и кросовках геройски просившего роту для охраны его и его квартала Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 9819
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Новости и фото блиц-тура в АТО и готовность Зе пасть смертью храбрых на линии соприкосновения по сценарию должны были совпасть с началом марша "Ні капітуляції" в Киеве. Для большего эффекта не хватает ранения героя-президента в ягодицу. Но если останется жив все равно уже может выписать себе УБД. И завтра будет хрипло говорить: фронтовики-побратимы, я свой!!!
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(мрійливо) може його ще й підстрелять трохи...
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ой, нє вєрю я тобі, зєлєЧМОніка! Ой, нє вєрю!!!! і про ті самі х*ловські коліна ...ще більше не вірю!!! Підставна ти коломойшина лялька...
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А може, він еволюціонує, від малороса до українця?

До речі, хочу поділитися:
Украинские футболисты записали ВИДЕО в память о погибших фанатах
Футболисты «Зари», «Мариуполя», «Колоса», «Львова» и «Динамо» записали совместное душевное видео ко Дню защитника и посвятили его 34-м погибшим в русско-украинской войне представителям фанатских движений.

«Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной. Что не боимся глаза поднять к небу. Что слышим грохот стадиона, а не снарядов. За свободу, настоящую свободу. Спасибо. И возвращайся живым!»
Видео представлено Украинской Премьер-лигой под хештегом #памятайпишайся.https://dynamo.kiev.ua/news/332703-ukrainskie-futbolistyi-zapisali-video-v-pamyat-o-pogibshih-fanatah
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Ну місце-то для ОП біля межі розведення вибрав?
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Бобка-Моника хорохорится, а памперс полный😂
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Друзі, читаємо откровення Чалого з Кошкіною про те як зебіли убили дипломатію- зробили з посольств офіси з логістики . Усєм руліт Єрмак зі своєми друзями у Кремлі
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нееее он может рвануть в Кирият- Гат или Шломосвилль! Он такой украинец, и тут нема антисемитизма он такой по маме Римме и украинское ему чуждое. Советское да, ето его. Может и еврейское не полностью еще его, но ето временна , пока. При беде зов предков он проклюнется.
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Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу...

Этот кретин видимо на троечку учился... 2000 вольт это совсем не шоковая терапия. Электрический стул - при казни подается от 1700 до 2400 вольт.
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только не уточнил, какие враги имелись ввиду ? наверное это точно не павстанцы домбаса , которые рошенками себе диабет зарабатывают ...
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Смишной парень..прямо как клоун..Ему бы людей на сцене смешить, цены бы ему не было..А так на Ростов.
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Украина вынула , встряхнула , а РФ встала с колен и сплюнула .
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Встреча Зеленского и Коломойского состоялась около 22-00 и длилась около часа. На встречу Коломойский пришел с большим количеством охраны и портфелем, который судя по всему оставил Зеленскому. Встреча проходила в формате "тет-а-тет", кроме того были включены специализированные системы электронного подавления радиосигналов. После окончания встречи Коломойский покинул Одессу.(с)
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Цензор предложил экскурс в недалёкое прошлое "новостями по теме":

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно".

"Вы же понимаете - мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО - класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - добавил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3122928

И где те видео?
Болтун.
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Говнокомандующий смотрит на карту как баран, как будто что-то понимает
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да,да, зато соевый внимал карту со всей профессиональной смекалкой и выучкой,словно бы за плечами было не 30 лет дерибана страны с побратимами с "нашей украины" и "партии регионов",а как минимум две мировые войны
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...вася, с картами он работать умеет... Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 8247
Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 1783
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да я понял,только уточни с какой колодой 36 или 52...
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...а, ты только эти знаешь? Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 6064 Прими мои соболезнования... Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 2884
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***
если б ложь выбивала зубы
если б лесть вырывала язык
если б глаза видели душу
а душа умела краснеть...
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Стецьки негодуют. Сильная Украина им не по нраву.
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То это сильная Украина отводит войска со своей земли и строит мосты сепарам за свой счёт?? Принимает формулу Капитуляции, и готовит автономию Даунбасеку..Это по ЗЕбилячьему называеца сильная Украина?
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какой ты *******,можешь пожаловатся админам на личное оскорбление
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это он кому не дождетесь, кацапы уже дождались слабого главнокомандующего сдающего интересы украины, американцам и мвф что ли?
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С земли,которую стырить надо пока он зубы заговаривает.
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Заслуженный уклонист Украины цитирует Х...ло без устали. Зачем Украине это убожество? Он же малоросс, а не украинец.
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Это дерьмо даже не малорос, он поганый жид.
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карта АТО до Порошенка,и После него,посмотри в гугле,а картинок накидать,так про зелю их столько,что не горюй
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так боялся идти на передовую, что нажрался в ...опу.
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на фото - известный кадр, когда Порох поехал на стрельбище и ему дали пострелять из нового гранатомета, тот ждал сильную отдачу и набил ему глаз. Это старая и всем известная история. Ты лучше полюбуйся на заплетающийся язык зели последние 13 часов из его 14-часового пресс-марафона.
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Не.Это он снайпером был. Из миномёта целился.
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Краще б то його папанька стряхнув останню краплю з кінця і ніхто ніколи б не почув про якогось там Вофку Сцикуна 😕
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Это ты так о президенте страны в которой ты живёшь....
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Пародирует пуйло, тот тоже все время про колена и поднятия с них.
Видимо тексты пишут одни и теже политтехнологи
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Это ЗЕленое недоразумение и дерьмо приготовил Украину к поражению, парит мозги правильными лозунгами, а на деле предатель и государственный преступник. Ни слова о победе и агрессии московии. Ну, ничего, не долго осталось и спросим у него за все то, что он творит
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Он не сомневается в том, что украинские граждане, которые в нужное время пошли защищать Родину в джинсах и кроссовках, даже без надлежащего оружия, теперь возмужали, стали сильными и закаленными. Они стоят на страже национальных интересов и безопасности Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3153787

Благодаря кому они возмужали, стали сильными и закаленными, кто их одел и обул, дал современное оружие, поднял имидж украинской армии, кто "вынянчил" эту армию ? Выходит что "мародер и барыга Порошенко", пастырь Турчинов, Муженко ( который асе время был на передовой)? А сейчас ВСЕХ, кто стал на защиту Украины, кто принял эту тяжёлую ношу войны, уволили и облили грязью (чего стоит только послушать Третьякову)...

Поэтому зневажаю Зелю, доречі як і Мордор!
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Благодаря волонтерам и добробатам. ОПГ Порошка украла и приписала себе их достижения и заслуги.
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Не пи@ди...ты, падла, хотя бы копейку дала? Только один выстрел "Града" 30 штук баксов стоит..., а мы шестой год воюем! Не одни волонтёры не потянут войну!
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у кого шизофрения - у меня или у зели?

Кто создал армию с нуля? одел, обул, снарядил, вооружил? - Порошенко

кто собрался добиться "мира любой ценой и не стрелять"? - Зеленский.

так какого буя ты щас вещаешь?

ничо не понял. шиза, не иначе.
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Україна,лишень обтрусивши пил,вляпалась у зелену твань! Однак,й направду-не діждете!
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Це сьогодні Україна отряхнула зелену плісінь!
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А на России, торжественно открыли отремонтированную дорогу...
Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 6004
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А що ти для цього зробило? Об'юрмалило її?
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Наверное, это чисто украинская черта-гадить на своего президента,даже когда он говорит абсолютно правильные слова,призывая народ во время войны к единению и патриотизму.
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Каким врагам? Моника, ну наберись наконец смелости и скажи хоть раз. Назви по имени этого врага.
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Шкода що расєя піднялася троха раніше за доповідь Зе...
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Україна стряхувала пил, піднімалась з колін, стримувала агресію паРаші і стріляла в ворога, а в цей час, ти Зелебенське, називало її проституткою і знімало своїх "Сватів" в паРаші, і ні слова не говорило державною мовою, і тікало(косило) від української армії!!!
А тепер полюбив Україну?, НЕ ВІРЮ!!!
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Так кто и чего не дождется? Враги не дождутся капитуляции Украины или ответки и наступления от наших ВСУ?
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Как Порошенко и Плахотнюк спасали от санкций металлургический завод в Приднестровье || СХЕМЫ №215 ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!
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Уровень культуры и интеллекта порохоботов соответствует плинтусу.Больше дерьма чем адепты педрошенко,никто из множества партий не льет.
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А что это за поц с дебильным лицом и отвисшей челюстью стоит по левую руку от него?
Подсказка - по профессии ветеринар.
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Добре, що хоч Гімн вже без папірця співає... Слова всі вірні але віри, що прочитані з щирістю в мене нема...
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"вопреки всем, назло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, отряхнуться и сказать "Нет, не дождетесь!"Источник: https://censor.net.ua/n3153787"

И при каком же это Президенте произошло?
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при порохе украина и армия поднялась на ноги, а при зеле идет сдаваться куйлу
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Стала раком й народила отару клоунів.І от вони все бухають і бухають, бухають і бухають. Які там ноги.
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Дывлюсь я на фото цего хлопця и знаете что братцы украинцы. повезло вам с президентом.. этож вундеркинд! ))
Но на самом деле не смешно.
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Вова тебя враги Украины уберут ! Впрочем будут убирать и других при помощи Европы и России - пока Украина не развалится!Задача у скотских шлюх такая !
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Звідки стільки злості до Президента в коментарях? Ах так! Пердаки ж болять.....Слава Україні! Слава Президенту!Смерть ворогам і овочним щекаладкам! Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 1223
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш опору капітуляції відбувається в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден із цими словами і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами, з нашими захисниками", - сказав Зеленський.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153787. То чому ж ти, падло, її не виконуєш?
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