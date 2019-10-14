 Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе. ВИДЕО

Глава государства в рамках поездки в Донецкую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или же родиться во второй раз, вопреки всем, назло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, отряхнуться и сказать "Нет, не дождетесь!". Мы выбрали именно этот путь. Почему? Ответ будет прост, потому что мы - украинцы - свободные и несокрушимые. Мы - украинцы, и этим все сказано", - сказал Зеленский.
Он не сомневается в том, что украинские граждане, которые в нужное время пошли защищать Родину в джинсах и кроссовках, даже без надлежащего оружия, теперь возмужали, стали сильными и закаленными. Они стоят на страже национальных интересов и безопасности Украины.
"Наша Конституция говорит, что Украина – независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, с нашими защитниками", - сказал Зеленский.
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Было время, напомнил он, когда всей страной мы жили слишком беспечно и не думали о том, что может быть война. Тогда государство не заботилось должным образом о своем войске, не было готово к войне. Цена такой недальновидности, наивности и доверчивости оказалась слишком высокой - мы потеряли часть своих территорий, большое количество соотечественников.
"Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе, реки ужасных новостей о количестве жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал Зеленский.
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Он вручил защитникам государственные награды и поблагодарил всех, кто защищает Украину от врагов. "Спасибо вам за вашу отвагу, спасибо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за свободу, за выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, украинцы в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Очень правильно выдал цемаха рашке?
Очень правильно "торгует на крови"? (Так же на пороха визжали?)
Очень правильно врет, как только рот открывает? Одно вранье сплошное, а зелебобам хоть сцы в глаза. Стадо безмозглое.
https://antikor.com.ua/articles/334543-v_kieve_na_stupeni_sinagogi_podbrosili_zalitoe_krasnoj_kraskoj_chuchelo_s_foto_kolomojskogo
...но тут появился зеля и те поняли, что ещё не всё потеряно.
щоб більше вона того не робила!
кроме десятка штабников, как всегда никого нету, интересно с какого дубля така речь вышла?
Пусть это чудо-президент назовет хотя бы один раз кто враги, а то виляет, как муха на ..., а конкретно сказать боится.
котёл...
Этот кретин видимо на троечку учился... 2000 вольт это совсем не шоковая терапия. Электрический стул - при казни подается от 1700 до 2400 вольт.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, на вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно".
"Вы же понимаете - мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО - класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - добавил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3122928
И где те видео?
Болтун.