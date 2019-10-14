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Все про:Зеленский (3333) Донбасс (19647) День защитника Украины (101)

 Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на Донбассе, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

Глава государства в рамках поездки в Донецкую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или же родиться во второй раз, вопреки всем, назло всем врагам встать на ноги, отряхнуть пыль, отряхнуться и сказать "Нет, не дождетесь!". Мы выбрали именно этот путь. Почему? Ответ будет прост, потому что мы - украинцы - свободные и несокрушимые. Мы - украинцы, и этим все сказано", - сказал Зеленский.

Он не сомневается в том, что украинские граждане, которые в нужное время пошли защищать Родину в джинсах и кроссовках, даже без надлежащего оружия, теперь возмужали, стали сильными и закаленными. Они стоят на страже национальных интересов и безопасности Украины.

"Наша Конституция говорит, что Украина – независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, с нашими защитниками", - сказал Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Было время, напомнил он, когда всей страной мы жили слишком беспечно и не думали о том, что может быть война. Тогда государство не заботилось должным образом о своем войске, не было готово к войне. Цена такой недальновидности, наивности и доверчивости оказалась слишком высокой - мы потеряли часть своих территорий, большое количество соотечественников.

"Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе, реки ужасных новостей о количестве жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины

Он вручил защитникам государственные награды и поблагодарил всех, кто защищает Украину от врагов. "Спасибо вам за вашу отвагу, спасибо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за свободу, за выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, украинцы в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3153787
 
 
 Топ комментарии
 
Ура! У нас теперь тоже подыматель с колен!!!!!!!!!!!!
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«Мама, я поїв і в шапочці»(с) Моника
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 7808
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во мля слова защитника в джинсах и кросовках геройски просившего роту для охраны его и его квартала Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 9819
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Ура! У нас теперь тоже подыматель с колен!!!!!!!!!!!!
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вояки ржут --вова моника здесь фонтанов нет-- только мины...
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Вообще парень рисковый, в такой неоднозначной политической ситуации ехать туда, где скопище вооруженных людей..
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А в россии как было?россия встала с колен и тут же легла на животик...
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Нормально - з Порохом стряхнулі пиль , поднялісь на ногі й тримають порох сухим у боротьбі за те, що здобули з Порохом
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Пыль это и есть порох на украинском языке.
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Зе делает все правильно!Поэтому кацапье и корежит!
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Мабуть у тебе в хаті портрети зеуйла висять на кожній стіні! Давай зізнавайся, зесєпар - ти кожного дня дрокаєш на Вазеліна чи тільки після перегляду "окуітєльних" історій на Г+Г?Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 4375
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треба було тобі зазирнути туди, де мозок роздавали
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Очень правильно сдает приват бене?
Очень правильно выдал цемаха рашке?
Очень правильно "торгует на крови"? (Так же на пороха визжали?)
Очень правильно врет, как только рот открывает? Одно вранье сплошное, а зелебобам хоть сцы в глаза. Стадо безмозглое.
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В рамках проведения расследования обстоятельств гибели пассажиров рейса МН17 прокуратура Нидерландов начала процедуру подготовки к оглашению подозрения должностным лицам Украины по обвинению в препятствии расследованию и нарушению международных норм правосудия.(с)
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ЗЕЄрмак пріїхав у США й передав Послу України - ваші справи тепер візи та подорожуючі українці. ОХВІС тепер веде дипломатію ...- читайте страшне по змісту й откровенню інтерв'ю Кошкіної з Чалим
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во мля слова защитника в джинсах и кросовках геройски просившего роту для охраны его и его квартала Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 9819
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! СМЕРТЬ ИУДАМ !!!! СЛАВА ВЕЛИКОЙ, ГОРДОЙ И МУЖЕСТВЕННОЙ УКРАИНЕ !!!!
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Воно хоч щось може не копіювати з-за парєбрікаУкраина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 870Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 6103
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Интересно, в момент когда наш Лидер был на передовой, враги сильно обстреливали?
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покакав и бухнув ...для храбрости
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 1091
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Моніка ЗЕленскі навіть у військовій формі виглядає як клоун. Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 9701

Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 8115
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мндя уже в плитоноске Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 9960 в станице вроде в полном бегал Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 9960
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Это слюнявчик от мамы римы - бронированный Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 629
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То просто чтоб, если сорвётся в сторону Луганска,легчн догнать было. Не всё ж его Пристайку за руку держать.
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Это точно - винт- он в параллельной реальности .уже и за пи дить деньги забыл .
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А те кто в джинсах и кроссовках косили от армии в Раисе, теперь от их имени подписывают капитуляцию.
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готовя речугу нельзя было обойтись без этого вставания и тряхивания ?
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В Киеве на ступени синагоги подбросили залитое красной краской чучело с фото Коломойского

https://antikor.com.ua/articles/334543-v_kieve_na_stupeni_sinagogi_podbrosili_zalitoe_krasnoj_kraskoj_chuchelo_s_foto_kolomojskogo
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Идиоты или провокаторы. Почему синагога, а не офис президента....
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говорят зеЛеноя сопля поехал сегодня в дон.область хочет под шумок наши войска отвести.. Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 8583
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Да воно як справжнє сцикло тікає з Києва, на всяк випадок, щоб до нього не прийшли
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"встать на ноги, отряхнуть пыль, отряхнуться и сказать.."(с) - Цицерон нервно курит в сторонке. не забудь еще мыться и зубы почистить.
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Что ВЫ опять ищете Что вам не понравилось
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Некомпетентная,олигархическая,совковая,клоунская власть,ведет страну к капитуляции и экономической разрухе! Надо их остановить! Слава Украине!
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чуєш зелюк, а навіщо ти зсу розводиш? вони ж не кролики...
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как приятно наблюдать , когда президент входит в тему и становиться Воином ! а где тот шо просил " кулю в лоб "... ??
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угу так становился так становился что косил во всю
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ты про Арсения "Меч Аллаха" Яценюка? кторый кацапов в Грозном резал?
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Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!"

...но тут появился зеля и те поняли, что ещё не всё потеряно.
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Завтра шмаркля запише відосік із «фронту». Скаже: поки там в Києві атошнікі за тисячу гривен качають лодку, я тут родіну захищаю.
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А яким боком цей цюцюрон до подій попередніх пам'ять років боротьби України за свої території і незалежність? Брав участь у цій боротьбі, як воїн? Як волонтер? Як пропагандист? Якщо і пропагував, то лише Україну, як актрису фільмів для дорослих, а не армію, мову, чи віру.
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Было время, напомнил он, когда всей страной мы жили слишком беспечно и не думали о том, что может быть война. Ну да, ну да Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 7956

Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 9028
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тому треба терміново відводити війська та ставати на коліна
щоб більше вона того не робила!
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Ой, це та Україна, яку Зеля назвав актрисою німецьких фільмів ?
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А ГДЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ?
кроме десятка штабников, как всегда никого нету, интересно с какого дубля така речь вышла?
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Поднялась, за пять лет. Только походу сейчас пытаются опять поставить на колени, прикрываясь красивыми словами, исподтишка прессуя всех неугодных...
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Нормально виступив. Не чіпляйтесь до н ого там\ТОДІ коли немає до чого чіплятись. І не критикуйте коли нема за що. Ато Ви виглядаєте як старі бабці біля під'їзду - аби поп..дєть аби обісрать...
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О чем оно бредит? Какую, нахрен, пыль Украина отряхнула?
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Пусть это чудо-президент назовет хотя бы один раз кто враги, а то виляет, как муха на ..., а конкретно сказать боится.
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I.G.
Пусть это чудо-президент назовет хотя бы один раз кто враги, а то виляет, как муха на ..., а конкретно сказать боится.


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Ну справедливости ради...В досточтимом выступлении в ООН он таки выдавил из себя, что раисся агрессор.
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Прикольно Вова ! Когда-то Путлер сказал - Россия поднялась с колен . а мы встали и отряхнулись . Класс !
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Скучно без Пороха,шас бы отметить парадом,какой-нибудь
котёл...
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Ну награды все принимают как от президента .Украины .
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Новости и фото блиц-тура в АТО и готовность Зе пасть смертью храбрых на линии соприкосновения по сценарию должны были совпасть с началом марша "Ні капітуляції" в Киеве. Для большего эффекта не хватает ранения героя-президента в ягодицу. Но если останется жив все равно уже может выписать себе УБД. И завтра будет хрипло говорить: фронтовики-побратимы, я свой!!!
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(мрійливо) може його ще й підстрелять трохи...
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ой, нє вєрю я тобі, зєлєЧМОніка! Ой, нє вєрю!!!! і про ті самі х*ловські коліна ...ще більше не вірю!!! Підставна ти коломойшина лялька...
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Ну місце-то для ОП біля межі розведення вибрав?
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Бобка-Моника хорохорится, а памперс полный😂
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Друзі, читаємо откровення Чалого з Кошкіною про те як зебіли убили дипломатію- зробили з посольств офіси з логістики . Усєм руліт Єрмак зі своєми друзями у Кремлі
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Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу...

Этот кретин видимо на троечку учился... 2000 вольт это совсем не шоковая терапия. Электрический стул - при казни подается от 1700 до 2400 вольт.
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только не уточнил, какие враги имелись ввиду ? наверное это точно не павстанцы домбаса , которые рошенками себе диабет зарабатывают ...
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Смишной парень..прямо как клоун..Ему бы людей на сцене смешить, цены бы ему не было..А так на Ростов.
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Украина вынула , встряхнула , а РФ встала с колен и сплюнула .
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Встреча Зеленского и Коломойского состоялась около 22-00 и длилась около часа. На встречу Коломойский пришел с большим количеством охраны и портфелем, который судя по всему оставил Зеленскому. Встреча проходила в формате "тет-а-тет", кроме того были включены специализированные системы электронного подавления радиосигналов. После окончания встречи Коломойский покинул Одессу.(с)
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Цензор предложил экскурс в недалёкое прошлое "новостями по теме":

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно".

"Вы же понимаете - мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО - класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - добавил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3122928

И где те видео?
Болтун.
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