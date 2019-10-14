 Представители украинской диаспоры не смогли пройти на выборах в польский парламент

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Наше слово" - газету украинцев в Польше.

Так, в парламент не попал Мирон Сыч, которого издание называет "главной надеждой украинского меньшинства". Он баллотировался от партии "Гражданская коалиция" и получил 4353 голоса, а для того, чтобы стать депутатом, необходимо было как минимум 6000 голосов.

Другие украинские кандидаты из списка этой партии, Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская, снискали расположение примерно по полтысячи избирателей.

Достаточно низкий результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках "левых", Олеся Ивченко и Максим Капланский, они едва достигают трех сотен избирателей.

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Среди друзей украинского меньшинства по спискам "Гражданской коалиции" в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

В новом составе Сейма будет и немало критиков Украины. Так, в парламент попал представитель "православного" меньшинства Евгений Чиквин из Подляшья. Издание "Przegląd Prawosławny", редактором которого он является, активно критикует независимость Православной церкви Украины.

По спискам националистов прошел Роберт Винницкий, который, по прогнозу газеты, с трибуны Сейма продолжит критиковать украинцев и Украину.

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По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський. Ранее он с парламентской трибуны заявлял, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".

Польская правящая партия "Право и Справедливость" победила на парламентских выборах в субботу. Она сумела немного улучшить свой результат по сравнению с выборами 2015 года.