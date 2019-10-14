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Все про:выборы (23035) диаспора (291) Польша (4943) украинцы (3026) сейм (78)

 Представители украинской диаспоры не смогли пройти на выборах в польский парламент

В воскресенье, 13 октября в Польше состоялись выборы в Сейм. Победила правящая партия "Право и справедливость". Представители украинской диаспоры не смогли попасть в парламент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Наше слово" - газету украинцев в Польше.

Так, в парламент не попал Мирон Сыч, которого издание называет "главной надеждой украинского меньшинства". Он баллотировался от партии "Гражданская коалиция" и получил 4353 голоса, а для того, чтобы стать депутатом, необходимо было как минимум 6000 голосов.

Другие украинские кандидаты из списка этой партии, Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская, снискали расположение примерно по полтысячи избирателей.

Достаточно низкий результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках "левых", Олеся Ивченко и Максим Капланский, они едва достигают трех сотен избирателей.

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Среди друзей украинского меньшинства по спискам "Гражданской коалиции" в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

В новом составе Сейма будет и немало критиков Украины. Так, в парламент попал представитель "православного" меньшинства Евгений Чиквин из Подляшья. Издание "Przegląd Prawosławny", редактором которого он является, активно критикует независимость Православной церкви Украины.

По спискам националистов прошел Роберт Винницкий, который, по прогнозу газеты, с трибуны Сейма продолжит критиковать украинцев и Украину.

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По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський. Ранее он с парламентской трибуны заявлял, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".

Польская правящая партия "Право и Справедливость" победила на парламентских выборах в субботу. Она сумела немного улучшить свой результат по сравнению с выборами 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3153785
 
   
 Топ комментарии
 
зато в украинский заходят свободно все диаспоры кроме украинской... Представители украинской диаспоры не смогли пройти на выборах в польский парламент - Цензор.НЕТ 9286
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С какого перепугу они должны были пройти в Польский сейм??? У себя засрали решили Полякам помочь???
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Полякам Граждане Украины и на хрен не нужны,а коренным украинцам и своей земли хвата, жалко что только украинцев земля интересует,а не всё государство Украина,которым управляют столетиями проходимцы Представники української діаспори не змогли пройти на виборах до польського парламенту - Цензор.НЕТ 7276
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зато в украинский заходят свободно все диаспоры кроме украинской...
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С какого перепугу они должны были пройти в Польский сейм??? У себя засрали решили Полякам помочь???
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Полякам Граждане Украины и на хрен не нужны,а коренным украинцам и своей земли хвата, жалко что только украинцев земля интересует,а не всё государство Украина,которым управляют столетиями проходимцы
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Любой стране граждане другой страны и нахрен не нужны!!!
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Чё то подумалось в украинский заходят свободно все диаспоры с любой верой, кроме украинской диаспоры Представники української діаспори не змогли пройти на виборах до польського парламенту - Цензор.НЕТ 5289 Чё то в Украине не так как Польше и в других государствах.
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Просто Поляки не смотрели "Слугу народа"!
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На следующих выборах, в Польше будет на много больше украинцев. Победа не за горами.
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Поляки терпилами врядли станут! Темперамент не тот!
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По рабочей визе или виду на жительство не проголосуешь.
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Это говорит о том, что поляки по прежнему смотрят на украинцев как на рабов и людей второго сорта.
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Это говорит о том что ты казламордое животное!
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Нет, козломордое животное это ты свинья, а я знаю про что пишу.
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Если бы украинцы не ленились управлять своим государством,то их бы не считали так.
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Внешняя политика Коломойского.Зеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов Украины.Кто не уволен? Правильно . Посол Израиля. А почему? А потому что: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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