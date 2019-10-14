"Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства"

Об этом Портнов сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, в стране уже полтора месяца, как назначен главный прокурор, но до сих пор нет ни одного его действия по делу Майдана. Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосется сам собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокациям убийств участников Майдана, хищениям оружия, захвату военных частей и государственных учреждений", - говорится в сообщении.

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Портнов призвал генпрокурора публично ответить на вопрос, почему "не уволены функционеры майданного подразделения ГПУ и на каком основании идет суд над сотрудниками Беркута".

Он отметил, что необходимо объявить амнистию сотрудникам Беркута, которые обвиняются в убийствах участников Революции Достоинства или начать расследование против майдановцев.

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