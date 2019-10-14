"Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства"

Об этом Портнов сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, в стране уже полтора месяца, как назначен главный прокурор, но до сих пор нет ни одного его действия по делу Майдана. Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосется сам собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокациям убийств участников Майдана, хищениям оружия, захвату военных частей и государственных учреждений", - говорится в сообщении.
Портнов призвал генпрокурора публично ответить на вопрос, почему "не уволены функционеры майданного подразделения ГПУ и на каком основании идет суд над сотрудниками Беркута".
Он отметил, что необходимо объявить амнистию сотрудникам Беркута, которые обвиняются в убийствах участников Революции Достоинства или начать расследование против майдановцев.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192043_1571055956
Не по его статусу и уровню проникновения в украинскую власть , а по уровню интеллекта и профессионализма .
Украине нужен равный по интеллекту и юридической кваллификации игрок .
Враг , которым можно восхищаться ... как врагом !
Такой се профессор Мариартти ...
Как сторонник Юли могу это сказать - наверное Юля в 2011 году получила ответку , когда в 2006 такого вредоносного джина выпустила из бутылки !!!
Хотелось бы , чтобы другие политики такой же высокой ценой платили за подобных "джинов" .
И Вова может заплатить в будущем , выпуская этот голимую формулу и разных богданов ...
Джина вредоносного выпустить просто , а загнать внутрь как ?!
Только нужно понять , шо вся эта голимая система ибуковича , когда суды , прокуратура типа под гаслами выполнения условий интеграции в ЕС ... была тонко подлаженна под нужды олигархата и компрадорскую "дерьмократию" . Автор и организатор - догадались ?!
Это Вам не туповатый Вышинский с гаслами про врагов совейской власти .
Этот жук выигрывает все европейские суды , ибо знаком с их "правилами игры" ...
Вы не понимаете , с каким лютым и хитрейшим врагом Украина столкнулась .
Серёга ******** на его фоне жалкий софкоидные младенец .
Макиавелли мог бы гордиться подобным своим достойным учеником в плане цинизма и приспосабливаемости под разные условия игры .
Блестящие юридические знания и эрудиция при полном отсутсвии совести , чести и сотрадания делают из этого типа безупречную юридическую машину !
Врага нужно оценивать правильно !
И незря же все эти ньюсуаны и 112 и ново_ЗИКи просто сцут в трусняк от поросячего ворсторга , когда упоминают в суе эту для них легендарную личность !
Вообще-то, экспертиза на проверку его психики не помешала бы уже - нормальный он, нет?
Тут говорят, он сильно юридически подкованный, но подкованные не разговаривают как петухи, у них речь четко просчитана, каждое слово. А эта гопота из подворотни просто ждет хорошего внимания хорошего психиатра... ну или пинка под зад, все равно.
они путлера признали, то он для них и легитимный
другое дело, что они тогда должны были в срашку ехать под путлера ложиться
а не тут по месту срашку устраивать с ее говном и гнилью, это все одно нельзя
ещё тех зебилят кто уехал по безвизу прогнать обратно, пусть наслаждаеться своими плодами.
Просидел 5 лет в Вене , потратится . Вена - город дорогой. Немецкого не знает. Там назер никому не нужен
ВОТ И ПРИПЕРСЯ ОПЯТЬ В УКРАИНУ ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Портнова за решетку!
загнал себе «привет» в вену
да сидел бы под кайфом
зря он полез в это дело
добром не кончится
*************!!!
...
менять запчасть придется.....
Пора просить консультацию у румынов.
Вас скотиняк попереджвли, що він не так Петьку пресуватиме, як звичайних патріотів.
Майданівців, олонтерів, військових.
Каждый высер этой падали минусует рейтинг текущей власти. СБУ - вы если не можете ничего на него накопать то хотя бы прибейте вечером в темном подъезде. Или у вас вообще яиц нет ?