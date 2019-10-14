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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:Беркут (8515) майдан (3938) Портнов (454) Рябошапка Руслан (143)

 Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства

Экс-глава Администрации Президента Януковича Андрей Портнов призвал генпрокурора Рябошапку начать расследование против участников Революции достоинства за якобы организацию массовых убийств сотрудников правоохранительных органов.

Об этом Портнов сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, в стране уже полтора месяца, как назначен главный прокурор, но до сих пор нет ни одного его действия по делу Майдана. Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосется сам собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокациям убийств участников Майдана, хищениям оружия, захвату военных частей и государственных учреждений", - говорится в сообщении.

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Портнов призвал генпрокурора публично ответить на вопрос, почему "не уволены функционеры майданного подразделения ГПУ и на каком основании идет суд над сотрудниками Беркута".

Он отметил, что необходимо объявить амнистию сотрудникам Беркута, которые обвиняются в убийствах участников Революции Достоинства или начать расследование против майдановцев.

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Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153784
 
   
 Топ комментарии
 
Ну не тварь? Кто-нибудь наденет на эту гниду и провокатора намордник?
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Петя дал Украине ассоциацию с ЕС, безвиз, томос, санкции против россии, восстановил армию, остановил российское наступление и отвоевал у оккупантов 2/3 Донбасса. Про какую веру в справедливость могут вести речь, папуасы, которые проголосовали против всего этого, выбрав клоуна ? Изыди лахта.
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Знаково. Значит жизнь в Украине налаживается! Ай-да Вовка затейник!
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Я не понял, почему оно ещё ходит? Вперед, за Бузиной, тварь!
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Портянка во всю "чмырит" Моню Бубочку и его ручного "хенпракурора" и ни хрена не боится,а не боится потому-что "крышует" Портянку-хозяин Мони Бубочки-Бородатая Бабушка-Беня Коломойский.
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Друзья у тебя остались в москве, предатель!
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Друзья?? Ты ошибся локацией. Украина не тамбов, там твои товарищи....
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будет этой портнихе гаплык скоро, за белые нитки которые видно из далека.
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​В Генпрокуратуре Украины заблокировано расследование против бывшего президента Петра Порошенко. В связи с этим одиозный юрист Андрей Портнов закатил настоящую истерику и угрожает отставкой нынешнему главе ГПУ Руслану Рябошапке.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192043_1571055956
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Рябошапка должен исправить ошибку Луценка и открыть ранее закрытое дело против Портнова.
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Думаю , шо в иерархии ФСБ Портнов является центровым агентом влияния .
Не по его статусу и уровню проникновения в украинскую власть , а по уровню интеллекта и профессионализма .

Украине нужен равный по интеллекту и юридической кваллификации игрок .

Враг , которым можно восхищаться ... как врагом !
Такой се профессор Мариартти ...

Как сторонник Юли могу это сказать - наверное Юля в 2011 году получила ответку , когда в 2006 такого вредоносного джина выпустила из бутылки !!!

Хотелось бы , чтобы другие политики такой же высокой ценой платили за подобных "джинов" .

И Вова может заплатить в будущем , выпуская этот голимую формулу и разных богданов ...

Джина вредоносного выпустить просто , а загнать внутрь как ?!
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Да какой там интеллект - оборзелость одна.
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Угу -- Вы видать знакомы с этим супчиком только рефлекторно , по последним его телодвижением и сотрясениям воздуха ...

Только нужно понять , шо вся эта голимая система ибуковича , когда суды , прокуратура типа под гаслами выполнения условий интеграции в ЕС ... была тонко подлаженна под нужды олигархата и компрадорскую "дерьмократию" . Автор и организатор - догадались ?!
Это Вам не туповатый Вышинский с гаслами про врагов совейской власти .
Этот жук выигрывает все европейские суды , ибо знаком с их "правилами игры" ...

Вы не понимаете , с каким лютым и хитрейшим врагом Украина столкнулась .

Серёга ******** на его фоне жалкий софкоидные младенец .
Макиавелли мог бы гордиться подобным своим достойным учеником в плане цинизма и приспосабливаемости под разные условия игры .

Блестящие юридические знания и эрудиция при полном отсутсвии совести , чести и сотрадания делают из этого типа безупречную юридическую машину !

Врага нужно оценивать правильно !

И незря же все эти ньюсуаны и 112 и ново_ЗИКи просто сцут в трусняк от поросячего ворсторга , когда упоминают в суе эту для них легендарную личность !
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при ВаЗЕлині усі повилазили емігранти Портнов, Богатирьова повернулися, скоро ще Азіров та Янук повернуться. На хвилі мира з рашкою. Нема вже хунти, один вазелін.
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А кримінальні справи проти Портнова хто закрив, не підкажеш?
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Скорее бы этот шатун уже дошатался и отправился в гости к Бузине.
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Похоже, этой мразоте уже просто не терпится пообщаться со своим другом Кабыздохом и послушать хор Александрова.
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Посмотрите, рыговские ошмётки как голову подняли поледнее время, а Богатырёву зелёная власть вообще в камере под охраной держала, чтоб Петюня не поквитался за то что он был против воли вынужден с ней под Овощем служить укреплению рыговской власти, после чего 5 лет безуспешно лечился от клептомании которую там подхватил... Порохоботы, где майдан, где ваши мозги на полицейских дубинках? Не тот нынче порохобот, рошенкой подавиться ради Украины и не более!
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ПОртнов ни в чем не виноват. Он просто выполнял свою работу (с) беня коломойский
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Я навіть знаю кого тепер готують на наступну сакральну жертву. Портнов, ну ти ж не такий дебіл як бузина.
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Вот дурак. Тут всех устраивает, всё что случилось со страной с 2013 года. Кто за , ставим лайк.
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Паскуда Портнов пытается потихоньку сдвигать окно Овертона.
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как бы рамой его не пришибло да стеклом горлянку не порезало от того окна Овертона.
Вообще-то, экспертиза на проверку его психики не помешала бы уже - нормальный он, нет?
Тут говорят, он сильно юридически подкованный, но подкованные не разговаривают как петухи, у них речь четко просчитана, каждое слово. А эта гопота из подворотни просто ждет хорошего внимания хорошего психиатра... ну или пинка под зад, все равно.
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может быть и сепаров в лугандоне тоже всех амнистировать?
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конечно и формулировка для них - повстанцы которые с оружием в руках вступились за легитимного, короче - герой
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федя, а которые с трехцветными флагами бегали и кричали приди введи а потом АКМы в руки взяли, они тоже вступались за легитимного? вот оно как? а я думал они к путлеру хотели! а они оказываеться за легитимного.... ну тогда оно конечно....
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ну так легитимный - это тот кого народ признал за вождя
они путлера признали, то он для них и легитимный
другое дело, что они тогда должны были в срашку ехать под путлера ложиться
а не тут по месту срашку устраивать с ее говном и гнилью, это все одно нельзя
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да, а у нас марши проходят. Вся мразота повылазила и звездит, и некому чувака на место поставить....
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И вот такое вот говно зе-команда у себя на груди пригрела.
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Яку посаду Портнов займає в зе-команді, не підкажеш?
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Особисто я ні хвилини не сумніваюсь - у нього ще й держохорона коштом держави є... Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5571
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ааахахаха - добрый день, мои поздравление, следующие будите вы зебыли, именно вы и члены ваших семей, ещё раз мои поздравление умникам зебилам.
ещё тех зебилят кто уехал по безвизу прогнать обратно, пусть наслаждаеться своими плодами.
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Портнов конченая мразота , сам лик её . Но на вопрос почему Порошенко за пять лет не посадил его , не был он объявлен в розыск по линии Интерпола , в конце концов он пересекал границу обратно при Порошенко , пусть это было считанное время для Пэ , но всё же …. один приверженец секты "святого" пэпэ ответил мне, что портнов хороший юрист и ничего не нарушал ….. да мразь но за это не сажают .
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уже больше 2 месяцев, как на делжности Генпрокурора - карманній зелин Рябошапка. И? где посадки портнова, Трахунова и т.д.?
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через пять лет я тебе так же отвечу вопросом на вопрос , просто фамилии будут другие .
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В чем виноват/не виноват Порошенко - это уже история, а вот в чем виноват/не виноват Зеленский - это настоящее, которое, как види, дурно пахнет - портновы почувствовали себя хозяевами жизни.
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если Зеленский пробудет на посту весь срок , кто то задаст такой же вопрос только с его фамилией вместо Порошенко и получит такой же ответ как дал ты . Тебя устраивает такое положение дел ?
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Зелений,навіть ти сумніваєшся."Єслі М.Зєлінскі пробудєт на посту вєсь срок".
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Порошенковец а я не провидец что бы гадать что и с кем будет . Порошенко тоже наверное не думал что проиграет выборы, а оно видишь как получилось .
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ми зробылы вас разом, гыгы... *****, сумно...
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Сколько еще это чмо ПОРТНОВ будет находится на свободе?
Просидел 5 лет в Вене , потратится . Вена - город дорогой. Немецкого не знает. Там назер никому не нужен
ВОТ И ПРИПЕРСЯ ОПЯТЬ В УКРАИНУ ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Портнова за решетку!
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лучше бы вместо приветов из Вены
загнал себе «привет» в вену
да сидел бы под кайфом
зря он полез в это дело
добром не кончится
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Все такие храбрые, а завалить гниду никто не решается -
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Хороша тварь для обмена! Надо посадить потом обменять, чтобы этой гниды в стране ее было никогда
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Зебіли- ви зробили це разом! Зробіть ще раз!
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Що зробили? Закрили всі кримінальні справи проти Портнова? Ой, це ж зробив Юрій Луценко, права рука Петра Порошенка.
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Очевидно те, що Рябошапка такий же агент Кремля як і Луценко.
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Если Зе и слуги не заткнут эту вонючую "портянку" то пусть готовятся на выход.
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Так он скоро начнёт призывать к расследованию финансирования Коломойским "карательных батальонов". Пора бы уже Валерьевичу дать команду "слугам", чтобы занялись этим чёртом.
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По телефонному разговору Коломойский и Портнов друзья навек. См. Шапошникова канал.
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Портнов це ворог України ,саме він допоміг януковичу узурпувати владу,саме він створив судову систему така як вона є,я не в захваті від минулої влади ,але те що творить цей прислужник антиукаїнських сил це вже занадто ,місце його на тюремних нарах .
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Ясно,что Портнов уже работает много лет на спецслужбы России или выполняет их поручения. Только он должен понимать,что если он на это пошел,то ему недолго уже по украинской земле ходить. В этой конторе любят обрубать концы, особенно,когда они гнилые.
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Патрассиление "питух" амниссировать и атпитушить. Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5502 Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5502 Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5502
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А что если просто не обращать на этого портняжку внимания? От слова "вообще"..
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Подгорає в чувак від наших коментів, от він в гарячці і описує свої фантазії.
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портянка працюе, а вона хихикает в стороне и курит
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Спасибо ЗЁ дебилы! Ждём судов над родственниками Героев Небесной сотни?
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Чем больше Портнова , тем меньше у него шансов
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Когда российского коллаборанта портнова судить будут по законам военного времени? Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 9719
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Здається,що дуже вже це чмо зажилося на цьому світі...
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спалил выхлопную ЗЕльонкину Трубу.

менять запчасть придется..... Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8374
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Націоналісти ходять махають прапорами а заткнути рот цій падлюці напевно руки не доходять.
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С парламентом как-то не срослось...
Пора просить консультацию у румынов.
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Ого... І де ви зелені дибіли, які аплодували діянням портнова ?
Вас скотиняк попереджвли, що він не так Петьку пресуватиме, як звичайних патріотів.
Майданівців, олонтерів, військових.
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"Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства"
Каждый высер этой падали минусует рейтинг текущей власти. СБУ - вы если не можете ничего на него накопать то хотя бы прибейте вечером в темном подъезде. Или у вас вообще яиц нет ?
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