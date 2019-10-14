 Американские дипломаты пожелали украинцам провести День защитника без насилия и с уважением к героям

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.
"Желаем украинскому народу мирного и безопасного Дня защитника Украины, свободного от насилия, с уважением к героям", - сказано в сообщении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.
"Желаем украинскому народу мирного и безопасного Дня защитника Украины, свободного от насилия, с уважением к героям", - сказано в сообщении.
https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1aVfs4A0