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Все про:посольство (550) США (15593) День защитника Украины (81)

 Американские дипломаты пожелали украинцам провести День защитника без насилия и с уважением к героям

В посольстве США в Киеве поздравили украинцев с Днем защитника Украины.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

"Желаем украинскому народу мирного и безопасного Дня защитника Украины, свободного от насилия, с уважением к героям", - сказано в сообщении.

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Американские дипломаты пожелали украинцам провести День защитника без насилия и с уважением к героям 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153782
 
 
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порошенко не постраждає, не бійтесь! Йому ще відповідати перед американським судом за злочинні спроби звільнити американського посла в Україні!
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Если пэидиоты не будут шатать, то все будет спокойно
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Нельзя шатать то, чего нет. Скорее это онанизм у петикантропов.
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Чтобы было скучно? Сегодня будет проба пера, от синей свиньи.
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