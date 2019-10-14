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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18013) марш (541) Свобода (2702) УПА (581) Богачук Олег (909)

 "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители "Свободы" и "Правого сектора" собрались сегодня в Киеве, чтобы пройти маршем к Офису президента и передать подписанный рядом государственных и областных администраций меморандум против имплементации особого статуса Донбасса и "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед тем как выдвинуться к Офису президента участники марша провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко.

"Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию т.н. "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - отмечают организаторы на странице мероприятия в соцсети.

Смотрите также: "Маркиву свободу!" - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 13
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 14
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 15
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 16
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 17
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 18
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 19
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 20
Захистимо українську землю! - марш УПА проходит в Киеве 21

Фото/видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3153781
 
   
 Топ комментарии
 
После минских договоренностей ВСУ продолжали наступать. Были освобождены - Гладосово, Травневое, Пивденное, Золотое-4, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка... ты не путай минский договор с формулой капитуляции шухермухера, которую подписал Зе-уклонист от повесток.
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Мінські договорняки - це вже була капітуляція. Проснись.
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иди нах
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Стремительно меняется время: еще в 2014 они были весомой общественной силой а сегодня жалкие маргиналы-клоуны с картонной отрибутикой и бессильными кулачками кучки идиотов разрушающих государство Украина своими животными амбициями...
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После минских договоренностей ВСУ продолжали наступать. Были освобождены - Гладосово, Травневое, Пивденное, Золотое-4, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка... ты не путай минский договор с формулой капитуляции шухермухера, которую подписал Зе-уклонист от повесток.
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Поки живий мертветчук та інші кати українського народу, які аж до 1990 року переслідували свідомих українців в Західній Україні, арештовували, катували, вбивали - про УПА зарано говорити! Поки ще не ліквідоване СБУ, як нащадок антиукраїнської структури КДБ, і не віддані під суд ті хто вчиняв проти українців злочини та диверсії, хто вбивав українських священників, поетів, артистів, інтелігенцію - про УПА ще зарано говорити! Поки на посадах працюють діти та онуки радянських катів України - про УПА зарано говорити! УПА це еліта нації, активна частина українського народу яка піднялась на смертельну боротьбу з ворогами української нації, боротьбу яку неможливо було виграти, але не можна було програти! До УПА можна залічити тих хлопців які йшли на Майдані під кулі Беркуту і гинули без шансів на порятунок! Ось справжні Герої, як ті що воювали в УПА! Решта недостойна маршувати під цими знаменами, поки вороги українського наріду ще панують в Україні! Справжній марш перемоги УПА буде тоді коли путін та мертветчук та інші терористи будуть повішені в Гаазі або знищені резедентурою УПА! Скільки атентатів проведено в росії за останні 5 років? Нуль! То який може бути марш? Марш нікчемності та бездіяльності?
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Мінські договорняки - це вже була капітуляція. Проснись.
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Путч під Офісом Президента,кількість нікапітулянтів рівна кількості журналістів
"Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5097
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та ты шо?
а в парке Шевченко ЗЕбилки собрались ? "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 2030
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То на Марш УПА зібрались,кацап не плутай педалі якщо не орієнтуєшся,бо з лахти виженуть
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Заблукав валенок, твои те шо не сдаются, в другой стране Берлин берут в очередной раз, не опоздай на роздачу медалек.
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Ти до них яке маеш відношення га - Твій утік кудись та зник як з Бабіного Яру "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 4650
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Не. Там собрались националисты и патриоты, к которым барыга-мародер не имеет никакого отношения.
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Извилина не дает понять что собираются в парке Шевченко оттуда майдан а потом Банкова через 1,5,2 часа посмотриш сколько будет
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Знакомые рожи. Все- барыгины прихвостни.
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...в количестве десятков тысяч человек.

много у Барыги друзей-прихвостней "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 8638
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Не. Эти- с барыгой-мародером Петром Мальдивским.
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А чем, стесняюсь спросить отличается барыга мародер Петро, от барыги мародера хозяина зеленого шута Игоря Валерьича? И почему один должен сидеть за то что барыжил, а другой управлять зеприматами и страной с помощью ручного клоуна и не сидеть? Уверен ваши высокоинтеллектуальные способности смогут это обьяснить)
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Тем, что он в свое время удержал Днепр. За свои бабки. За что стал личным врагом хутина и был преследован его агентом Лолитой.
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Ахахахахаха))) Сколько вам лет? Вы еще в садик ходите?)
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Палец показать? Может, еще смешнее будет.
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Ну покажите, что ж делать, думать вы и так не умеете еще))
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Да бросьте, Владимиру Александровичу и без вас, так сказать, есть кому настроение поднимать)
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У него и так хорошее настроение. 73% поддержки. Это барыга бьется в конвульсиях, мечется, и всё напрасно. Ну не воспринимает его народ!)) А для него у меня только один палец- средний.))))
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Он делал это не бесплатно. Он забрал всю технологическую нефть.
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Ага. Для топлива на наши танки. "Забрал". Барыга забрал у нас ВСЁ, что можно было забрать. Причем суто себе в карман.
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Да, топливо для ВСУ от Каломойши втридорога. А зедебил в сказки верит. За то електроэнергия ему сейчас в полцены за счет бюджета.
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В сказки я давно не верю. Потому не голосовал за барыгу-мародера еще в 2014. "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 73 Так что проходи мимо, чужеземец. "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 6519
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Людей много стену строили на ступеньках ОП. А эти к какой акции не знаю.
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Почему опять партийные прапора ?

Просили же приходить только с национальной символикой Украины и... США ! "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 1106
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у лєрку-подєльніцу в лондонах провідує. Певно вже обоє під лавкою
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Вернуть Украине ядерный статус - и никакая нечисть не будет лезьть в страну!
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Зачем нужна дубина если её негде размахнуться? Тут из Джавелинов стрелять не разрешают, не говоря уже о ядерном оружии. А в добавок к этому ещё придётся экономить на пенсиях и зарплатах и прочем, для содержания этого недешёвого оружия, которое будет лежать мёртвым грузом.
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мобілізація в піку Майдану і приватизація символіки 14 жовтня?
6 жовтня ці єдині підняли на Вічі партєйний прапор
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Бандера Наш Герой - Покрова Наше Свято !!!
Слава Україні !!!
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Кто из них УПА?
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Те кто Украину с бабулиной кухни защищают.
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Не переймайся ватан, тобі представляться ..... "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7154
СБ завжди казали хто вони
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Для тебя вышиватник, я поясню: Комбат Че - командующий УПА, в розыске. И со своими побратимами пока не могут выйти из подполья. А ахметовская свобода и последователи ярошена, это не УПА
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а чего к сыньоносому не ходили?
Два раза не ходили.
И вообще, где это чмо барыжное? Взял паспорт корина и на мальдивы умотал?
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Та кто же его знает куда Зеленский уехал и где он прячется.
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Слава Герою Украины! Меткой стрельбы нашему Воину!
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Нам покажут очередной видеоролик с мальчиком, который ест мороженое на передовой ?
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Гасла правильні. В Україні після Майдану і війни будь-яка влада повинна розуміти, що за кожним її кроком спостерігає небайдуже суспільство, яке будь-якої миті може дати чарівного пенделя.
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але пеппу чомусь довгенько терпіли..
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Та не терпів його ніхто. Просто розуміли всі загрози і наслідки внутрішнього конфлікуту. Та й воно старалось не дуже палитись. Те що повилазило з свинарчуками і семочками - дріб"язок.
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І на виборах пепе отримав свій болючий чарівний підсрачник. Тільки він в нього не вірить.
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він цього не пробачить..буде паскудите де тільки можливо..
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Так воно й не припиняло паскудить. Ботоферма тільки наберає обертів. Саме смішне спостерігати як на колись "перемогу", вони тепер репетують "зрада". А нічого ж не змілилось.
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Katsapische Perdaken wieder brennen und explodieren - und das ist gut so "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7601
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 минуты назад

Покрова. День козацтва. День УПА. День захисника України. Це і є тяглість.
Втім кажуть, що Богородиця покрила Константинополь омофором від війська наших Аскольда і Діра, і ті, вражені, прийняли християнство. Отакої. А тепер наше державне свято.
Вітаю всіх, навіть варягів.
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Да уж... Эта хода совершенно не напоминает постановочный соемайдан прошлых выходных.
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Разные спонсоры. То сборище пепа оплачивал, а это наверное ахмет
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А чого в Києві, а не в Донецьку, наприклад - від кого вони там українську землю захищають? "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 3912
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ДУК правого сектора там з перших днів війни.
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Скоро і по Донецьку пройдуть, не хвилюйся!!!!
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Про це "скоро" чутно не лише упродовж п'яти останніх років, а вже мало не три десятиліття.
А як спитаєш у нестиримних борців перманентного спротиву на чийому боці вони (чи їхні нинішні "діди") воювали у Придністров'ї - одразу ніхто нічого не може пригадати.
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А Вы представляете вот так же митинг под администрацией Куйла ?!.. я нет ... "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9643
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План дій на сьогодні -
1.Сходити в церкву -сходив
2.Випити за захисників України -трохи пізніше
3.Пробігти з смолоскипом у сусіда через двір -як потемніє.
План перегляду не підлягає.
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Євросовкового ганчір'я не видно у мітингуючих. Люди потроху вчаться.
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по лицам видно,что там все за "Зе! малодую каманду" - к гадалке не ходи..
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Как стремительно меняется время: еще в 2014 они были весомой общественной силой а сегодня жалкие маргиналы-клоуны с картонной отрибутикой и бессильными кулачками кучки идиотов разрушающих государство Украина своими животными амбициями...
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Так они этого государства не строили. Чего им жалеть то?
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Сейчас Владимир Александрович выйдет к народу и обьяснит им что они не правы.
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Сейчас дымовуху пустили возле ОП. . Шоколадник если не замутит ничего сегодня, то придется сдаваться .
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Некомпетентная,олигархическая,совковая,клоунская власть,ведет страну к капитуляции и экономической разрухи! Надо их остановить! Слава Украине!
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Звідкіля це все береться та ідіть воюйте махати прапорами вам виніс вирок народ де дубінкі де поліція цю шушару розігнати
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они ж не дураки под пули идти. в киеве митинговать безопасней. а воюет пусть кто то другой.
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ЗЕЛЯ - КАПИТУЛЯНТ , ЗУПИНИСЬ ЗРАДНИК, ТВОЯ ЗЛОЧИИННА КАПІТУЛЯЦІЯ УКРАЇНИ НА МИЛІСТЬ НАШОГО ЛЮТОГО ВОРОГА ОКУПАНТА , ЦЬОГО ПРОКЛЯТОГО КРЕМЛЯ ТОЧНО ДУЖЕ - ДУЖЕ ПОГАНО ДЛЯ ТЕБЕ ЗАКІНЧИТСЯ !.
_____________________ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЕТСЯ!!! _________________








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.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!
Патріотичний заклик СЛАВА! Потім СЛАВА ГЕРОЯМ ! СЛАВА УКРАЇНІ ! Він стався в давнину від слова слав'яни СЛАВА і веде в дуже далеку старовину Київської Русі, бойовий клич "Кий", "Слава" починають вживатися з моменту формування Київської Русі. Потім ВКЛ де клич - "Литва!", "Слава!", "Русь!") Використовувався в бойових порядках військ слов'ян і балтів ВКЛ. А коли вороги загарбники: монголи, татари, поляки але особливо найлютіші і криваві одвічні вороги слов'янського українського народу жахливі наполовину монголоїдні угро -фіни ці личакові москалі - кацапи вторгалися на святу українську землю. Тоді на захист своєї Української Батьківщини Русі разом з усім народом України завжди вставали хоробрі, київські дружинники і пізніше українські козаки. Так ось бойовий клич древніх слов'ян і українських козаків у боях з лютим ворогом завжди було триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! І тоді в жаху бігла жахлива кацапська -личакова і інша нечисть яка прийшла з окупаційною війною на святу слов'янську українську землю. Потім вже в боротьбі з кремлівської бандитської більшовицької окупаційною армією жахливої Росії- орди хоробрі захисники воїни - козаки української держави УНР теж мужньо воювали за свободу і незалежність України проголошуючи вже Слава Україні! І в у другій світовій війні українські герої, патріоти козаки -Бандеровци УПА! Знищували сталінських комуно - фашистів окупантів і таких же фашистів окупантів гітлера зі словами Слава Україні! і Героям Слава! Ось і зараз коли жахлива фашистська ********* )(уйла напала на Україну зі злочинною фашистською метою спробувати анексувати її суверенні території Криму і Донбасу, весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапською нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків слов'ян. Так український народ рано чипізно переможе проклятих личакових окупантів загарбників і не віддасть навіть метра своїм святоі української землі, будь-якому i навіть самому найсильнішому фашистові окупанту -агрессору, хто б він не був.
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А ось бойовий клич у наших одвічних лютих ворогіів личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів а з 18 століття вже як придуманих і замаскованих під нібито навіть росіян, клич з яким вони ходили в атаку, завжди був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів?
«Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського «ур», від дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своiм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито росіян -русичів.
А так як угрофінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
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