 "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед тем как выдвинуться к Офису президента участники марша провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко.
"Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию т.н. "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - отмечают организаторы на странице мероприятия в соцсети.
Фото/видео - Олег Богачук
а в парке Шевченко ЗЕбилки собрались ?
Ну тогда ясно
много у Барыги друзей-прихвостней
Просили же приходить только с национальной символикой Украины и... США !
https://www.youtube.com/watch?v=ef3MZEp1ULk
6 жовтня ці єдині підняли на Вічі партєйний прапор
Слава Україні !!!
СБ завжди казали хто вони
Два раза не ходили.
И вообще, где это чмо барыжное? Взял паспорт корина и на мальдивы умотал?
Покрова. День козацтва. День УПА. День захисника України. Це і є тяглість.
Втім кажуть, що Богородиця покрила Константинополь омофором від війська наших Аскольда і Діра, і ті, вражені, прийняли християнство. Отакої. А тепер наше державне свято.
Вітаю всіх, навіть варягів.
А як спитаєш у нестиримних борців перманентного спротиву на чийому боці вони (чи їхні нинішні "діди") воювали у Придністров'ї - одразу ніхто нічого не може пригадати.
1.Сходити в церкву -сходив
2.Випити за захисників України -трохи пізніше
3.Пробігти з смолоскипом у сусіда через двір -як потемніє.
План перегляду не підлягає.
_____________________ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЕТСЯ!!! _________________
Патріотичний заклик СЛАВА! Потім СЛАВА ГЕРОЯМ ! СЛАВА УКРАЇНІ ! Він стався в давнину від слова слав'яни СЛАВА і веде в дуже далеку старовину Київської Русі, бойовий клич "Кий", "Слава" починають вживатися з моменту формування Київської Русі. Потім ВКЛ де клич - "Литва!", "Слава!", "Русь!") Використовувався в бойових порядках військ слов'ян і балтів ВКЛ. А коли вороги загарбники: монголи, татари, поляки але особливо найлютіші і криваві одвічні вороги слов'янського українського народу жахливі наполовину монголоїдні угро -фіни ці личакові москалі - кацапи вторгалися на святу українську землю. Тоді на захист своєї Української Батьківщини Русі разом з усім народом України завжди вставали хоробрі, київські дружинники і пізніше українські козаки. Так ось бойовий клич древніх слов'ян і українських козаків у боях з лютим ворогом завжди було триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! І тоді в жаху бігла жахлива кацапська -личакова і інша нечисть яка прийшла з окупаційною війною на святу слов'янську українську землю. Потім вже в боротьбі з кремлівської бандитської більшовицької окупаційною армією жахливої Росії- орди хоробрі захисники воїни - козаки української держави УНР теж мужньо воювали за свободу і незалежність України проголошуючи вже Слава Україні! І в у другій світовій війні українські герої, патріоти козаки -Бандеровци УПА! Знищували сталінських комуно - фашистів окупантів і таких же фашистів окупантів гітлера зі словами Слава Україні! і Героям Слава! Ось і зараз коли жахлива фашистська ********* )(уйла напала на Україну зі злочинною фашистською метою спробувати анексувати її суверенні території Криму і Донбасу, весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапською нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків слов'ян. Так український народ рано чипізно переможе проклятих личакових окупантів загарбників і не віддасть навіть метра своїм святоі української землі, будь-якому i навіть самому найсильнішому фашистові окупанту -агрессору, хто б він не був.
«Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського «ур», від дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своiм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито росіян -русичів.
А так як угрофінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.