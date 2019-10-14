 Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Тема закрыта, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договорённостей и так далее, сделанные им в ходе пресс-марафона", - сказал Песков.
По его словам, при всем уважении Кремль не мог посвятить такое количество часов просмотру всего процесса общения со СМИ.
"Еще раз повторяю – основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину", – сказал он.
При этом он подчеркнул, что о вынесении вопроса о возврате Крыма на "нормандский формат" или какой-то другой формат "не может быть и речи".
"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - подчеркнул он.
Зелька дурить і себе і нас. Нічого втих форматах вже не вирішується.
Діє лише право сильного.
Крым может развиваться только как часть Украины, потому что
Господь Бог поместил Крым географически у нас под задницей !
у ***** лопнет живот со смеху
зе пабедуном, возвращается в зеленом вертолете
https://www.youtube.com/watch?v=WUllLLdO5-w
И с соседями , и с собственной властью .
Что-то мы не так делаем .
кремлевские "закрыватели" пятый год всё "закрывают" и "закрывают вопрос", а он не закрывается...
Просто закрывалка у рашки не выросла.
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Или писькин врет?
Есть у Зеленского какие-то печеньки для Макрона и Меркель или нет.
То, что Путину это неинтересно обсуждать - это понятно.
Но можно же и без него обсудить.
Нет ничего больнее игнора. Недаром Косачев возбудился, когда ему визу не выдали. Его проигнорировали, показав, что он никто. А как раз этого он позволить себе никак не может. Интересно, согласится на игнор России Европа или нет. Думаю, что нет....