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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Тема закрыта, - Песков

В Кремле заявили, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-марафона по Донбассу доложили президенту России Владимиру Путину, вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договорённостей и так далее, сделанные им в ходе пресс-марафона", - сказал Песков.

По его словам, при всем уважении Кремль не мог посвятить такое количество часов просмотру всего процесса общения со СМИ.

"Еще раз повторяю – основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вопрос Крыма обязательно поставлю на встрече в "нормандском формате"", - Зеленский

При этом он подчеркнул, что о вынесении вопроса о возврате Крыма на "нормандский формат" или какой-то другой формат "не может быть и речи".

"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153780
 
 
 Топ комментарии
 
Всі теми закриті.
Зелька дурить і себе і нас. Нічого втих форматах вже не вирішується.
Діє лише право сильного.
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Адольф Алоїзович теж колись вважав тему Судет закритою.. І де тепер Адольф, і де тепер судетські німці?
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Тоді нормандський формат буде працювати без терористичної росії і буде розглядати питання знищення терористичної росії як антиправової держави яка історично створює системні загрози світовій безпеці!
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а нафиг вообще собираться чтобы Зеля им сыграл ОРГАНОМ на органе Собачий вальс Питання Криму не обговорюватиметься в "нормандському форматі". Тему закрито, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5636
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Нормандський формат потрібен для продовження тиску на терористичну росію та для посилення санкцій проти терористичної росії та банди міжнародного терориста путіна! Те що путін не хоче обговорювати Крим говорить про слабкість позиції росії на цих переговорах! Спочатку ці переговори пробували зірвати росіяни на фронті, влаштовуючи обстріли, потім росіяни намагались підняти хвилю невдоволення всередині України, щоб не допустити розведення військ на фронті, а тепер коли попередні спроби провалились і потрібно відповідати перед світом за свою терористичну діяльність - росіяни намагаються виставити неприйнятні попередні умови для проведення переговорів! Але переговори у нормандському форматі відбудуться і без росії і будуть присвячені засобам знищення росії як терористичної країни - це початок ліквідації росії як держави! А Зеленський на цих переговорах просто покладе свій "прилад" на росію, спільно з іншими учасниками переговорів!
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уЗеленского на этот случай есть план "Б" под названием: "Ну и хер с ним".
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Тема закрыта для писькова когда ногами вперед Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Тема закрыта, - Песков - Цензор.НЕТ 4832
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Тема будет открыта в Будапештском формате, когда вы поскользнетесь на "газовой корке" Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Тема закрыта, - Песков - Цензор.НЕТ 6057
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Не столько даже в Будапештском, сколько в Хельсинкском (Соглашение 1975 года), Парижском (Хартия 1990 года) и Стамбульском (Хартия Европейской Безопасности 1999 года). Согласно всем этим документам ни одна межгосударственная граница в Европе не может быть изменена иначе, как по взаимному согласию обоих вовлеченных государств.
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Всі теми закриті.
Зелька дурить і себе і нас. Нічого втих форматах вже не вирішується.
Діє лише право сильного.
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та я не знаю, шо ты там в зеркале узрел
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до чого тут дзеркало? Чи нема чого казати? Перепитую, з тобою ***** про Крим буде базікати?
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нам лупать оту скалу. Йти в Еуропу, в НАТО, розвивати економіку, дужчати і, таки, здолати паскудну московію
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Можешьи не дождаться. Здоровья у ***** еще лет на 20 хватит, а там придет такое же дерьмо и враг. Тебе точно никакого попкорна не хватит.
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Вы одного не можете понять !

Крым может развиваться только как часть Украины, потому что

Господь Бог поместил Крым географически у нас под задницей !
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Алекс! При чем тут это? То что Крым - Украина это прописная истина. Речь о том, что ***** при жизни с Крыма не уйдет. Также ни кто и из его наследников тоже. Только распад параши вернет Крым. Только когда это будет
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Таки да, при всем негативном отношении к Вове Путлеру, есть одни плюс - он не вечен и годов ему не мало!!
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Вот вам всем Покрова! Вся надежда на геев Гончарука и его министра экономики. Этот фактор очень подкупает и сплочает Евросоюз...Концентрация ЗЕпедиков зашкаливает как никогда...Тоже рекорд как и 10-часовый словесный понос
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Тут действительно нечего обсуждать КРЫМ УКРАИНА ,ПУТИН ***** ,КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ СМЕРТЬ ,УКРАИНЕ СЛАВА !!!
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Боюсь даже представить что кремлевскому недомерку при встрече сделает наш бессменный Лидер Владимир Александрович!
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расскажет анекдот тет а тет

у ***** лопнет живот со смеху
зе пабедуном, возвращается в зеленом вертолете
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Что скажете Зе почитатели на слова писькова?или закрыта тема так закрыта
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Если такие грантоеды ,как Америка и Европа не могут совладать с атомной рашкой,то Зе тем более
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Тут ведь как... или в нормандском формате, или в гаагском, а может быть и в нюрнбергском...
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Ничего, **** усатая, не сейчас, так попизже эту тему таки откроют. Хлебнете еще, петушня мордорская...
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Адольф Алоїзович теж колись вважав тему Судет закритою.. І де тепер Адольф, і де тепер судетські німці?
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Якщо там нема теми Криму, то для чого формула Штайнмаєра?
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Как всегда в вечный спам, бот ЗЕбанутый
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очень ожидаемый от порохоботов аргумент.
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Коли у доброго господаря свиня, що з хліва вискочила, сере перед ганком, то він бере дрючка, заганяє свиню в хлів, а потім бере лопату, і закидає "насране" до "гноярки"... Те ж саме зробили з тобою...
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а по теме как всгеда слабО! Мозгов не хватает, одни методички.
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Ну да тогда президент пепа был и кто выходил на майдан агенты кремля и раскачивали лодку.
https://www.youtube.com/watch?v=WUllLLdO5-w
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Зараз поки ваша, тому вам відповідати за все.
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Я вже довів, що ви брехун. Але ваші погрози цікаві для Адміна.
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в отличие от порохоботов как ты, я всегда даю ссылки.
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Серьезно? А вот с этого момента поподробнее...кем это этот вопрос и в какое время был закрыт? Порошенко и этот вопрос порешал с Путиным?! Так пусть расскажет прилюдно как он закрыл этот вопрос! Особенно крымским татарам порохоботам интересно будет услышать.
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Как же не везёт Украине !
И с соседями , и с собственной властью .
Что-то мы не так делаем .
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Зеленій шмарклі всерівно, воно згодне навіть відвести війська на правий берег, а на схід від Дніпра все залишити "нашимЖелюдям" та кацапо-орді.
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а что будет обсуждаться? новая УССР или днр/лнр нам в печень?
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Забавно.
кремлевские "закрыватели" пятый год всё "закрывают" и "закрывают вопрос", а он не закрывается...
Просто закрывалка у рашки не выросла.
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Значит и нех. встречаться. Украине скорее важнее вернуть крым чем даунбас.
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Крым - это будапештский формат, всему свое время
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Ким закрито... Окупантом? - А це ще вилами по воді писано
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Писькофф правильно говорит...Потому как уже будет и формат другой, и калибр тоже.
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Ну что цензорята?В свое время вопрос Крьіма бьіл решен.Не решен ли за "пукин введи" с Порошенком тайно?
Или писькин врет?
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Ви з якого російського міста ведете пропаганду?
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Будет,жопа усатая,будет-всегда будет обсуждаться,особенно после того,как вашу банду закопают,на два метра в глубь.
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Интересно, будет обсуждение Крыма или нет?
Есть у Зеленского какие-то печеньки для Макрона и Меркель или нет.
То, что Путину это неинтересно обсуждать - это понятно.
Но можно же и без него обсудить.
Нет ничего больнее игнора. Недаром Косачев возбудился, когда ему визу не выдали. Его проигнорировали, показав, что он никто. А как раз этого он позволить себе никак не может. Интересно, согласится на игнор России Европа или нет. Думаю, что нет....
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