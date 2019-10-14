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Все про:День защитника Украины (81) ПЦУ (464)

 Священники ПЦУ почтили в Киеве память павших защитников Украины

Священнослужители Православной церкви Украины провели у Стены памяти рядом с Михайловским Златоверхим монастырем литургию в память о погибших защитниках Украины.

Вместе со священниками в службе приняли участие семьи погибших бойцов и ветераны АТО (ООС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В Михайловском соборе состоялась торжественная служба по случаю праздника Покрова с участием архиереев ПЦУ. Как сообщил руководитель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн, сегодня "Службы божьи за Небесное покровительство украинским воинам" проходят во многих городах Украины, а также в зоне проведения ООС. Священники также проводят литургии в память о погибших бойцах.

Смотрите также: Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3153778
 
   
 Топ комментарии
 
вчора в супермаркеті воював з ними. Хочуть в кацапстан - кажу: "Своїм ходом!" Це українська земля - вона не просто для тих, хто тут живе зараз, а і для тих, хто житиме тут і після нас - тисячі поколінь!!!
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Вічна пам'ять і шана всім загиблим за Україну
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і публіка ватна - пєрєсєлєнцев через одного.
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Священник Московского патриархата благословил террориста Гиркина

https://censor.net.ua/p294982

Священники ПЦУ вшанували в Києві пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6078
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вчора в супермаркеті воював з ними. Хочуть в кацапстан - кажу: "Своїм ходом!" Це українська земля - вона не просто для тих, хто тут живе зараз, а і для тих, хто житиме тут і після нас - тисячі поколінь!!!
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скинь адреса и явки підлоти на "Миротворець".
Дасть Бог і до них руки дійдуть.......
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Протестні акції в День захисника України

прямый эфир
https://www.youtube.com/watch?v=dAXT4_7Ncxo
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А як вшанувала загиблих українців УПЦ МП?
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А шо там московський сатанат... за сєпарів переживає і з гюндяєм за х..ла молит ся...
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Священники также проводят литургии в память о погибших бойцах(с)
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Схиляю голову...........
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