 Визит марионеток Кремля Поклонской и Бальбека в Турцию: Меджлис крымскотатарского народа выступил с заявлением

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления Меджлиса крымскотатарского народа обнародовал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Текст заявления приводим полностью:

"Заявление Меджлиса крымскотатарского народа в связи с участием в международном межгосударственном мероприятии, состоявшемся в Стамбуле (Турция), "депутатов Государственной думы РФ", незаконно избранных на оккупированной территории Украины

11-12 октября 2019 году в Стамбуле (Турция) состоялась III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в котором приняли участие делегации 5 государств - Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.

На официальном ужине, организованном принимающей стороной, перед участниками и гостями III Конференции спикеров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Главе Турции были представлены члены национальных делегаций государств - участников III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в том числе и делегации Государственной Думы Российской Федерации, в состав которой были включены "депутаты Государственной Думы", незаконно избранные на временно оккупированной РФ украинской территории.

Факт пребывания в составе официальной делегации Государственной Думы Российской Федерации "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной территории Украины, а также их участие в международном межгосударственном мероприятии, проведенном в Стамбуле 11-12 октября 2019, может восприниматься как игнорирование организаторами данной Конференции позиции ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС и других международных организаций, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на всей ее территории в рамках международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

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В связи с этим следует отметить, что "депутаты Госдумы РФ", представленные президенту Турции в составе делегации России, являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний, способствующих временной оккупации Российской Федерацией Крыма, запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа - высшего представительного органа коренного народа Крыма, преследованиям, арестам и лишению свободы членов Меджлиса крымскотатарского народа и активистов крымскотатарского национального движения.

Информация об участии "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной территории Украины, в международном мероприятии, состоявшемся в Турции, а также об их представления Главе Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, воспринята в украинском обществе как досадное недоразумение.

Граждане Украины справедливо оценивают подобные провокационные ухищрения российской власти как попытки привлечения мировых лидеров и известных политических и общественных деятелей в легитимизации попытки аннексии Крыма и оправдания совершенных российской оккупационной властью преступлений против украинского и крымскотатарского народов.

Очевидно также, что одной из целей очередной провокации Кремля является попытка навредить высокому уровню доверительных отношений между Украиной и Турцией. Российская пропагандистская машина пытается создать вокруг провокации с включением в состав делегации РФ, представленной президенту Турции, "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной РФ украинской территории, информационную завесу якобы признания Турцией незаконной аннексии Крыма.

Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что только принуждение России к международному праву вернет мир и стабильность в Черноморском регионе, обеспечит территориальную целостность и суверенитет Украины, защитит права и свободы крымскотатарского народа.

Меджлис крымскотатарского народа, отмечая последовательную поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма призывает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, депутатов Великого Национального Собрания Турции, лидеров политических партий и представителей гражданского общества Турции принять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия по деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности Украины.

(Принято в порядке чрезвычайного режима деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, введенного 26 апреля 2016)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

14 октября 2019, г. Киев".

Напомним, 13 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

В свою очередь, МИД Украины направило ноту протеста Турции из-за встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, включая избранных от оккупированного Крыма Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека.





