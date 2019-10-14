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Все про:Меджлис (756) Турция (2159) Чубаров (782) Эрдоган (445)

 Визит марионеток Кремля Поклонской и Бальбека в Турцию: Меджлис крымскотатарского народа выступил с заявлением

Визит "крымских депутатов" Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию и их участие в официальных мероприятиях с участием президента Турции Раджеп Тайипа Эрдогана является очередной провокацией Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления Меджлиса крымскотатарского народа обнародовал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Текст заявления приводим полностью:

"Заявление Меджлиса крымскотатарского народа в связи с участием в международном межгосударственном мероприятии, состоявшемся в Стамбуле (Турция), "депутатов Государственной думы РФ", незаконно избранных на оккупированной территории Украины

11-12 октября 2019 году в Стамбуле (Турция) состоялась III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в котором приняли участие делегации 5 государств - Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.

На официальном ужине, организованном принимающей стороной, перед участниками и гостями III Конференции спикеров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Главе Турции были представлены члены национальных делегаций государств - участников III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в том числе и делегации Государственной Думы Российской Федерации, в состав которой были включены "депутаты Государственной Думы", незаконно избранные на временно оккупированной РФ украинской территории.

Факт пребывания в составе официальной делегации Государственной Думы Российской Федерации "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной территории Украины, а также их участие в международном межгосударственном мероприятии, проведенном в Стамбуле 11-12 октября 2019, может восприниматься как игнорирование организаторами данной Конференции позиции ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС и других международных организаций, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на всей ее территории в рамках международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

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В связи с этим следует отметить, что "депутаты Госдумы РФ", представленные президенту Турции в составе делегации России, являются непосредственными организаторами и исполнителями многих незаконных и преступных деяний, способствующих временной оккупации Российской Федерацией Крыма, запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа - высшего представительного органа коренного народа Крыма, преследованиям, арестам и лишению свободы членов Меджлиса крымскотатарского народа и активистов крымскотатарского национального движения.

Информация об участии "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной территории Украины, в международном мероприятии, состоявшемся в Турции, а также об их представления Главе Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, воспринята в украинском обществе как досадное недоразумение.

Граждане Украины справедливо оценивают подобные провокационные ухищрения российской власти как попытки привлечения мировых лидеров и известных политических и общественных деятелей в легитимизации попытки аннексии Крыма и оправдания совершенных российской оккупационной властью преступлений против украинского и крымскотатарского народов.

Очевидно также, что одной из целей очередной провокации Кремля является попытка навредить высокому уровню доверительных отношений между Украиной и Турцией. Российская пропагандистская машина пытается создать вокруг провокации с включением в состав делегации РФ, представленной президенту Турции, "депутатов Государственной Думы", незаконно избранных на временно оккупированной РФ украинской территории, информационную завесу якобы признания Турцией незаконной аннексии Крыма.

Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что только принуждение России к международному праву вернет мир и стабильность в Черноморском регионе, обеспечит территориальную целостность и суверенитет Украины, защитит права и свободы крымскотатарского народа.

Меджлис крымскотатарского народа, отмечая последовательную поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма призывает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, депутатов Великого Национального Собрания Турции, лидеров политических партий и представителей гражданского общества Турции принять совместно с Украиной и международным сообществом особые усилия по деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности Украины.

(Принято в порядке чрезвычайного режима деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, введенного 26 апреля 2016)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

14 октября 2019, г. Киев".

Напомним, 13 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

В свою очередь, МИД Украины направило ноту протеста Турции из-за встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, включая избранных от оккупированного Крыма Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека.

Визит марионеток Кремля Поклонской и Бальбека в Турцию: Меджлис крымскотатарского народа выступил с заявлением 01
Визит марионеток Кремля Поклонской и Бальбека в Турцию: Меджлис крымскотатарского народа выступил с заявлением 02
Визит марионеток Кремля Поклонской и Бальбека в Турцию: Меджлис крымскотатарского народа выступил с заявлением 03

Источник: https://censor.net.ua/n3153775
 
   
 Топ комментарии
 
Почему-то кремль своих врагов и предателей мочит в других странах не задумываясь. А наши идиоты с шашкой нагало только фоткаются на фоне недостойности к своим предкам. Это и есть украинская действительность. И шоб вы знали - так войны не выигрываются.
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Меньше всего мне хочется давать советы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, но приходится: лизать задницу [президенту США Дональду] Трампу - самое немудрое, что можно делать в нынешней ситуации. Трамп не будет помогать ни Украине, ни Зеленскому, потому что он взял на себя куда более серьезные обязательства в отношении Украины перед [президентом РФ Владимиром] Путиным. Эти обязательства в поведении и политике Трампа доминируют. Не случайно в телефонном разговоре с Зеленским, который мы уже все наизусть знаем, Трамп (как и Зеленский) ни разу не упомянул ни Путина, ни Россию, ни российскую аннексию Крыма, ни российское вторжение в Восточную Украину. При этом Зеленский умудрился поблагодарить Трампа за поддержку санкций (которые Трамп никогда не поддерживал и против которых всегда выступал) и предложил Трампу взятку в форме закупки американских Javelin, что, впрочем, Трампа не впечатлило.
Нужно понимать (понимает ли это Зеленский?), что американская помощь Украине идет вопреки желаниям и политике Трампа, а не благодаря ему. Подыгрывать в этих условиях Трампу - верный путь лишить украинцев и американской, и европейской поддержки. Не случайно Трамп в своем разговоре с Зеленским не упоминал ни деньги, ни оружие, а лишь то, что Америка тратит на Украину... время и силы. Время и силы на Украину в интересах Путина Трамп готов и далее тратить. Никакой помощи и поддержки от Трампа Украина никогда не дождется.
Задача Трампа - многоплановая, и она абсолютно во всем совпадает с задачами Путина: коррумпировать президента Зеленского лично; скомпрометировать его как политика; получить в свое распоряжение компромат против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера; рассорить Украину с европейскими союзниками и, оставив ее в одиночестве, сдать Украину Путину, выполнив, таким образом, главное обязательство, взятое на себя Трампом в обмен на помощь России в избирательной гонке 2016 года. И все это - ценой одного телефонного разговора с президентом Украины.
Помогать Трампу сдать Украину Путину - последнее, что должен делать президент независимой Украины.автор книги "ФСБ взрывает Россию" Юрий Фельштинский.
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Ты тоже деградировал ниже плинтуса? Если человек живет в Дании, то он должен быть викингом? Почему такая тупость в голове ?
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Почему-то кремль своих врагов и предателей мочит в других странах не задумываясь. А наши идиоты с шашкой нагало только фоткаются на фоне недостойности к своим предкам. Это и есть украинская действительность. И шоб вы знали - так войны не выигрываются.
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По роду занятий бойся переусердствовать, луГАНДОНец! Скоро и твоя очередь придет! Візит маріонеток Кремля Поклонської та Бальбека до Туреччини: Меджліс кримськотатарського народу виступив із заявою - Цензор.НЕТ 5281
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Меньше всего мне хочется давать советы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, но приходится: лизать задницу [президенту США Дональду] Трампу - самое немудрое, что можно делать в нынешней ситуации. Трамп не будет помогать ни Украине, ни Зеленскому, потому что он взял на себя куда более серьезные обязательства в отношении Украины перед [президентом РФ Владимиром] Путиным. Эти обязательства в поведении и политике Трампа доминируют. Не случайно в телефонном разговоре с Зеленским, который мы уже все наизусть знаем, Трамп (как и Зеленский) ни разу не упомянул ни Путина, ни Россию, ни российскую аннексию Крыма, ни российское вторжение в Восточную Украину. При этом Зеленский умудрился поблагодарить Трампа за поддержку санкций (которые Трамп никогда не поддерживал и против которых всегда выступал) и предложил Трампу взятку в форме закупки американских Javelin, что, впрочем, Трампа не впечатлило.
Нужно понимать (понимает ли это Зеленский?), что американская помощь Украине идет вопреки желаниям и политике Трампа, а не благодаря ему. Подыгрывать в этих условиях Трампу - верный путь лишить украинцев и американской, и европейской поддержки. Не случайно Трамп в своем разговоре с Зеленским не упоминал ни деньги, ни оружие, а лишь то, что Америка тратит на Украину... время и силы. Время и силы на Украину в интересах Путина Трамп готов и далее тратить. Никакой помощи и поддержки от Трампа Украина никогда не дождется.
Задача Трампа - многоплановая, и она абсолютно во всем совпадает с задачами Путина: коррумпировать президента Зеленского лично; скомпрометировать его как политика; получить в свое распоряжение компромат против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера; рассорить Украину с европейскими союзниками и, оставив ее в одиночестве, сдать Украину Путину, выполнив, таким образом, главное обязательство, взятое на себя Трампом в обмен на помощь России в избирательной гонке 2016 года. И все это - ценой одного телефонного разговора с президентом Украины.
Помогать Трампу сдать Украину Путину - последнее, что должен делать президент независимой Украины.автор книги "ФСБ взрывает Россию" Юрий Фельштинский.
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вот чего и эти в Киеве сидят ? пусть в Крым едут или ещё куда - то к своим единоверцам, в Турцию или Эмираты
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А сам крымскотатарский народ что об этом думает?
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та нічого він не думає... з кацапськими паспортами служить кацапській армії...
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А перед тим в Україні спровокували Туреччину біля її амбасади. Для чого нам протистояти Туреччині?
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На заявление меджлиса Эрдоган прогнозируемо насрал. Россия- это С-400 и это вам не член собачий Вот такие побратимы...
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Турки как и татары ва всегда предадут , по одной простой причине, вы для них не верные.
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Для Эрдогана менее унизительно принимать Поклонскую и Бельбека чем манифестных геев- премьера Гончарука и его министра экономики. У мусульман с этим строго...Это вам не Европа содомистская. Там кирдык! - и усе
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Хахаха, быдло о Европе рассуждает ! Не мечи , жуй сено !
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А ты если ВПН флажок повесил то типа викинг рагулячий? Ну тоди я амэрыканэць
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Ты тоже деградировал ниже плинтуса? Если человек живет в Дании, то он должен быть викингом? Почему такая тупость в голове ?
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Ну ты Андерсен Спецом датский значок срисовал? А я брат Гримм...
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Если была бы возможность , я бы понял на Гренландию .
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Да, кстати, то я повыпендривался, а вот скажи правда что Гренландию хотят амеры купить? А с другой стороны какие-то базары про возможную независимость Гренландии. Для меня это самая загадочная часть суши Земли и такая невероятно огромная когда сравниваю с Днепропетровской областью..
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откуда Президент Турции может знать подноготную всяких мелких сявок?
виновата протокольная служба (если у нее конечно были какие-то обоснованные данные о нежелательном визите или санкциях против этих шестерок...)
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А як щодо масового "візиту" турецьких визволителів на сирійській землі - з цього приводу у Меджлісу ніяких заяв немає?
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Позиция стара как мир "Он сукин сын. Но он наш сукин сын".
Забудьте о какой-то справедливости или законе в современных международных делах. Сейчас все решают личные интересы государств и все заявления и действия, равно как и их оценка, исходят только из этого
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У держав немає особистих інтересів, а Закон та Справедливість - по суті одне й те ж.
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2,5-2.тис.років тому там, де розташована Туреччина, була Східна Галіція, де повністю жили вихідці з України, де зароджувались перші хрестиянські громади, ( Ісус Хрестос- галичанин і проповідував Ведичне провославя), тут будувались маса хрестиянських храмів ( перший Констинопольський хрестиянський центр), за ці часи мусульмани (їхня релігія захищає їх повністю), витіснили білу расу-хрестиян з Схіної Галіції, а спонукало цей процес спотворення арійського хрестиянства в юдохрестиянство-їтернаціональне ! ), ця агресивна тенденція зберігається у Зах. Європі. Так що нічого доброго нам не слід чекати ні від Туреччини, ні від кр. татар. Озброюватись та єднтись !!!
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Вы это... Прием лекарств не пропускайте. И вообще, пора выключать WiFi в психушках
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Кемалю Ататюрку не хватило даже 70 лет до полной секуляризации Турецкой республики .

Вот показательный результат того, что демократический уклад не всегда есть панацея в политике и порой военная диктатура в исламских странах куда более толерантна и гарантирует больших свобод , чем некое народовластие . Когда большинство народа составляют религиозные фанатики . Впрочем , не только религиозная ... если не считать нацизм и мацковский шовинизм тоже религией .
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