EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  941  21
Материалы по теме:
Все про:Киев (18013) Нацполиция (10226) правоохранительные органы (381) патрульная полиция (1327) День защитника Украины (81)

 Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

Безопасность в Киеве во время проведения массовых мероприятий в День защитника Украины, 14 октября, обеспечивают около 800 патрульных полицейских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Охрану общественного порядка и безопасности, помимо патрульных, обеспечивают также коллеги из других подразделений Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии", - сказано в сообщении.

"Правоохранители несут службу в усиленном режиме, чтобы каждый житель и гость столицы чувствовал себя в безопасности", - добавили в полиции.

Смотрите также: По случаю Дня защитника в Украине пройдут около 450 мероприятий с участием более 200 тысяч человек, - Фацевич. ВИДЕО

Патрульные призывают с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, не нарушать закон, придерживаться порядка и "не вестись на провокации".

"Отдельно напомним о запрете приносить с собой предметы и вещества, представляющие опасность для других граждан, распивать алкогольные напитки и появляться в нетрезвом состоянии в общественных местах", - добавили в полиции.

Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 01

Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 02
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 03
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 04
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 05
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 06
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 07
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 08
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 09
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 10
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 11
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 12
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 13

Источник: https://censor.net.ua/n3153773
 
 
 Топ комментарии
 
А вот при Пэте такого не было!!!
Там тогда под администрацией президента только пару тыщ полицаев и нацгвардейцев квартал "отсекали от гражданских".
 показать весь комментарий
 
"стыдно работать на грабящего тебя жида."
как же это было актуально последние пять годков..но тогда за подобные высказывание тут банили и банили..
 показать весь комментарий
 
Одессу тоже начали "охранять". Прям с утра в районе 411-ой батареи две машины полиции тормозили ВЕСЬ транспорт в обоих направлениях на предмет... понюхать ("А вы не употребляли?"). И это в 9 утра.
Хотелось спросить, не на праздник ли себе собирают? Честно говоря, я начала за эти годы забывать, как выглядит полицейский рэкет на дорогах.
И вот, не прошло и полгода... - напомнили(
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Но!
В твиторах гуляют фотки кразиков и автобусов с нацгвардией в правительственном квартале.
 показать весь комментарий
 
 
Одессу тоже начали "охранять". Прям с утра в районе 411-ой батареи две машины полиции тормозили ВЕСЬ транспорт в обоих направлениях на предмет... понюхать ("А вы не употребляли?"). И это в 9 утра.
Хотелось спросить, не на праздник ли себе собирают? Честно говоря, я начала за эти годы забывать, как выглядит полицейский рэкет на дорогах.
И вот, не прошло и полгода... - напомнили(
 показать весь комментарий
 
 
"стыдно работать на грабящего тебя жида."
как же это было актуально последние пять годков..но тогда за подобные высказывание тут банили и банили..
 показать весь комментарий
 
 
звичайно ні..і якщо також буде лише красиво звиздіти, то піде шляхами попередника..
 показать весь комментарий
 
 
читати вмієш, чи програмісти не навчили..?
 показать весь комментарий
 
Ну, за часів УКРАЇНЦЯ Порошенка за це могли звинуватити у антисемітизмі.
А зараз, це факт. За що банити?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А вот при Пэте такого не было!!!
Там тогда под администрацией президента только пару тыщ полицаев и нацгвардейцев квартал "отсекали от гражданских".
 показать весь комментарий
 
 
Все буди тихо і спокійно, тому що пецики як то скромно ведуть
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это пока. еще команды фас не было
 показать весь комментарий
 
Щось сциклива зграя смиливості набралас?)))
 показать весь комментарий
 
Рожи отожрали за неделю не обгадишь ,на фронт этих бройлеров ,Родину защищать !!! Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських - Цензор.НЕТ 8808
 показать весь комментарий
 
Ура! Засралина! Или за кого "Родину" защищают то?
слово просто совок скомпроментировал.
 показать весь комментарий
 
А пєдіків охороняло більше поліцейських. Хоча я б і сам парочку копняків тим ушльопкам-підєрастам дав.
 показать весь комментарий
 
агрессивная гомофобия - первый признак скрытой **********.

подумай об этом.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх