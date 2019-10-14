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 ЕС продлил санкции против "Петрова", "Боширова" и еще двоих россиян

Европейский союз продлил санкции против России за отравление в Солсбери. Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов лиц и предприятий, причастных к применению или распространению химического оружия.

Санкции продлены еще на год – до 16 октября 2020 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Ограничительные меры были продлены против пятерых человек, связанных с режимом сирийского президента Башара Асада, четверых, причастных к инциденту с отравлением в Солсбери, а также одной организации – Центра научных исследований в Сирии.

Среди подсанкционных лиц значатся руководитель Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они включены в список и под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Власти ЕС считают их офицерами ГРУ, причастными к организации покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп в разговоре с Мэй оспаривал выводы разведслужб Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля, - WP

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Читайте также: Стали известны детали биографии третьего отравителя Скрипалей - Сергеева. ФОТО

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3153771
 
 
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Ахренеть "перемога"! Продлили санкции против ПЕШЕК, а против главного Саурона за 5 лет войні- НИЧЕГО! ЕС продлил санкции против "Петрова", "Боширова" и еще двоих россиян - Цензор.НЕТ 1814
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а в отношении пуйла бздошно или экономически не выгодно санкции ввести?)))
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В Великобританії фсб розпилило газ новічок, в Україні перед виборами газ дурачок. маємо, що маємо.
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сколько хлеб сегодня и сколько пост за коломойского?
зебот ты придурок по определению
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Такая мля справедливость, что постичь низя. За какого то старпера фэсэбэшника облагают санкциями, а за Крым ни гу-гу
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зебот ферма и ее тролли кормятся и финансируются коломойским. стыдно работать на грабящего тебя жида.

Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.

Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.Хлеб и картошка длоя тебя уже подорожали в 2 раза.Будешь в ответ строить в два раза больше зебот-постов?

Где вас таких ********* понаходили?
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а может это Иванов и Васечкин на самом деле.
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Ну ничего,в следующем году поедут шпили смотреть.
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Афигеть как строго. Петров и Боширов аж усцыкаются от смеха. Неужели и ихние счета в Швейцарском банке заморозили? По ходу там даже имена не настоящие.
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