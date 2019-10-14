 "Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях": Разумков вместе с сыном пришел к Стене памяти павших за Украину. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
"Дмитрий Разумков пришел к Стене памяти павших за Украину, которая находится возле Михайловского Златоверхого монастыря, вместе с сыном. Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях, чтобы они больше всего ценили мир и человеческую жизнь", - написала она.
Фото: Кравчук/Facebook
ВАТНЫЙ малорос....
А ты постишь под флагом США...
и обвиняешь человека со Львова....))))
и лезете сюда под прокси США...Германии.Франции.....Израиля)))))))
https://www.youtube.com/watch?v=7uF3-RsvkMc&feature=share&fbclid=IwAR1V4hLS7GAu_R56qKViMD3yvJtRlWUz5aelb2mtbx2u1N_t1Xt9LWHKM98
Поучительное видео!!! Смотреть ВСЕМ!!!
Показуха ихнее все.
"Порохоботы" вас предупреждали - зенарик это промосковская власть.
Так что сопите в тряпочку или идите на марш.
КОРОЧЕ ЮМОР 95 КВАРТАЛА НАРОДУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ
Ни один слуга народа их не посетил, ни один.
Какие же эти слуги отребья, прости Господи.
Чего не сделаешь ради прикрытия подлых делишек и отвлечения внимания от марша "нет капитуляции".
Нет капитуляции, победа будет за Украиной!
Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.
Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.
Где вас таких ********* понаходили?
Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.
Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные афонщики.
Где вас таких ********* понабирали??
Но вот один вопрос к вам, Квартал:
почему вы пошли к мертвым но не идете к живым, в госпиталь, к раненым бойцам ВСУ?
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ИДЕТЕ К ЖИВЫМ?
Квартал, а может, вы все таки сволочи?
Что же это третий по значимости государственный деятель страны ходит в одиночку ?
Где его сторонники ?