 "Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях": Разумков вместе с сыном пришел к Стене памяти павших за Украину. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Дмитрий Разумков пришел к Стене памяти павших за Украину, которая находится возле Михайловского Златоверхого монастыря, вместе с сыном. Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях, чтобы они больше всего ценили мир и человеческую жизнь", - написала она.

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Фото: Кравчук/Facebook