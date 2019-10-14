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 Политика Украины, Общество
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Все про:День защитника Украины (81) Разумков Дмитрий (241) Кравчук Евгения (1)

 "Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях": Разумков вместе с сыном пришел к Стене памяти павших за Украину. ФОТО

Спикер ВР Дмитрий Разумков вместе сыном почтили память погибших защитников у Стены памяти павших за Украину в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Дмитрий Разумков пришел к Стене памяти павших за Украину, которая находится возле Михайловского Златоверхого монастыря, вместе с сыном. Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях, чтобы они больше всего ценили мир и человеческую жизнь", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях: Разумков вместе с сыном пришел к Стене памяти павших за Украину 01

Фото: Кравчук/Facebook

Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях: Разумков вместе с сыном пришел к Стене памяти павших за Украину 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153767
 
   
 Топ комментарии
 
А що там робило те зє-бидло? Це не його Герої, це не його війна, це не його країна .
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Молодец!Патриотизм начинается с детства и со знания истории! думаю что кгбшной кацапне больше перевирать ее не получится
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А що там робило те зє-бидло? Це не його Герої, це не його війна, це не його країна .
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🤣очередной львовский эксперд
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АЛЕША ты ОБОСРАЛСЯ!!! Это внутри украинский вопрос!!!
А ты постишь под флагом США...
и обвиняешь человека со Львова....))))
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ну я украинец так что вполне могу тут писать
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кацапских зассанцев на сайте много,в своей помойке не живется,лезут сюда.
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зачем к любой новости кацапов приплетать?🤣🤣
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потому что вы стыдитесь своей ссаной власовской тряпки....
и лезете сюда под прокси США...Германии.Франции.....Израиля)))))))
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Слава Богу!!! Хоть так!!! Хоть кто-то из дебилов включил мозг!!!
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Главное не забудь рассказать как вы решили Украину кацапам слить!
https://www.youtube.com/watch?v=7uF3-RsvkMc&feature=share&fbclid=IwAR1V4hLS7GAu_R56qKViMD3yvJtRlWUz5aelb2mtbx2u1N_t1Xt9LWHKM98
Поучительное видео!!! Смотреть ВСЕМ!!!
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синку, ти на марш до живих не ходи, а ти ходи до мертвих - мертві мовчатимуть, і всяк тебе поважатиме
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Як хваробе кашаль, дапамог Украіне. Але хоць так.
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Нормальный адекватный жест. Много там ещё политиков сегодня топчатся с детьми?
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Адекватный жест это когда от души, искренне. Где ты видел искренность в нынешних зелебобов?
Показуха ихнее все.
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Украинцы как и тупые славяне любят сентименты. И их этим периодически накачивают. Меня такое раздрожает. При отсутствии четкой стратегии завершения войны и развития экономики.
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Ну хорошо, а как лично ты видишь развитие украинской экономики? За счёт чего ты это видишь?
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Я не для того здесь ,чтобы каждому болвану объяснять свое видение этого пути. Но зато каждому станет понятно о тех,кто не на правильном направлении. Если указать приметы.
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Украинцы как и тупые славяне любят сентименты. поясниш?
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А куда правду девать ? Украинцы в подавляющем большинстве не способны думать аналитически. От того и выбирают странных президентов больше 20 лет. А шо, не ?
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ну що ти тупий я зрозумів, українці і є слов"яни ! ти випадково не за зєлєнського голосував?
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Нет,дебил - я за него не голосовал. И за олигарха парашенко тоже. Потому шо я понимаю,шо такое олигархия и каковы ее наследия.
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У Пороха была четкая стратегия, но вам зебилам было похрен, вы вместе с х-лом вытеснили самого лучшего президента.
"Порохоботы" вас предупреждали - зенарик это промосковская власть.
Так что сопите в тряпочку или идите на марш.
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Ну приведи пример тогда. Только не путай улучшение его собственного экономического положения со страной. И по правилам экономики,хороших экономистов жизнь не выкидывает на свалку. Это невыгодно для жизни украинцев.
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Що за ахінею Ви несете? Мене це "роздрожает", причому "стратегически", а іноді навіть "экономически". Вам ніколи не спадало на думку, що негоже навішувати ярлики скопом? На будь-яку націю чи спільноту?
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Вот как интересно - народ собирается в марш , а Разумкова и Зеленского никто не пригласил. А ведь раньше власть и народ шли одной колонной
КОРОЧЕ ЮМОР 95 КВАРТАЛА НАРОДУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ
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У меня еще один вопрос есть, почему Квартал идет к мертвым, возложить цветы, но не идет к живым, к раненым бойцам ВСУ в госпиталь?
Ни один слуга народа их не посетил, ни один.
Какие же эти слуги отребья, прости Господи.
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Показуха, словесная шелуха...
Чего не сделаешь ради прикрытия подлых делишек и отвлечения внимания от марша "нет капитуляции".
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хреновы имитаторы коломойского для разграбления украины и продаже мира путину
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Друзья мои ,я сегодня видела очень важную деталь на митинге. Живу в Одессе, родом с Измаила,так вот, приехала я в Измаил на митинг поддержать наших патриотов против капитуляции,мэр Измаила , маланец,как положено из партии слуги урода приказал в День Защитника Отечества ,возложить цветы к памятнику российскому генералу Тучкову, якобы основателю города ,на самом деле - российскому оккупанту. Взвод пограничников выполнил приказ главкома, но когда они проходили мимо нашего митинга возле памятника Тарасу Шевченко, начвзвода нам крикнул -Слава Украине! и всесь взвод вместе с митингующими ответили - Героям Слава! Они еще выполняют преступные приказы ,пока!!! Но душою армия с нами, не забываем об этом , мы поддержим их ,они поддержат нас.
Нет капитуляции, победа будет за Украиной!
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Надеюсь сегодня киевляне массово поддержат марш "Нет капитуляции".
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зебот ферма и ее тролли кормятся и финансируются коломойским. стыдно работать на жида.

Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.

Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.
Где вас таких ********* понаходили?
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2015 вновь избран мэром Измаила (выдвинут Блоком Петра Порошенко «Солидарность»), за него проголосовало 94,52% избирателей [4] .Зачем врать? Смысл?
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Не ври.зебоб ,мне не ври,я с Измаила родом, Абрамченко моментально перекрасился когда Порошенко пришел к власти,до этого он был в регионалах, сейчас Абрамченко состоит в партии слуги урода .И еще ,подкацапник,меров не выдвингают,и не назначают,это не кацапия,за них голосуют горожане.
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как странно народа нет или он в поле картинки фотографа отогнал охрану
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Отличный пост. Был бы. Если бы в конце было не только "цінували мир та людське життя", а ещё "свободу та незалежність своєї країни". А так- на троечку с минусом.
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зебот ферма и ее тролли кормятся и финансируются коломойским. стыдно работать на жида.

Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.

Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные афонщики.
Где вас таких ********* понабирали??
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Седня у кацапов и малоросской части електората Зе подгорает не падецки на всяких Ютубах)))
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Эй, Квартал, все понятно, чтить память героев в такой день.
Но вот один вопрос к вам, Квартал:
почему вы пошли к мертвым но не идете к живым, в госпиталь, к раненым бойцам ВСУ?
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ИДЕТЕ К ЖИВЫМ?

Квартал, а может, вы все таки сволочи?
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A где 73% тех кто голосовал за этих "слуг народа" ?
Что же это третий по значимости государственный деятель страны ходит в одиночку ?
Где его сторонники ?
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