"Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Чалый сказал в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Честно, не знаю, как связаны между собой вопросы оказания помощи с переговорами Трампа и Зеленского. Однако если это соответствует действительности, то подобный шаг нанес бы значительный ущерб украино-американским отношениям в сфере безопасности и обороны. Это было бы, конечно, использовано третьей стороной - Россией", - сказал он.

Дипломат отметил, что власти США не оповещали украинское посольство о возможной приостановке военной помощи.

"По своим каналам я узнал, что некоторые компании, которые должны заключать с нами контракты по этому направлению, задерживают процедуру. Это, соответственно, могло привести к тому, что мы просто не успели бы получить военную помощь до 30 сентября, до завершения бюджетного года в США", - сообщил Чалый.

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Он также акцентировал, что команда Офиса Президента не реагировала на информацию посольства Украины в США относительно возможной заморозки военной помощи со стороны американских властей. В связи с чем, как указывает дипломат, ему пришлось просить об этом конгрессменов.

"Не имея поручения из Киева, но проинформировав украинскую власть о ситуации, не получив от них никакого ответа на несколько моих запросов относительно наших последующих действий, я сделал определенные шаги самостоятельно. Использовав при этом предоставленные ранее посольству директивы об увеличении военно-технической помощи со стороны США. Я обратился к представителям Конгресса, Сената, чтобы они обратили внимание на этот вопрос, чтобы помощь пришла вовремя", - заявил Чалый.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.