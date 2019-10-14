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 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый

Бывший посол в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый считает, что если бы Вашингтон заморозил предоставление Украине военной помощи, этим воспользовалась бы Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Чалый сказал в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Честно, не знаю, как связаны между собой вопросы оказания помощи с переговорами Трампа и Зеленского. Однако если это соответствует действительности, то подобный шаг нанес бы значительный ущерб украино-американским отношениям в сфере безопасности и обороны. Это было бы, конечно, использовано третьей стороной - Россией", - сказал он.

Дипломат отметил, что власти США не оповещали украинское посольство о возможной приостановке военной помощи.

"По своим каналам я узнал, что некоторые компании, которые должны заключать с нами контракты по этому направлению, задерживают процедуру. Это, соответственно, могло привести к тому, что мы просто не успели бы получить военную помощь до 30 сентября, до завершения бюджетного года в США", - сообщил Чалый.

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Он также акцентировал, что команда Офиса Президента не реагировала на информацию посольства Украины в США относительно возможной заморозки военной помощи со стороны американских властей. В связи с чем, как указывает дипломат, ему пришлось просить об этом конгрессменов.

"Не имея поручения из Киева, но проинформировав украинскую власть о ситуации, не получив от них никакого ответа на несколько моих запросов относительно наших последующих действий, я сделал определенные шаги самостоятельно. Использовав при этом предоставленные ранее посольству директивы об увеличении военно-технической помощи со стороны США. Я обратился к представителям Конгресса, Сената, чтобы они обратили внимание на этот вопрос, чтобы помощь пришла вовремя", - заявил Чалый.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3153764
 
   
 Топ комментарии
 
"Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый"

"Я вам нічєво нє должєн!" ©
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А Чалый не думает что такой опытный политик как Владимир Александрович лучше знает что именно нужно его избирателям?
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А Чалый не думает что такой опытный политик как Владимир Александрович лучше знает что именно нужно его избирателям?
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Чалий сам себе заперечує, то каже що нічого не знає про можливе припинення військової допомоги від США, то каже що інформував про можливе припинення військової допомоги Офіс президента, а ті не реагували! Так була інформація про можливе припинення військової допомоги чи ні і по яким каналам вона поступила? Чалий може однозначно визначитись хоча б з цим маленьким фактом? Якщо це була неофіційна інформація, то чому Офіс Президента мав на неї реагувати? Що зробив Чалий як посол щоб з'ясувати цю вкрай важливу інформацію в Держдепартаменті США, по офіціальним та неофіціальним каналам? А правда в тім що Чалий нічого не зробив, щоб з'ясувати реальну ситуацію в Білому домі! Чалий був пустим місцем а не послом України і фактично діяв на шкоду відносин США та України, після того як Президентом в Україні обрали Зеленського! Чалий це приклад неякісного та нефахового підходу до виконання дипломатичних обов'язків послом України! Дипломат не має шкодити інтересам України якщо обрали не того Президента!
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Його виборцям треба - хліба і видовищ.
Видовища від гаранта вже починают набридать. Черга за "хлебушком".
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"Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый"

"Я вам нічєво нє должєн!" ©
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И там же:"Дипломат отметил, что власти США не оповещали украинское посольство о возможной приостановке военной помощи"©
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Чалый сработал и узнал, и сообщил, и ответа не получил, и самостоятельно проявил инициативу... Он - президент?
Ты думаешь, что работают только с официальной информацией? Тебе только что сообщили - как бывает...
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Дурко, чего "Чалый узнал", если он сам же говорит, что подобной инфы не получал?
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Зеб, в отличие от тебя я прочел всю статью, а не только заглавие и первый вбзац.
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Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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Ситуация похожа на ОБСЕ , только тут Чальій , а там Арьев. И оба пьітаются перевести стрелки на Зеленского , за свои косяки и решения , на которьіе Украина НЕ МОГЛА повлиять .
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..да ..очень плачевно!!! Сколько же откровенных идиотов вроде тебя бродит по украинской земле!!!???
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Они искали интерактивную комнату 😀😀😀
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а как должен был реагировать?🤣🤣понаписываете бред
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А никак. Зелемойский ноль в политике, а нормальный политик задействовал бы все связи, как это сделал Чалый, но Зелемойский может только 117 раз упомянуть Порошенко и ни разу не обратиться...
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Чтобы путло там сильно не умничало всем спецслужбам запада, которым ***** поднасрало и у которых нету общей границы с украиной и у которых нету желания прихода русских очковых параш у себя разрешается до уничтожения коломойского, похтана, потртновых и прочего коломойского мусора РАЗРЕШАЕТСЯ не *********** а активно помогать народу украины и удобрать все что ***** нагло задействовало в украине и не дает ей избавиться от коррупционной чумы.

Революционные дни хорошие для антидота против хпп. По всем городам на квартиры куда заехали более 2 чекистов-террористов или их агентов нужно тупо зачищать.Или вербуем по терроризму как это делает пут даря гранаты в их карманы или по изнасилованию как это делает пут на 20 лет и потом вербуем и искусственно крутим как сенцова по зомбосми. Все западные спецслужбы кому пут поднасрал и у кого нету общей границы с украиной должны удобрять это кодло пута, которое не дает украине уничтожить коррупцию в украине и есть причиной нищеты украины. Чекистов-террористов всего 200 тыс, нужно за кацапов в парашке снизить их количество, чтобы кацаов не садили за пост или кривой взгляд на чкгвардейца.
Полное уничтожение хунты каломойши и его имитаторов в вр, кабмине и ап для разграбления украины и продажи путлу мира под видом реформ и перемоги.
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Тупой зебот хочет косметического мира без удаления коррозии. Это как баллончиком за 1 евро покрасить ржавые пороги в авто, процесс отвала колес это не остановит. Потому такого красильщика нужно на колбасу. Украине чтобы излечится нужно будет создать ловушки для 200тыс чекистов, каждый раз утилизируя новую порцию. Так как у кацапов тоталчтотамухахлов придется излечивать и парашку таким образом. Каждый раз когда кацапы для создания провокаций под революции будут приезжать или возить их автобусами.



Полное уничтожение хунты каломойши и его имитаторов в вр, кабмине и ап для разграбления украины, земель, госпре-й и продажи путлу мира под видом реформ и перемоги.
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Так зе для того й потрібен , щоб зламмати опір планам ху..а , та поламати підтримку США та інших країн .
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Зеленский уволил посла в США Чалого /Зеленский лишил дипломатического ранга трёх антироссийских политиков/ Для чего уволил и лишил:Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль/ Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко/ Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии/ По словам президента США Дональда Трампа, он готов и в следующий раз остановить оказание финансовой помощи Украине
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Зе - это проект кремля, а зедебилы это ватники.
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Надо было отреагировать минетом американскому послу?
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Чалый сработал в меру своих возможностей, не получив никакой поддержки...
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зебот ферма и ее тролли кормятся и финасируются коломойским.

стыдно работать на жида.
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А якщо ціллю мовчання і була відмова в допомозі? "Все нас бросили, делать нечего, "придется" идти на союз з кремлем". А?
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