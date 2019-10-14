 Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: "Самое малое, что я мог сделать для наших защитников"

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"В Программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным! Начинать надо с собственного примера.
Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать", - написал он.
Гончарук подчеркнул, что поступки будут говорить громче слов.
"Первое, что я могу уже задекларировать - в Госбюджете-2020 наша команда заложила наибольшие в истории расходы на безопасность и оборону. Достойные условия жизни для защитников - наш приоритет.
Десятки тысяч украинцев погибли защищая Украину. Десятки тысяч наших ребят каждый день продолжают защищать наше мирное небо или в Киеве, или в Мариуполе, или во Львове. Мы никогда не предадим их и Украину!" - резюмировал премьер.
С ПРАЗДНИКОМ
Вообще-то у меня есть возможность сравнить качество и цены на продукты в ЕС и в Украине.
Цены и качество НЕ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ
А ЧЕМ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ В РЕСТОРАНАХ МНЕ РАСКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО
Чтобы не травмировать вашу психику я не буду перечислять сколько у меня домов ( не считая Киева, Одессы и Словакии) .
И Мишленами вы меня тоже не испугаете 😀😀😀, тем более что некоторые мы даже строили КАК ДЕВЕЛОПЕРЫ. ( а не только угощались)
Сыр и колбаса на запах и на вкус одинаковы. Одинаково невкусно. Кефир - отдельная тема. Он вонает кукурузой. Вы когда-нибудь кушали кукурузу, пахнущую кефиром?)) А мороженое, отдающее пальмовым маслом - нет?
Мне тоже есть с чем сравнивать, поверьте на слОво. И украинские продукты не выигрывают ни по качеству, ни по цене. ДОрого и невкусно. А жаль.
Мясо-молочно-хлебо-булочные изделия. Туда же - некоторые виды конфет, тортов и мороженого. Их кушают дети (прежде всего). Этим необходимо было бы заняться правильству. Но... одно дело сказать здесь об этом, а другое... всё-равно они нас не слышат.
Здесь на Цензоре есть несколько тролей. Стоит мне поднять вопрос о продуктах- они сразу целенаправленно меня затаптывают
А ВОПРОС СЕРЬЕЗНЫЙ, бо продукты на качество ЯВНО НЕ ПРОВЕРЯЮТ.
А цены? В колбасе без мяса , на одной сое и красителях , цена выше чем в Словакии из натурального мяса.
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc... а это Вам ещё... может дойдёт..какое ничтожество выбрали?!
https://www.youtube.com/watch?v=6GJ-giIGsE4
Потом надо ждать что типа мы подняли эти тарифы это самое малое что мы могли сделать для пенсов, мы продали вашу землю, это самое малое что мы могли сделать для Украины....
Почему не призвали? Уклонялся, больной или не могли догнать его самокат?
І ветерани припустились помилки, що не зробили захід закритим, аби всілякий непотріб з вулиць туди не потрапляв.