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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (590) Гончарук_Алексей (164) Коляда Оксана (5)

 Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: "Самое малое, что я мог сделать для наших защитников"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что политизация его вчерашнего похода на ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub совершенно неуместна.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В Программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным! Начинать надо с собственного примера.

Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать", - написал он.

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Гончарук подчеркнул, что поступки будут говорить громче слов.

"Первое, что я могу уже задекларировать - в Госбюджете-2020 наша команда заложила наибольшие в истории расходы на безопасность и оборону. Достойные условия жизни для защитников - наш приоритет.

Десятки тысяч украинцев погибли защищая Украину. Десятки тысяч наших ребят каждый день продолжают защищать наше мирное небо или в Киеве, или в Мариуполе, или во Львове. Мы никогда не предадим их и Украину!" - резюмировал премьер.

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Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: Самое малое, что я мог сделать для наших защитников 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153763
 
   
 Топ комментарии
 
вата скрежет как всегда мне лично как то приятно ....
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ПреЗЕдент жере сир по 58 грн. за кіло, ось і ви ХавайТе.
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..а Вы внимательно послушайте!!! Именно ЗА КИЛО!!!! https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=OVhI1SDeAiY А это для облегчения Вашего поиска . Моника Зеленски на волне вранья и непрошибаем. Эксперты... проанализировав выступление сделали вывод..что всё что он намолол можно было за ЧЕТЫРЕ часа сделать. Многократные повторения с расчётом на то..что 14 часовый бред никто пересматривать не станет.
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc... а это Вам ещё... может дойдёт..какое ничтожество выбрали?!
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вата скрежет как всегда мне лично как то приятно ....
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А еще, Гончарук, пора заняттся качеством продуктов . Бо, то, что сегодня пакуют в колбасу и сыр , здоровым продуктом назвать можно с трудом
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да что вы говорите ? и кто же эту колбасу покупает ? сейчас конкуренция и если товар "лицом не вышел" то его никто да же бесплатно не берёт , у нас не мордор.
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Вам поумничать захотелось?
Вообще-то у меня есть возможность сравнить качество и цены на продукты в ЕС и в Украине.
Цены и качество НЕ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ
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мне вообще всё равно что вы лично употребляете . Я третью часть года нахожусь в Европе , сугубо отдых и встречи по бизнесу и знаю лучше вашего что и где подают и какого качества. У моего товарища два небольших колбасных заводика под Винницей и я тоже в курсе на счёт того как и что добавляется в колбасные изделия. А на счёт не в пользу Украины, это ещё надо посмотреть. Никогда тебе греки или итальянцы не приготовят мясо лучше нашего . То их колбасы то же не в восторге. У нас с ними вообще разные подходы к этому продукту. Так что мадам , не нужно тут быть умнее всех. Можете выражать вашу писанину с пометкой "сугубо ваше личное мнение " .
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Вы треть года по гостиницам и ресторанам ходите. А я и в ЕС и в Украине готовлю дома и знаю какре качество продуктов в магазинах. И если я возьму украинскую колбасу на проверку в ЕС - она проверку не пройдет.
А ЧЕМ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ В РЕСТОРАНАХ МНЕ РАСКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО
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У меня то же дом есть и есть продукты для дома . Если вам кошель не позволяет , то открою вам небольшую тайну , за копейки качество не получишь . А на счёт того что подают в ресторанах категории Мишлен , я промолчу , что бы не травмировать вашу психику.
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Много на себя берете.
Чтобы не травмировать вашу психику я не буду перечислять сколько у меня домов ( не считая Киева, Одессы и Словакии) .
И Мишленами вы меня тоже не испугаете 😀😀😀, тем более что некоторые мы даже строили КАК ДЕВЕЛОПЕРЫ. ( а не только угощались)
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И моё мнение тоже. Поддержу Sophia-Maria Duglass.
Сыр и колбаса на запах и на вкус одинаковы. Одинаково невкусно. Кефир - отдельная тема. Он вонает кукурузой. Вы когда-нибудь кушали кукурузу, пахнущую кефиром?)) А мороженое, отдающее пальмовым маслом - нет?
Мне тоже есть с чем сравнивать, поверьте на слОво. И украинские продукты не выигрывают ни по качеству, ни по цене. ДОрого и невкусно. А жаль.
Мясо-молочно-хлебо-булочные изделия. Туда же - некоторые виды конфет, тортов и мороженого. Их кушают дети (прежде всего). Этим необходимо было бы заняться правильству. Но... одно дело сказать здесь об этом, а другое... всё-равно они нас не слышат.
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Спасибо за поддержку.
Здесь на Цензоре есть несколько тролей. Стоит мне поднять вопрос о продуктах- они сразу целенаправленно меня затаптывают
А ВОПРОС СЕРЬЕЗНЫЙ, бо продукты на качество ЯВНО НЕ ПРОВЕРЯЮТ.
А цены? В колбасе без мяса , на одной сое и красителях , цена выше чем в Словакии из натурального мяса.
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разница между нами в доходах ….. ваши вам позволяют есть колбасу с красителями, мне мои позволяют есть мясо ….. и не нужно тут впаривать что я не знаю чем кормили того телёнка .
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я вообще не понимаю что и где вы покупаете ….
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ПреЗЕдент жере сир по 58 грн. за кіло, ось і ви ХавайТе.
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"за кило" это вы придумали сами? Он таких слов не говорил. Уверен что это цена за 100г., так даже в АТБ пишут на ценниках )
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..а Вы внимательно послушайте!!! Именно ЗА КИЛО!!!! https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=OVhI1SDeAiY А это для облегчения Вашего поиска . Моника Зеленски на волне вранья и непрошибаем. Эксперты... проанализировав выступление сделали вывод..что всё что он намолол можно было за ЧЕТЫРЕ часа сделать. Многократные повторения с расчётом на то..что 14 часовый бред никто пересматривать не станет.
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc... а это Вам ещё... может дойдёт..какое ничтожество выбрали?!
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За кило и не пи.дите, что не говорил и хлеб за 25-30 грн покупает, где цены на хлеб от 50 грн.
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жере, хавайте …… " интеллигент " в пятом поколении смею предположить ?
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Намагаюся бути схожим на твого преЗЕдента! Адже ми всі презеденти.
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Ой. Вам надо было добавить из ПРЕЗЕДЕНТСКОГО избранного - " продукты для чертей" 😀😀😀сам то он с презелентской био фермы ест
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Я этому стасику вобще ответы буем набираю, как припезедегт на роялн. Сорри за ошибкр, я ещё не достиг уровня зе.
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у тебя быка колхозного вообще уровня нет …. ты шнырь обыкновенный, есть такая порода человекоподобных. Так что завали хлеборезку свою и не отсвечивай .
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я так понял что если бы ты был сам собой, то вообще бы был дурдом .
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Таки да.На упаковке улыбающиеся поросята пооому что там мяса нет.
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Ён жа з забойцамі кшталту Пуциіна за руку не вітаўся, чаго тады да чалавека прычапіліся?
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Гончарук побывал на ветеранской вечеринке/ Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", Арахамия/-выполнение команды "Заманивай, Заманивай" Коломойского перед продажей украинской земли.
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называется, зашел пива попить... а тут уже навешали)))
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Та це ще найменше, що він міг зробити для захисників України. Гайда, товариство на "вєчєрінкі" пити пиво! Не відстанемо у допомозі ветеранам від Гончарука! І як його сприймати, шановне товариство? Він - серйозна людина?
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Вашего слугу народа ждет та же судьба, что постигла Надгробный фронт. Конченные вы.
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той "фронт" мав стільки ж спільного із фронтом , як і з народом.Тобто нічого.
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За дурачков всех держат. Вытворяют полную хйн и в объяснениях несут полную ересь но прикрываясь патриотами. Обратной связи уже практически нет.
Потом надо ждать что типа мы подняли эти тарифы это самое малое что мы могли сделать для пенсов, мы продали вашу землю, это самое малое что мы могли сделать для Украины....
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от якби кілька стрічок різанув , як невгамовний відкривачка зупинок !
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Дуже і дуже непоганий піар від Зеленського. З нещодавних подій вони зробили правильні висновки, значить розум є, і це дає підстави сподіватись, що різній сволоті типу Портнова поставлять якісь обмеження. Зеленському треба як Петі, більше вишиванок, засвітитися на святкуванні Героїв Крут, на Говерлу там піднятись, і все, 96% підтримки.
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В 2014-2015 г. Гончарук был призывного возраста!
Почему не призвали? Уклонялся, больной или не могли догнать его самокат?
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Ходить на концерти ультраправих виконавців, одночасно розпродаючи національне господарство іноземцям. Опортуніст.
І ветерани припустились помилки, що не зробили захід закритим, аби всілякий непотріб з вулиць туди не потрапляв.
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Какая быстрая деградация, не за то голосовали 73% , надеюсь они это понимают.
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https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc Как Вы считаете..... 73 понимают..что это и что за это надо с этой плесенью сделать? Уверен... не понимают. Хотя можно с уверенностью сказать...что 73 уже неуклонно перевалило цифру 50 и стремительно уменьшается.
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Саме за це і голосували, шкода що Зеленському так довго доходила думка, що потрібен баланс.
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Кто где и с кем водку пьет - это конечно же второстепенно, а вот то что премьер Украины гей- это печальненько.
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Вас озадачило или заинтересовало? У него самого спросите если в одном клубе...Сколько раз женат, почему никогда девочками не интересовался ну а остальное узнаете в доверительной беседе если вы одной крови
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Это его личное дело, после работы пусть занимается, чем хочет!
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У нас саободная страна и это его право с кем спать!
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интересно , а премьер там зиговал ? а если да , то тем местом что и Зе на рояле ?
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Премьер министр на вечеринке гитлеровцев. МИД РФ рукоплещет стоя.
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Премьер - нормальный пацан. Нам насрать на МИД РФ
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Наш Прем"єр Міністр та Міністр у справах ветеранів вчинили вірно, вечірка була організована ветеранами, а тому саме на таких зустрічах і можна довідатися про реальне соціальне становище наших захисників та про їх проблеми. Крім того, вечірка була благодійна. Було б набагато шкідливішим, якби керівництво Уряду ігнорувало наших ветеранів та такі зістрічі. Респект пану Гончаруку та пані Коляді !
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Ну молодец, ниче сказать не могу! Если поступки, будут соответствовать словам, тогда только за и поддержку!
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