 Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.
Эти три экономиста стали лауреатами премии за "их экспериментальный подход к облегчению глобальной нищеты", сообщили в академии наук.
Лауреаты представили новый подход к тому, как получить ответы на вопрос о том, как лучше бороться с бедностью, пояснили в академии.
Исследования Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также поспособствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Дюфло, родившаяся в 1972 году, стала самым молодым в истории лауреатом премии по экономике, а также - лишь второй женщиной, которой присуждается эта премия. В 2009 году первой женщиной-лауреатом премии по экономике стала Элинор Остром.
В 2018 году лауреатами премии стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Тогда премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".
Премия шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально называемая Нобелевской премией по экономике, вручается с 1969 года. Премию учредил Банк Швеции к своему 300-летнему юбилею, она не является одной из премий, на которые предусматривал выделение средств Нобель. Несмотря на это лауреатов премии по экономике объявляют вместе с лауреатами премии по физике, химии, медицине, литературе и миру. Объявление лауреатов премии по экономике завершает нобелевскую неделю.
В период с 1969 по 2018 год премия была вручена 50 раз, ее получил в общей сложности 81 человек.
Размер премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около $1 млн), ее разделят в равных долях между лауреатами.
Как по мне, это вполне годная схема по очередной стрижке расеянских лохов, рпц вполне могжет взять на вооружение. Как никак потенциально огромные прибыли, быстренько замутят производство по продаже "святой" воды из под крана, для мытья скрепных кацапских жоп. Рпцшным попам же нужно на что-то новые мерседесы покупать и особняки с яхтами строить.
А расеянский человек такое существо - все что угодно схавает, ко всему притерпится, его отсутствием туалетной бумаге не напугать. Одна проблема, думаю большинство расеянцев просто перестанут жопу подтирать, а вместо "святой" жопной воды скорей флакон боярышника купят.
Carlsberg показала прототип экологичной бутылки из бумаги. ФОТО
А пляшки будуть робити не з туалетного паперу? Бо колір дуже схожий.
Можна випускати обмеженими серіями пляшки з туалетного паперу, використаного відомими людьми. Пиво теж можна робити ексклюзивним. Буде пользуваться самашедшим успєхом! )))
Наприклад, - "Купуйте тільки у нас! Пиво з мочі Зеленського в пляшках з туалетного паперу, яким підтирався сам Зеленський! Обмежений випуск!"
Невже зробили відкриття, що «Отнять і подєліть» не працює?