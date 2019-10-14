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Все про:бедность (215) Нобелевская премия (166)

 Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2019 году стали Майкл Креймер из США, Абиджит Банерджи из Индии и Эстер Дюфло из Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом объявили в понедельник в Шведской королевской академии наук.

Эти три экономиста стали лауреатами премии за "их экспериментальный подход к облегчению глобальной нищеты", сообщили в академии наук.

Лауреаты представили новый подход к тому, как получить ответы на вопрос о том, как лучше бороться с бедностью, пояснили в академии.

Исследования Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также поспособствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али

Дюфло, родившаяся в 1972 году, стала самым молодым в истории лауреатом премии по экономике, а также - лишь второй женщиной, которой присуждается эта премия. В 2009 году первой женщиной-лауреатом премии по экономике стала Элинор Остром.

В 2018 году лауреатами премии стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Тогда премию экономистам присудили за "интеграцию инновации и влияния климата с экономическим ростом".

Премия шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально называемая Нобелевской премией по экономике, вручается с 1969 года. Премию учредил Банк Швеции к своему 300-летнему юбилею, она не является одной из премий, на которые предусматривал выделение средств Нобель. Несмотря на это лауреатов премии по экономике объявляют вместе с лауреатами премии по физике, химии, медицине, литературе и миру. Объявление лауреатов премии по экономике завершает нобелевскую неделю.

В период с 1969 по 2018 год премия была вручена 50 раз, ее получил в общей сложности 81 человек.

Размер премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около $1 млн), ее разделят в равных долях между лауреатами.

Источник: https://censor.net.ua/n3153762
 
   
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В нынешние не простые времена, туалетная бумага должна идти на изготовление колбасы! Прошу отнестсь с пониманием, россияне!Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью - Цензор.НЕТ 6598
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Видимо "святой" водой, чтобы по-скрепному.
Как по мне, это вполне годная схема по очередной стрижке расеянских лохов, рпц вполне могжет взять на вооружение. Как никак потенциально огромные прибыли, быстренько замутят производство по продаже "святой" воды из под крана, для мытья скрепных кацапских жоп. Рпцшным попам же нужно на что-то новые мерседесы покупать и особняки с яхтами строить.

А расеянский человек такое существо - все что угодно схавает, ко всему притерпится, его отсутствием туалетной бумаге не напугать. Одна проблема, думаю большинство расеянцев просто перестанут жопу подтирать, а вместо "святой" жопной воды скорей флакон боярышника купят.
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У Данії збираються робити пивні пляшки з паперу.
Carlsberg показала прототип экологичной бутылки из бумаги. ФОТО
Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 7834

А пляшки будуть робити не з туалетного паперу? Бо колір дуже схожий.
Можна випускати обмеженими серіями пляшки з туалетного паперу, використаного відомими людьми. Пиво теж можна робити ексклюзивним. Буде пользуваться самашедшим успєхом! )))
Наприклад, - "Купуйте тільки у нас! Пиво з мочі Зеленського в пляшках з туалетного паперу, яким підтирався сам Зеленський! Обмежений випуск!"


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Слід зауважити, що у Грети нема власних ідей. Просто хитрожопе дівчисько знайшло оправдання своєму небажанню відвідувати шкільні заняття. Бо навчання - часто трудна, хоч для багатьох і приємна, робота. Все, що вона виголошує, вже виголошене іншими людьми. Але чому саме їй надають трибуну? Чи не тому, що вона - зручна ширма для негідників?
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Ні шо вони винайшли?
Невже зробили відкриття, що «Отнять і подєліть» не працює?
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ставіть екскрємєнти і опити над ніщіми - еффєктівно бороцца с бєдностью
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Почтальйон Пєчкін - лауреат Нобєлєвськой премії по медицині. "За експєрімєнтальний подход с целью провєдєнія опитов над бродячімі животнимі".

Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 7683
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А Гонтаревой полагается какая премия в области разрушеия экономии ?
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Весьма и весьма туманно и неопределенно. Сражение с бедностью напоминает битву Рыцаря Печального Образа с ветряными мельницами.
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І що ж ці експерементатори запропонували бідним? Невже підняти дупи і працювати?
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Знаю только, что Майкл Кремер предлагает снизить рождаемость в бедных странах. Но как это сделать? Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 952
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