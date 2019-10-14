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 Политика Украины
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 Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый полагает, что обнародование скандальной переписки бывшего спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера с американскими и украинскими чиновниками уберегло президента Владимира Зеленского от крупных неприятностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом дипломат сказал в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Теперь куда сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в этих разговорах. Сейчас к этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутриполитические распри", - говорит Чалый.

В то же время Чалый призвал все заинтересованные в раздувании скандала в Украине стороны отказаться от спекуляций на теме так называемого вмешательства Киева в американские выборы 2016 года. Подобная риторика в отношении США, как указывает дипломат, сродни политическому суициду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер почти 10 часов давал показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа, - Associated Press

"Знаете, нам почему-то "везет". Отчего-то мы попадаем всегда в эту ситуацию. И мы оказываемся там потому, что все проблемы создаются здесь, в Киеве. У некоторых есть желание поиграть в политику на Вашингтонской площадке для обеспечения своих личных интересов. И это приводит к проблемам".

Сам Чалый заявляет, что за его каденцию команда посольства убрала с повестки дня вопрос о мнимом украинском вмешательстве.

"Относительно так называемого вмешательства Украины в выборы в США, то этот вопрос был снят. А сейчас снова является попытка реанимировать эту тему в информационном пространстве США", - отметил дипломат.

Напомним, что демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы своему политическому сопернику.

Источник: https://censor.net.ua/n3153761
 
 
 Топ комментарии
 
Вот это каждый зебил должен прочитать
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Аваков, Баканов и Данилюкозаменитель говорят нам, чтобы мы избегали провокаций на сегодняшнем Марше.
Никто, в общем-то, и не собирался организовывать провокации, мы ж тут не Арахамия с рассказами про нанятых протестующих.
Да и, вообще, за последнее время я не видел на улице никаких провокаций.
Я видел провокации в АП и в Кабмине. И в Раде.Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри - Цензор.НЕТ 3755

Д7 не собирали Майдан. Билецкий (ну или Аваков) не собирали. Порошенко не собирал. Майдан собирает не оппозиция, его собирает власть. Путем своих же собственных провокаций и громких оправданий в стиле "нам оппонентнейм в штаны насрал, и Сорос гадит". Ну или никто никому ничего не обещал, когда обещал. Ну или когда тупо нема повноважень.
Всех людей на площадях, ходах и митингах собрала персонально текущая администрация и ее штатные спикеры.
Особенно предложением поверить на слово, потому что мирный план такой хрупкий и потому такой секретный.
Нет, ну блин, давайте серьезно.
Когда глава Администрации Зеленского Андрей Богдан, когда он еще работал на Азирова в Кабмине, за бабки и/или по приказу начальства слил Рашке суд на три лярда гривен (по курсу восемь, я напомню). То есть вот конкретно, будучи представителем государства, Богдан принес и так проинтерпретировал имеющиеся у него на руках материалы, что КМУ резко задолжал Минобороны РФ три лярда гривен. Это было сделано конкретно руками Богдана.
Суть дела была в том, что Тимошенко накидала россиян на бабло со своей конторой ЕЭСУ, там история достойная отдельной книги, потому не будем останавливаться. Кидала она не сама, а вместе с Лазаренко, который на словах россиянам пообещал, что «мамой килинус всьо вирньом, всьо поставим в лучем виде, братка». Ну и, конечно, ничего не вернули и не поставили, ахаха, не надо было верить Тимошенко.
Однако когда Тимошенко решили посадить (точней досадить) уже во времена Яныка, то по этому делу нужно было создать прямой ущерб. И Богдан притарабанил в российский суд документы (а конкретно переписку Черномырдина и Лазаренко) и превратил вместе с судьей личную 3,14доболию давным-давно посаженного Лазаренко в государственные гарантии. А по госгарантиям рассчитывается уже государство. Ахренеть такая позиция госпредставителя Богдана, ахренеть решение суда.
Понятно, что Богдана попросили, и он с этого дела если и поимел откат, то копеечный. Основной Азаров откат себе забрал. Понятно, что и судья был в доле и в деле.
Но речь не об этом. Не о сумме вознаграждения.
А о вере.
Нас просят вот этому человеку поверить, что он нас Рашке не продаст во время переговоров.
Ну, я смотрю на эту ситуацию и так вам скажу - что Андрею Богдану, что Богдану Андрею у меня веры нет. По слову своего старого начальника Коломоя и за долю малую и Андрей, и Богдан сольют нас Рашке со свистом.
Я не верю этим людям.
Именно потому я буду сегодня на Марше "Ні капітуляції", который стартанет в 15:00 из Парка Шевченко.
Приходите. Это единственный способ заставить Зеленского слышать.
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Что по теме статьи можешь сказать?
Нужно ли "раздувать скандал" по вмешательству Пети в выборы 2016?
Или надо замять, замолчать, затихариться?
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Слухайте, якого хера ви приперлись на український сайт.
Вас сюди не звали.
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Аваков, Баканов и Данилюкозаменитель говорят нам, чтобы мы избегали провокаций на сегодняшнем Марше.
Никто, в общем-то, и не собирался организовывать провокации, мы ж тут не Арахамия с рассказами про нанятых протестующих.
Да и, вообще, за последнее время я не видел на улице никаких провокаций.
Я видел провокации в АП и в Кабмине. И в Раде.Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри - Цензор.НЕТ 3755

Д7 не собирали Майдан. Билецкий (ну или Аваков) не собирали. Порошенко не собирал. Майдан собирает не оппозиция, его собирает власть. Путем своих же собственных провокаций и громких оправданий в стиле "нам оппонентнейм в штаны насрал, и Сорос гадит". Ну или никто никому ничего не обещал, когда обещал. Ну или когда тупо нема повноважень.
Всех людей на площадях, ходах и митингах собрала персонально текущая администрация и ее штатные спикеры.
Особенно предложением поверить на слово, потому что мирный план такой хрупкий и потому такой секретный.
Нет, ну блин, давайте серьезно.
Когда глава Администрации Зеленского Андрей Богдан, когда он еще работал на Азирова в Кабмине, за бабки и/или по приказу начальства слил Рашке суд на три лярда гривен (по курсу восемь, я напомню). То есть вот конкретно, будучи представителем государства, Богдан принес и так проинтерпретировал имеющиеся у него на руках материалы, что КМУ резко задолжал Минобороны РФ три лярда гривен. Это было сделано конкретно руками Богдана.
Суть дела была в том, что Тимошенко накидала россиян на бабло со своей конторой ЕЭСУ, там история достойная отдельной книги, потому не будем останавливаться. Кидала она не сама, а вместе с Лазаренко, который на словах россиянам пообещал, что «мамой килинус всьо вирньом, всьо поставим в лучем виде, братка». Ну и, конечно, ничего не вернули и не поставили, ахаха, не надо было верить Тимошенко.
Однако когда Тимошенко решили посадить (точней досадить) уже во времена Яныка, то по этому делу нужно было создать прямой ущерб. И Богдан притарабанил в российский суд документы (а конкретно переписку Черномырдина и Лазаренко) и превратил вместе с судьей личную 3,14доболию давным-давно посаженного Лазаренко в государственные гарантии. А по госгарантиям рассчитывается уже государство. Ахренеть такая позиция госпредставителя Богдана, ахренеть решение суда.
Понятно, что Богдана попросили, и он с этого дела если и поимел откат, то копеечный. Основной Азаров откат себе забрал. Понятно, что и судья был в доле и в деле.
Но речь не об этом. Не о сумме вознаграждения.
А о вере.
Нас просят вот этому человеку поверить, что он нас Рашке не продаст во время переговоров.
Ну, я смотрю на эту ситуацию и так вам скажу - что Андрею Богдану, что Богдану Андрею у меня веры нет. По слову своего старого начальника Коломоя и за долю малую и Андрей, и Богдан сольют нас Рашке со свистом.
Я не верю этим людям.
Именно потому я буду сегодня на Марше "Ні капітуляції", который стартанет в 15:00 из Парка Шевченко.
Приходите. Это единственный способ заставить Зеленского слышать.
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"Великий копипастер снова в деле."
32 серия.
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"ПНХ порохоботы" - звучит громче. Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри - Цензор.НЕТ 8097
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Как по мне, то "zебанутые" как-то поетичне! Чалий про скандал навколо Трампа і Зеленського: Якщо роздруківки правдиві, то Україна може уникнути затягування в американські внутрішньополітичні чвари - Цензор.НЕТ 5670
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Только что,Совет Европы ПОДТВЕРДИЛ назначение Лауры Кодруцы Кёвеши на пост Шеф Прокурора ЕС. Этой даме можно доверять! Ну,что-С Богом!
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Фэт- фрумос , это та которая в Румынии пересажала всех ????
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Если она, то, или будут посадки, или убьют...
Там коррупция не уступает нашей...
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Учитывая, что Лаура умом недалеко ушла от другой любимицы американских демократов - Греты, то посадки будут, но только Лауры и членов ее команды, которые не успеют дать против нее показания.
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Нагадили Порошенко с Луценко , а проблема у Украиньі! Как же достали єти физдобольі...
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Ребята, патриотизм хорошо - но это такая глупость! ИМХО - осуждаю.
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чалый... лый... ый... "лицо (а вернее ЖОЛА) украинской дипломатии... он как ванько кулеба, который в Египте купил новое здание посольства в Маади подальше от всех...
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