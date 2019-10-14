 "Маркиву свободу!" - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции передали обращение в Министерство иностранных дел с требованием активизации процесса освобождения Виталия Маркива.

После этого колонна участников акции отправилась к посольству Италии, где состоялась ее вторая часть и передача обращения с призывом к итальянским властям освободить нацгвардейца.

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Фото/видео - Олег Богачук





Напомним, итальянский суд 12 июля 2019 года признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.