 За прошедшую неделю огонь унес жизни 46 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 867 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 55 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 444 пожаров и не допущено уничтожение огнем 490 зданий и 53 ед. техники. Во время пожаров погибли 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 797 тыс. грн.
Также сообщается, что с начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 286 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 836 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибло 13 человек.
а ведь холода еще по настоящему и не начинались...когда включать будут все самопальное и опасное
Дуже прикро.