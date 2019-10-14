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 За прошедшую неделю огонь унес жизни 46 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 07.10 по 13.10 во время пожаров в Украине погибли 46 человек, на водных объектах - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 867 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 55 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 444 пожаров и не допущено уничтожение огнем 490 зданий и 53 ед. техники. Во время пожаров погибли 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 797 тыс. грн.

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Также сообщается, что с начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 286 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 836 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 13 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3153755
 
 
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беда...
а ведь холода еще по настоящему и не начинались...когда включать будут все самопальное и опасное
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От коли я дивлюсь статистику нещасних випадків (які більше виглядають вже як закономірність) то в наслідок перестрілки на лінії зіткнення українці мають значно менше втрат. Таке враження, що Україна перебуває в стані війни на два фронти: фронт з росією та фронт проти якогось безглуздого нехтування правилами безпеки. І корупція лише наслідок неповаги до законів і правил. У вихованні цієї неповаги приймають участь і влада, і телебачення, і інтернет, і вулиця з її низьким інтелектом.
Дуже прикро.
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