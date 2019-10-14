 За прошедшую неделю огонь унес жизни 46 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 867 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 55 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 444 пожаров и не допущено уничтожение огнем 490 зданий и 53 ед. техники. Во время пожаров погибли 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 797 тыс. грн.

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Также сообщается, что с начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 286 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 836 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 13 человек.