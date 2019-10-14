 Нацполиция Киева присоединилась к акции #FreeMarkiv. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, сегодня,14 октября, состоится марш в поддержку Маркива. Активисты требуют справедливого суда для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год.
Как известно, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Надо же отвлечь внимание от марша против капитуляции.
Вітаю Вас зі святом та всіх наших захисників!
но хорошо "стебется"
Зараз це виглядає, як конкуруючий захід з антикапітулянтською ходою захисників України.
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В Украину приезжают тысячи итальянских мужиков-туристов которые "снимают" проституток. Арестовываем 5-10 итальянцев которые переспали с не совершеннолетними проститутками и сажаем их в тюрягу.
Даем в Италии по ТВ эту новость и пусть Итальянское правительство подумает.
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А можно еще 50 итальянских парней арестовать в Украине за распространение и употребление наркотиков. И тоже посадить!