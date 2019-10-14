 Нацполиция Киева присоединилась к акции #FreeMarkiv. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.







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Напомним, сегодня,14 октября, состоится марш в поддержку Маркива. Активисты требуют справедливого суда для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год.

Как известно, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.