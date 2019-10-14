 "Славянск. Начало войны": премьера фильма о первых днях агрессии РФ на Донбассе состоится на ICTV

Об этом сообщает в фейсбуке департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"Свидетельства. Разоблачения. Исповеди. Специально ко Дню защитника Украины телеканал ICTV покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны". Не пропустите премьеру 14 октября", - говорится в сообщении.
Документальный фильм "Славянск. Начало войны" создан продакшн-студией "Видавництво Час" в сотрудничестве с директором департамента коммуникаций МВД Артемом Шевченко ,который еще журналистом активно освещал события в Славянске в течение апреля-июня 2014 года.
Данный фильм – это фактически хронологическая летопись важнейших эпизодов битвы за Славянск, захват которого отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 года положил начало гибридной вооруженной военной агрессии на Донбассе.
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Один лишь вопрос: я где то упоминал про Пэтю?
Так твое самолюбие устроит?
И, да. Славянск захватили при Турчинове а не при Порошенко.
15 квітня до Слов'янська було відправлено 1-й резервний батальйон оперативного призначення НГУ у складі 300-350 чоловік.[37][38]
24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 11 тис. чоловік, 160 танків, 230 БМП і БТР, 150 гармат і мінометів.[39]
6 травня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 30 тис. чоловік, цифра вочевидь абсурдна, як і "11 тисяч".[40]
Станом на 9 травня 2014 року на горі Карачун позиції утримувала рота українських десантників.[41]
2 червня 2014 року до Слов'янська був відправлений 2-й батальйон Національної гвардії, сформований «Самообороною Майдану».[42]
Станом на момент виходу проросійських сил з міста 5 липня, за матеріалами інтерв'ю з Генштабом, особовий склад військовослужбовців, що блокували Слов'янськ налічував 1800 чоловік.[вин 4]
Из Славянска выходило 2-е колонны. Первую колону авиация и артиллерия разбили просто в хлам, ещё и десантники 25-й бригады добавили, вступив в бой (перед Краматорском, когда оставшаяся часть первой колоны нарвалась там на наш блок-пост). Вторая колонна, выходившая из Славянска, была смешанной - в основном там были гражданские (легковые автомобили, автобусы, бусики, мотоциклы с колясками...). Наши пилоты (авиация) передали полное описание этой колонны. После этого авиации был дан отбой "работы" по колонне. Артиллерия тоже получила отбой. А нужно было расстрелять всю колонну, т.е. всех? Представьте на следующий день заголовки мировых СМИ, где показывали-бы разорванных в клочья гражданских. И вот тогда уж точно Украина стала-бы страной-террористом. Никто-бы не обращал внимания на то, что в уничтоженной колонне оказалась-бы и бронетехника, и куча оружия, и трупы ихтамнетов........ Весь АКЦЕНТи ВОЙ стоял-бы именно о сотнях трупов гражданской части колонны (мирного населения). Добавьте к этому ещё, что Обама, почти в тоже самое время наложил мораторий на военную помощь Украине, и Германия, кстати, то же самое продавила и в ЕС (броники, кевларовые каски/шлемы и прочее). Легко осуждать!?!?!?
гіркін так від кнура тікав (200х - 0, 300 - 0), шо аж захопив донецьк...
в Славянске в течение апреля-июня 2014 года, а как минимум с событий 2004 года:
с сепаратистского съезда в Северодонецке, на котором выступали российские политики,
с оголтелой кремлевской пропаганды, навязывающей идеи сепаратизма,
федерализации, всякие новороссии, с акций российских агентов влияния, которые в
2006 году в Донецке ставили палатки с флагом "Донецкая республика" и
собирали подписи за создание федеративных республик.