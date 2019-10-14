 Kyiv not Kiev: ВВС меняет написание столицы Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"ВВС продолжает пересматривать спорные англоязычные написания географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку Kyiv (а не Kiev) сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении компании.
Такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.
Также Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.
І ще - зеленський НЕ президент України!
Свинарчуки уже ГЛАДКОВСЬКИ...и они под крылышком Игрь Валерича!)))
Зря вы так рвали свои пуканы)))))
Да и алло, гараж, просыпаемся, выборы уже состоялись, так ему и передай, когда за "конфетами" прийдешь.
Успокой нервы ПОРОСЯ!!!!))))
Ты уже евро бляху растаможив ЗЕпоклонник?)))
А жена касовый аппаратик уже приобрела???
Бо получихь минус 48 косарей штрафа от Игрь Валерича))))
А люстрация дело такое... вот Богдан под люстрацией, но вертел он её и всех украинцев на своей пипетке.
Ищешь? "І ще....."
Пусть порадуются.
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, и, как выяснил NHK, правительство скрыло этот факт, а сами останки так и не были возвращены российской стороне.
Ты источники проверяй сначала. Японцы сами хотели вывезти и спросили разрешения у РФ. Вывезли. Оказалось, что произошла ошибка.
ги
Хороший корпорация.
На немытой -
Прохиндеи,
Паразиты.
Там горилы,
Скоморохи,
Там дебилы,
Путинлохи.
Там шаманы,
Там рашисты,
Истуканы
И фашисты.
Террористы
И бандиты,
Там нацисты,
Вахабиты.
Люди в стойле,
Нет свободы,
Много пойла
У народа.
Жаждут крови
Боты тролли.
Путин Вова
На престоле.