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 Kyiv not Kiev: ВВС меняет написание столицы Украины

После тщательного изучения британская телерадиовещательная корпорация ВВС принял решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"ВВС продолжает пересматривать спорные англоязычные написания географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку Kyiv (а не Kiev) сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении компании.

Такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и ​​в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.

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Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.

Также Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.

Источник: https://censor.net.ua/n3153751
 
   
 Топ комментарии
 
Це правильно!
І ще - зеленський НЕ президент України!
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Це правильно!
І ще - зеленський НЕ президент України!
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Ша ЗЕленобоба!!!
Свинарчуки уже ГЛАДКОВСЬКИ...и они под крылышком Игрь Валерича!)))
Зря вы так рвали свои пуканы)))))
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Для меня Порося как был кандидатом на люстрацию №1, так и остался, сколько бы вышиванок этот почетный член Семьи, сам-себе-министр экономики, на себя не одел.
Да и алло, гараж, просыпаемся, выборы уже состоялись, так ему и передай, когда за "конфетами" прийдешь.
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Иди посмотри СВАТОВ)))
Успокой нервы ПОРОСЯ!!!!))))
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И да...
Ты уже евро бляху растаможив ЗЕпоклонник?)))
А жена касовый аппаратик уже приобрела???
Бо получихь минус 48 косарей штрафа от Игрь Валерича))))
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Ясно что кандидатом №1 будет не капитулянт зеленый.
А люстрация дело такое... вот Богдан под люстрацией, но вертел он её и всех украинцев на своей пипетке. Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 4469
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мабуть твоє ***** є президент, оно воно вже мекало, обиделось))
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порохобот, у тебя все меньше поводов для радости?
Ищешь? "І ще....." Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 4627
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Как же раньше жили то в Кieve..Страшно подумать.
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У них все меньше радости в жизни.
Пусть порадуются.
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ти поц не жив... а існував.. Та й досі існуєш в вигаданому Ж-совковому лайні Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 5632 Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 589
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Идея супер Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 4343 ..! Всё , теперь сделаю и себе такой же .. Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 2685 .
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А ще Russia треба писати PA - Russia. Недопрацьовуєте,шановні 😁
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те що мішпуха пукіна рфію пропонує називати"рассія" не робить московію(татарську колонію) слов'янською.. Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 168 пукінські роги з під бабетки ж всеодно стирчать Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 2136
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Щас скотов рузгочелюсных подорвет нехило😂😂😂😂
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Они все норовят подстроить название нашей столицы на латинице под фамилию своего презика.
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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Телеканал NHK провел расследование и выяснил, что речь идет об останках, вероятно, 16 человек. В 2014 году они были вывезены из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии. Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.
После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, и, как выяснил NHK, правительство скрыло этот факт, а сами останки так и не были возвращены российской стороне.


Ты источники проверяй сначала. Японцы сами хотели вывезти и спросили разрешения у РФ. Вывезли. Оказалось, что произошла ошибка.
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Корпорация принял решение.
Хороший корпорация.
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ВВС всегда отличалась умом и сообразительностью .)
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Если это так важно, то надо менять Вiдень на Вiiн, Париж на Парис и т.д. по списку.
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На Рассее,
На немытой -
Прохиндеи,
Паразиты.

Там горилы,
Скоморохи,
Там дебилы,
Путинлохи.

Там шаманы,
Там рашисты,
Истуканы
И фашисты.

Террористы
И бандиты,
Там нацисты,
Вахабиты.

Люди в стойле,
Нет свободы,
Много пойла
У народа.

Жаждут крови
Боты тролли.
Путин Вова
На престоле.
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