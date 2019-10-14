 Kyiv not Kiev: ВВС меняет написание столицы Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"ВВС продолжает пересматривать спорные англоязычные написания географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку Kyiv (а не Kiev) сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении компании.

Такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и ​​в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.

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Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.

Также Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.