 Главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге.
"Важно, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины. Сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза и международного сообщества к этому (к государству Украина. - Ред.)", - подчеркнула Могерини.
Она отметила, что главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительством.
"Евросоюз больше всех поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет страны", - заявила высокий представитель ЕС.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник осуществляет рабочие визиты в Люксембург и Брюссель.
В Люксембурге министр примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе - в заседании комитета Европарламента по иностранным делам.
Нормальні люди ще є! Ні зебілам!
Слава Україні!
докладаю! - шо робыть даже не представляем, зато просираем все шо можно в ,,турборежиме".
А шо Пристайко? Кар'єрист, видать... Що йому накажуть - те і скаже.
10 октября в 12:16 ·
- Нет, это уже не «дно».
Это распад личности, за которым последует распад того, чем оно пытается управлять.
Оно не то что мыслить, оно же говорить не умеет, его лечить надо.
Позвольте мысленно пожать руку, каждому проголосовавшему за Зеленского.
Вы молодцы, такого цирка даже я, со своим воображением, представить не мог.)
А ещё мне интересно: сколько ещё вы будете делать вид, что это вам нравится и именно этого вы хотели.)