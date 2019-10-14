 Главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге.

"Важно, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины. Сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза и международного сообщества к этому (к государству Украина. - Ред.)", - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительством.

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"Евросоюз больше всех поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет страны", - заявила высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник осуществляет рабочие визиты в Люксембург и Брюссель.

В Люксембурге министр примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе - в заседании комитета Европарламента по иностранным делам.