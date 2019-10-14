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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Брюссель (548) реформы (3416) Люксембург (59) Могерини (421) Пристайко (228)

 Главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине, - Могерини

Евросоюз и международное сообщество должны продолжать поддерживать реформы и территориальную целостность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге.

"Важно, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины. Сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза и международного сообщества к этому (к государству Украина. - Ред.)", - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество принятых властью Украины законодательных актов беспрецедентно. Мы готовы и хотим ее поддерживать, - Могерини

"Евросоюз больше всех поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет страны", - заявила высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник осуществляет рабочие визиты в Люксембург и Брюссель.

В Люксембурге министр примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе - в заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153750
 
 
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вот это засада - шо зеленым говорить, даже не представляю - эти ведь г+г не смотрят - провал ведь будет)))))))
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Зебілізація - єдина "реформа". Правда приречена на невдачу.
Нормальні люди ще є! Ні зебілам!
Слава Україні!
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информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительствомИсточник: https://censor.net.ua/n3153750

докладаю! - шо робыть даже не представляем, зато просираем все шо можно в ,,турборежиме".
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беню і його клована заслухайте. І, бажано - в суді.
А шо Пристайко? Кар'єрист, видать... Що йому накажуть - те і скаже.
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С реформами - зашибись. Уменьшили количество клавиш на рояле. Сдаем территорию Украины кацапам. Набиваем Бенин карман.
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Удачи Пристайко в непростьіх контактах с руководством ЕС !
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ЕС дал Украине на реформы 18млрд евро,Пеца все профукал,реформ так и не увидели
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Алексей Арестович
10 октября в 12:16 ·

- Нет, это уже не «дно».
Это распад личности, за которым последует распад того, чем оно пытается управлять.
Оно не то что мыслить, оно же говорить не умеет, его лечить надо.

Позвольте мысленно пожать руку, каждому проголосовавшему за Зеленского.
Вы молодцы, такого цирка даже я, со своим воображением, представить не мог.)
А ещё мне интересно: сколько ещё вы будете делать вид, что это вам нравится и именно этого вы хотели.)
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Касовий апарат цій жінці за смачний тролінг. Приєднуюсь - хдє дєньхи шура?
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73 роки пенсіонери купалися у сметані і жерли ікру, поки порохоботи не зруйнували совок,Главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине, - Могерини - Цензор.НЕТ 4090
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Вопрос к зелибобикам : "Зеленский уже полгода как ваш президент, у него своя партия, свое большинство в ВР, свой генпрокурор, премьер и глава СБУ. Что ваш президент, сделал для вас хорошего за эти полгода ?? "
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