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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бузина (204) концерт (303) Лукаш (270) Гончарук_Алексей (164)

 "Премьер Гончарук приехал на концерт, устроенный убийцей Олеся Бузины, выступает на фоне атрибутов нацистов", - сторонница Януковича Лукаш просит ее "разбудить"

Соратница беглого президента Виктора Януковича Елена Лукаш возмущена посещением премьер-министром Алексеем Гончаруком концерта для ветеранов российско-украинской войны.

Об этом написал в фейсбуке президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, Лукаш, высказав свое возмущение по поводу пребывания Гончарука на концерте украинской рок-группы "Сокира Перуна" для ветеранов, которая по ее мнению "пропагандирует нацизм", попросила, чтобы ее "разбудили". 

"Лучшего подарка на Покрову и не придумать! Помогите (генпрокурору. - Ред.) Рябошапке разбудить Лукаш. Если женщина просит, ей нельзя отказывать", - с иронией прокомментировал Друзенко пост Лукаш.

Премьер Гончарук приехал на концерт, устроенный убийцей Олеся Бузины, выступает на фоне атрибутов нацистов, - сторонница Януковича Лукаш просит ее разбудить 01

Смотрите также: "Ломаем стереотипы": Гончарук побывал на ветеранской вечеринке с выступлением "Сокиры Перуна". ФОТОрепортаж

Премьер Гончарук приехал на концерт, устроенный убийцей Олеся Бузины, выступает на фоне атрибутов нацистов, - сторонница Януковича Лукаш просит ее разбудить 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153749
 
 
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Лукаш тебе потрібно розбудити пострілом в твою дурну довбешку
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І Портнова і Лукаш дуже турбує. Хто піде вслід за Бузиною?
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Пусть лукаш дальше боится славянских символов.
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Генпрокурор открыл дело против этой рыговской Лукаш, у сои разрыв шаблона.
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Разбудить???
Хлопцы, усыпите это животное.
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Впопоученцы плюются ядом на пороха, вместе с зебилами. И шо?
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Разбудите Лукаш. Пускай она тоже идет к бузине. Ета тварь приехала из Мацквы чтобы опять пропаганду распросранять на весь мир? Когда же вы поймете что шлепнуть кацапскую агентку легче и быстрее чем потом бороться с последствиями ее работы.
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Так вся ж нечисть повертається. Скоро і кровосіся з хряком підтягнуться...
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лукаш треба "зажмуріть" так щоб її чєрвяки будили...
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А почему гражданка лукаш ещё не с бузиной?
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Бобка Моника совковый ватник, ничего удивительного😂
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то нічо .. а от пресвятий шоколядопоклоннік свиночолий Мародьор з самим уйлом за ручку вітався у 2014 "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 1276
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у лукаш яйца есть, а у порохоботов только рошенки.
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молодец Гончарук - если тот и правда грохнул бузину 0 - респект ему и уважуха ))
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О, черноротая проснулась. Хотя нет. Пьяный бред во сне. Будить не б удем!
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не свастика, а свастичка! И знает же прекрасно лукаш, что существовал этот символ задолго до фашизма
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нацисты давно не носят свастику
они носят идею
а сокиры перуна - так, модники ***********
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і все одно купа зрадо..обів розповідатиме,як Зе разом з ЗАЖОПАМИ.... "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 2293
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Лукаш, час вже тобі в Качанівку фуфайки шити.
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сторонница Януковича Лукаш просит ее "разбудить"

По-моему, это очень недостаточная характеристика уголовницы.
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Походу зеленые на этот раз действительно облажались. Это как раз было на концерте "Сокира Перуна".
По факту использования на концерте в Киеве нацистской символики открыто уголовное дело, - Нацполиция. ФОТО

https://censor.net.ua/photo_news/3064638/po_faktu_ispolzovaniya_na_kontserte_v_kieve_natsistskoyi_simvoliki_otkryto_ugolovnoe_delo_natspolitsiya

"Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 8313
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Яйцеголовый бузина был одним из "украинских" идеологов войны параши против Украины. Именно такие как он убедили *****, что украинцы встретят эрифийские войска с хлебом солью, но когда войска мордора захлебнулись в Украине собственной кровью, а ***** из регионального ***** стал *****м на весь мир, в кремле было принято решиние кого-то за это казнить. Вот и выбрали яйцеголового бузину, и казнили его, ибо предателей никому не жалко. И когда мэр Киева пидалик дал разрешение закопать этого выродка на Берковцах на одном участке с украинскими воинами павшими на Донбассе, я понял, что потрошиная власть такие же предатели как и бузина.
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