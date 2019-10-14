 "Премьер Гончарук приехал на концерт, устроенный убийцей Олеся Бузины, выступает на фоне атрибутов нацистов", - сторонница Януковича Лукаш просит ее "разбудить"

Об этом написал в фейсбуке президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко, передает Цензор.НЕТ.
Так, Лукаш, высказав свое возмущение по поводу пребывания Гончарука на концерте украинской рок-группы "Сокира Перуна" для ветеранов, которая по ее мнению "пропагандирует нацизм", попросила, чтобы ее "разбудили".
"Лучшего подарка на Покрову и не придумать! Помогите (генпрокурору. - Ред.) Рябошапке разбудить Лукаш. Если женщина просит, ей нельзя отказывать", - с иронией прокомментировал Друзенко пост Лукаш.
Хлопцы, усыпите это животное.
они носят идею
а сокиры перуна - так, модники ***********
По-моему, это очень недостаточная характеристика уголовницы.
По факту использования на концерте в Киеве нацистской символики открыто уголовное дело, - Нацполиция. ФОТО
https://censor.net.ua/photo_news/3064638/po_faktu_ispolzovaniya_na_kontserte_v_kieve_natsistskoyi_simvoliki_otkryto_ugolovnoe_delo_natspolitsiya