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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской пришли к Стене памяти павших за Украину, которая находится возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины 01

В ОП также напомнили, что сегодня Президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины

Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины 02

Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины 03
Фото: пресс-служба ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3153748
 
   
 Топ комментарии
 
Обратите внимание сколько там охраны вокруг Зе, перекресток блокирован автомобилем и пустая улица. Петя не побоялся прийти на митинг, где было больше 10 000 тыс человек.
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Бабий Яр , часть вторая с продолжением
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малорос "макс коло рта" бросай наркотики )
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Зрада!
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Котопуляція!
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Обратите внимание сколько там охраны вокруг Зе, перекресток блокирован автомобилем и пустая улица. Петя не побоялся прийти на митинг, где было больше 10 000 тыс человек.
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Не ври, когда он был презом перекрывали площадь когда он цветы возлагал.
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Сам не ври. До сих пор помню знаменитый российский фейк "Поршенко сбежал с митинга в Житомире", когда обрезали половину фотографии.
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-sbezhal-s-mitinga-v-zhitomire-poyavilis-realnyie-foto.htm
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к АП нельзя было подойти, когда Порохосвин был Президентом. А сейчас можно.
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поросенко всегда боялся народа Украины и окружал себя дивизией охраны, если лолито-боты это забыли, то народ Украины - не забыл и не забудет все преступления мародера..
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Шо ты пи..шь.Перекрывали все близлежащие переулки и улицы,а мусарни и касманавтов с автозаками валом было начиная с 16 года,когда люди поняли **** свыня
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Прийшов -піар, не прийшов -зрада . Соя у вас відповіді в методичках на всі життєві ситуації,чи у вас іноді навіть хватає розуму на імпровізацію?
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А что тут не понятного? Человек человека понимает интуитивно и это нормально. Вы тоже знаете, когда человек поступает по движению души, а когда "надо". Это нормально. Лучше задумайтесь, почему "соевому Пете" в таких случаях верили, а этому нет, это было бы полезнее, чем сводить всё к методичкам и проплате.
А эти фотографии говорят о многом: то он бегал и декларировал себя демократом дальше некуда, ни охраны, ни расстояния между ним и людьми, а сейчас на таком месте, у Стены павших - ни одного человека, кроме охраны!!! И вы будете рассказывать о методичках!
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Зебіле, якби не вчинки та висловлювання твого Членограя за попередні роки, можливо я б і повірив в його щирість.
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Володья ЧЛЕНОГРАЙ и его делишки - -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.

.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
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може ще й придумаєте для чого йому піар - заради таких як ви жодна нормальна людина напружуватися не буде, а у всьому іншому у нього все гаразд Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України - Цензор.НЕТ 270
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Оно пришло туда потому что надо...иначе был бы полный зашквар....а не по зову сердца...
Малорос...у него другие идеалы...
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Говорили что он мол в зоне ООС, а оно вот оно как...
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это в методичках вам так написали, Бессоромница
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малорос "макс коло рта" бросай наркотики )
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он сюда то ли с "одноглазников", то ли с "лентка.ком" прибыл. може платят больше...
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Бессоромница, ты опять говном всех обливать будешь и зрадофилить? Не надоело скыглыть?
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Чмо зеленое это ты меня комментишь, а не я тебя, не цепляйся к людям в праздник и иди мимо в свою малороссию
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Еще вчера в 22.00 он был с Беней и Богданом в Одессе в санатории "Лермонтовский"
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Це інтимне питання, в богдана краще запитай.
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Но тебе ж все известно - ты за Зеленским круглосуточно наблюдаешь? Откуда инфа про 22:00?
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Бабий Яр , часть вторая с продолжением
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В сценарии изменения - на этот раз без очков, но с женой
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Если б не майдан сегодня, то уже отдыхал бы где в Одессе с Богданом..
А так это он для приличия ибо засцал
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та вони ж це кожного року робили, так шо їм не вперше
між жартами про порноакторку та відсування кордону
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Но ведь Зеленский... сбежал из Киева потому что путч... он боится... так написано в методичке... Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України - Цензор.НЕТ 2109
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фигня! вот при парашенку такого не было((

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України - Цензор.НЕТ 407
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Сильная личность. Полгода не при делах, а до сих пор вся ответственность на нем
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Мерзота он мародерская , а не личность.
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это да... впереди еще десяток лет на нарах ... достаточно для поразмышлять о "делах" и ответить за них с полной ответственностью...
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Вони в трунах перевертаються,якщо чують,як зрадник,який віддає ворогові 30населених пунктів,за які вони і загинули,прийшов на їх могили
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отдает, говоришь? а когда Крым сдавали где ты была Орловская? почему нам не сказала? а когда Петя - одуванчик подписывал формулу капитуляции в Минске тебя по всей видимости тоже не было? не теряйся.
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Думаю,что ты россиянский тролль,потому не буду тебе говорить,что всем и так известно. Просто ты уходишь в спам .
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как-то не искренне..
ЗЫ. наверняка, в Офисе перЗедента рассматривалась идея Зеленскавага о 14ти часовом марафоне по возложению цветов, но какая-то светлая голова отговорила Вовчика от этого шага..
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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До президенства Вовы эта пара возле мемориала замеченой не была ни разу....
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зрада, перемога, пеар...нужное подчеркнуть....
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Зеленскому полезно посмотреть, на лица людей, которым, действительно, не безразлична Украина, которые не говорили 14 часов подряд, а отстаивали её каждый день 24 часа подряд. Пусть, хоть, посмотрит на их лица, пусть представит их родителей, пусть вспомнит своих детей и оценит потерю родителей, друзей, а потом, как президент, пусть подумает о них, и о таких же ребятах, которые сейчас отстаивают Государство, может, до него дойдёт, что не нужно "играть", нужно быть Президнетом страны.
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Вместо разведения войск нужно было бы заняться посадкой мародеров, грабивших страну на крови последние 5 лет . И не было бы предпосылок для майдана.
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К матароле с киви поедет на скотомогильник?
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І що? Навіть відосіка не буде???
Оце на фісбукє «давайтє жить дружно» й все?
А сьодні одне з найголовніших свят України.
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Президент України ховається від народу України.
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не ври лолито-бот, как твой кинолог поросенко))
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Чекай!, так на Донбасі же вродь, так зебіли же рекламують!
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а вот и швайн-фрайер с ополченочкой
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ссыкло!!!!! втихаря народа нет рядом- на фото одна охрана, а потом сбежит в донецк
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До речі, на Покрову доречно вшановувати полеглих отут:
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Сьогодні, 14 жовтня, у Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України відбувся щоденний церемоніал вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України.
У пам'ятному заході взяли участь рідні та близькі загиблих Героїв, керівний склад, офіцери та працівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, представники чинного та попередніх урядів, народні депутати Верховної Ради України різних скликань, ветерани, громадські активісти, інші почесні гості.
Сьогодні, 14 жовтня, Дзвін Пам'яті пролунав два рази...
У цей день у 2014 році загинули мужні захисники України:
Старший лейтенант Національної гвардії України МОСКАЛЮК Олександр Васильович
Солдат РИБАК Михайло Володимирович
Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам'яті.
Повік не забудемо подвиги Героїв, які віддали своє життя за майбутнє України!
Довідка. Зала пам'яті захисників України створена на вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.
Біля споруди Зали пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам'яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.
В середині Зали пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам'яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки. http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/14/u-den-zahisnika-ukraini-v-ministerstvi-oboroni-vshanuvali-pamyat-zagiblih-geroiv/
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