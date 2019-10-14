 Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.
В ОП также напомнили, что сегодня Президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область.
Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-sbezhal-s-mitinga-v-zhitomire-poyavilis-realnyie-foto.htm
А эти фотографии говорят о многом: то он бегал и декларировал себя демократом дальше некуда, ни охраны, ни расстояния между ним и людьми, а сейчас на таком месте, у Стены павших - ни одного человека, кроме охраны!!! И вы будете рассказывать о методичках!
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.
.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
Малорос...у него другие идеалы...
А так это он для приличия ибо засцал
між жартами про порноакторку та відсування кордону
ЗЫ. наверняка, в Офисе перЗедента рассматривалась идея Зеленскавага о 14ти часовом марафоне по возложению цветов, но какая-то светлая голова отговорила Вовчика от этого шага..
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
Оце на фісбукє «давайтє жить дружно» й все?
А сьодні одне з найголовніших свят України.
пам"ятаємо...
-----------
Сьогодні, 14 жовтня, у Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України відбувся щоденний церемоніал вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України.
У пам'ятному заході взяли участь рідні та близькі загиблих Героїв, керівний склад, офіцери та працівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, представники чинного та попередніх урядів, народні депутати Верховної Ради України різних скликань, ветерани, громадські активісти, інші почесні гості.
Сьогодні, 14 жовтня, Дзвін Пам'яті пролунав два рази...
У цей день у 2014 році загинули мужні захисники України:
Старший лейтенант Національної гвардії України МОСКАЛЮК Олександр Васильович
Солдат РИБАК Михайло Володимирович
Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам'яті.
Повік не забудемо подвиги Героїв, які віддали своє життя за майбутнє України!
Довідка. Зала пам'яті захисників України створена на вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.
Біля споруди Зали пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам'яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.
В середині Зали пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам'яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки. http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/14/u-den-zahisnika-ukraini-v-ministerstvi-oboroni-vshanuvali-pamyat-zagiblih-geroiv/