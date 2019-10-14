 Украина существует только потому, что существуют ее защитники. Кто этого не понимает, обречен на рабское существование, - Турчинов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, поздравляю всех защитников Украины с праздником!

Логично, что этот праздник мы отмечаем сегодня, на Покров Пресвятой Богородицы. По легенде, во время осады Византии Аскольдом (да, тем самым Киевским князем) жители Константинополя обратились с молитвой к Богородице и она их покрыла своим покровом, что сделало их невидимыми для Аскольда и его жены. Он, кстати, вместе со своими воинами, согласно легенде, после той осады стал христианином, приняв крещение.

Без пафоса хочу сказать, что Украина существует только потому, что существуют ее защитники! И тот, кто этого не понимает или не хочет понять, обречен на рабское существование", - говорится в поздравлении Турчинова.

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"Хотел бы, чтобы в этот день мы, в первую очередь, вспомнили тех ребят, которые, защищая страну, отдали за нее свою жизнь... Именно ответственность перед их памятью их семьями заставляют нас сегодня достойно защищать наше государство, давать отпор врагу и укреплять наш оборонный потенциал.

Только с сильной Украиной будут считаться и партнеры, и враги! С праздником! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!", - добавил он.