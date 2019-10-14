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Все про:поздравление (769) Турчинов (3186) День защитника Украины (81)

 Украина существует только потому, что существуют ее защитники. Кто этого не понимает, обречен на рабское существование, - Турчинов

Александр Турчинов поздравил всех защитников Украины с праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, поздравляю всех защитников Украины с праздником!

Логично, что этот праздник мы отмечаем сегодня, на Покров Пресвятой Богородицы. По легенде, во время осады Византии Аскольдом (да, тем самым Киевским князем) жители Константинополя обратились с молитвой к Богородице и она их покрыла своим покровом, что сделало их невидимыми для Аскольда и его жены. Он, кстати, вместе со своими воинами, согласно легенде, после той осады стал христианином, приняв крещение.

Без пафоса хочу сказать, что Украина существует только потому, что существуют ее защитники! И тот, кто этого не понимает или не хочет понять, обречен на рабское существование", - говорится в поздравлении Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимая Украина начинается за спиной солдата в окопе на передовой, - Турчинов

"Хотел бы, чтобы в этот день мы, в первую очередь, вспомнили тех ребят, которые, защищая страну, отдали за нее свою жизнь... Именно ответственность перед их памятью их семьями заставляют нас сегодня достойно защищать наше государство, давать отпор врагу и укреплять наш оборонный потенциал.

Только с сильной Украиной будут считаться и партнеры, и враги! С праздником! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153747
 
   
 Топ комментарии
 
Украина существует пока есть люди готовые ее отстаивать и за нее умирать.
А не стадо уставших от войны обывателей.
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Скиглять малороси, а в нас сьогодні свято!
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С чего бы это баптистского Диакона посетила столь глубокая мысль? Небось на прошедшем баптистском сходняке себе по плешивому кумполу кадилом шибонул.
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Саме так! Помянемо хлопців і дівчат, що поклали своє життя за Україну. А той час коли це відбувалось, пикасті мармизи будували собі тихі маєточки, підводили собі особисті газогони і газосховища і закинувши коротеньки товсті ноги на шию патріотами завзято ротожопили. І своїм гнідозним командуванням клали життя хлопців і дівчат сотнями і тисячами. Тепер ці герої коміксів активно, роззявають рота, здавши Крим і не віддавши наказу на спротив. Саме з безхребетності цієї оособи і відбувались потужні крадіжки у Оборонпромі, воно мовчало, бо тепла і ситна посада посада була куди ближче ніж правда за яку тієї посади можно було позбутись. Убила лайно в береті.
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Предатели и пацифисты прокрались в руководство страны и сдали Крым и часть Донбасса.Их фамилии известны.Это Турчинов,Яценюк и Порошенко.Все до сих пор на свободе и не расстреляны.Удивительная страна Украина.
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За Крым не знаю , кто конкретно за бздел на СНБО в 14-м в начале марта , совещание было закрытое Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9753 Но сейчас Турчинов наиболее адекватный человек , который может сплотить Украину против агрессии Параши Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5075 Кармелю Ататюрку тоже было тяжело , против Британской Империи Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5075
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