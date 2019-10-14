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 Наемники РФ из гранатометов различных систем обстреляли участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС

Враг из гранатометов обстрелял участок разведения вблизи Золотого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"13 октября, враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (7 мин) и минометы калибра 82 мм (22 мины).

Также, НВФ РФ, имитируя до этого готовность провести разведение сил и средств, вчера коварно совершили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

"Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

В штабе также напомнили, что минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.

"Стоит отметить, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть, ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - обезопасить людей", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ из гранатометов различных систем обстреляли участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153746
 
 
 Топ комментарии
 
а як же ж зелень раділа, що вчора обстріли були не в зоні розведення!
зіпсували бубочкам таке свято!
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моника - твой выход - маты.............
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Они хоть на метр от своих позиций отошли ?
Или наоборот - подошли ?
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Це ще не все. Частину надважливої інформації влада приховала. Дізнаємось.
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Капитулянты возлагают надежды на фейсбучные писульки Зеленского с опровержениями зрады.
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Та нєєєєєє.... ОбсЄшники кажуть Шо то вони бЄлиє ракЄти пускали, тіпа к отводу гАтови.... Млять....
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а як же ж зелень раділа, що вчора обстріли були не в зоні розведення!
зіпсували бубочкам таке свято!
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ху-ло дало ЗЕ указку, шо обстрелы Золотого то не помеха для отвода.
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он сегодня поехал на ,,ДОМБАС", мины летящие будет перехватывать.
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не здивуюсь, що з ним там щось і трапитись може!!
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Не переймайся, памперсами обмотали з усіх боків, так що саме страшне (коли обісрався) , вже врахували.
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а ему докладывают про устойчивое и продолжительное...
и про готовность онитожелюди типа отвести-развести...
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та да, сцарь хороший, то все бояре плохие.
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естественно! а Вы что по другому.... задумались?
(это сарказм))))
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так тож для ЗЕкоманды, у них же сцарь хороший.
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вы не правы - Василий, у нас ,все правильно всегда понимает ,иногда просто не все пишет до конца
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от вроде бы и похвалил))) а вроде и.... постромил)))

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похвалил - то я просто - индеец и думаю на другом языке,.по этому так
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Странно, порохоботы говорили что сепары только и ждут разведения чтобы занять новые позиции, а они сами же его срывают. Опять соврали, видимо.
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Давай ти щось розповіси про "зірване" "розведення" у Станиці, зєлупєнь?
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Вітаю тебе з Міжнародним днем стандартизації! Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3939
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Ось іноді читаю твої висери, дурнику, і відвідує мене якесь дежавю. І у 2004, і у 2010, і у 2013 такі собі істотки під назвою "данецькі" (підрижники, антимайдан, сєпари) кричали щось схоже і вважали себе єдиними і беззастаражними носіями "правди". Замислися де вони зараз і скільки з них ПОДОХЛИ з тих чи інших причин (безумовно це полегшення для Україні та українців).
І ти вперто несешся їхнім шляхом. Вперед, зелена плісняво!
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А це що ж, хтіли бубочку вцілити? Воно ж десь, кажуть, поближче до руснявої армії втекло сьогодні з Київа.
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Враг из гранатометов обстрелял участок разведения вблизи ЗолотогоИсточник: https://censor.net.ua/n3153746

_______________________________________________________________________________ Обстріли були для кращої капітуляції зевлади.
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а мож то они беленькими ракетами стреляли? ну типа - готовы к разводу-отводу-разведению
или рашаговносми уехали и ОБСЕ опять ослепло-оглохло и можно уже по-настоящему требовать разведения - принуждение к разведению...типа
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Враги Украины и агенты Кремля утверждают, что в Минских угодах нет ни слова про 7 дней тишины, мол все это выдумки комедианта и его сценаристов из 95-го квартала.
Более того, эти зрадники говорят, что Дебальцево - это даже по-Минску должна быть подконтрольная Украине территория.
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Тю.. та шо воно такє? Развод не памагаеть? Може нада в Данецк сьездить и на пианине мурку слабать?
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Це ті, про яких вчора писали, що подавали знаки ОБСцЄ про відведення?
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нічого дивного я тут не бачу, просто це є уся суть рабсіянської душонки!!!! зе посіпаки вас що це дивує, чи ще про Петра будите матри тут промекувати... маскавітам не можно довіряти, треба просто захищати інтереси Країни, а не плешивого та його кобла!!! Слава Україні!!!
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"Из-за украинско-бендеровских правокаторов, которые не отшли на 20 км , сорвалось договор зелени с братюнями из ОРДЛО и Россиюшки."
Как-то так. Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5469
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Дебилы из ОБСЕ этого не видят. Они видят какие-то "белые ракеты" у террористов.
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"Стоит отметить, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке" какое унижение какой хрен отвод сил мы на своей територии, мы должны наоборот отвоевывать захваченные територии
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