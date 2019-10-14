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Все про:МИД (5162) Пристайко (228) Ермак Андрей (30)

 "Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, каким является распределение функций между ним и советником президента Андреем Ермаком, который в последнее время принимал участие в международных переговорах, в частности, последнем освобождении "узников Кремля".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в в интервью Радио "Свобода".

По его словам, советник привлекается для выполнения конкретных "чувствительных" поручений, тогда как министр занимается координацией работы министерства и посольства по всему миру. Пристайко утверждает, что при предыдущей власти действовал похожий алгоритм: переговоры "нормандского формата" координировал заместитель Администрации президента Константин Елисеев.

"В разное время, в администрации президента я работал и до этого, были разные конфигурации. В принципе ничего такого нового в этой структуре нет. Она удобна иногда для выполнения конкретных поручений. Вы же видите, что господин Ермак действительно привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - сказал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Зеленского во внешней политике контролирует Ермак, который до вчерашнего дня занимался съемками кино. МИД отстранен от процесса, - Безсмертный

21 мая этого года президент Владимир Зеленский назначил юриста и кинопродюсера Андрея Ермака своим помощником. Среди прочего, известно, что он отвечает за координацию переговорных процессов по обмену и освобождению граждан Украины, которые содержатся по политическим мотивам в России и на подконтрольной ей территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3153742
 
 
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"Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах" (Завжди! "Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака - Цензор.НЕТ 5054 )
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Путинский холуй Пригожин долетался в Конго. Пошёл на концерт к Кобзону. "Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака - Цензор.НЕТ 83
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С одной лишь разницей - Елисеев это дипломат, бывший замглавы МИД, а Ермак - кинопродюсер из квартала
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Особливо, коли потрібно опустити нижче плінтуса перед іноземними партнерами. Просто потрібно усвідомити, що всі зарубіжні ммм... гастролі Зєлєнского готував Єрмак. Результат цих гастролі в, втрата поваги і виставлення на сміх найвищого чиновника, який представляє не лише себе, а й Україну свідчить або про некомпетентність Єрмака, або про злий умисел у його діях.
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у самого Пристайко критические дни уже в прошлом и он с этим смирился : Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко
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Для Монікі Зелінскі все її життя суцільні "критические дни". От приходилося їй приймати з усіх сторін в необмеженій кількості 😕
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Я не бачу позитиву в звільненні (як не прикро). Наш клоун (зрадив) і спас путіна від подальших санкцій по морякам. ,яких і так звільнили б по рішенню суда. Це не політик і стратег--це прдажний сцикун--требу було зачекати декілька днів--побачити санкції А міняти цінного свідка по збитому самольоту--це вже злочин--бо тепер Нідерланди зроблять нас винуватими в трагедії. А міняти придурковатого пацана який поїхав до шлюшки на вбивця і терориста --це подвійний злчин. Так що цей ."помічник" такий же мудак як і його клоун.
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"Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака

Когда у моники критические дни.
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А я думал для всех "критических ситуаций" есть Мендель...
"Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака - Цензор.НЕТ 1595

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