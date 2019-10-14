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Все про:День защитника Украины (81) Кравченко Владимир (8)

 Совместными усилиями мир и территориальная целостность страны будут восстановлены, - командующий ОС Кравченко поздравил защитников Украины с праздником

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко поздравил военнослужащих, работников ВСУ и боевых побратимов с Днем защитника Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Господа офицеры, сержанты и солдаты! Уважаемые работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие боевые друзья!

От себя лично и от командования Объединенных сил искренне поздравляю Вас с Днем Защитника Украины! Это праздник, который объединяет всех защитников нашей земли - от времен казачества до современных воинов-героев Объединенных сил.

Этот день ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Мы приклоняемся перед памятью украинских воинов, отдавших свою жизнь за лучшее будущее родной страны.
Сегодня мы также чтим мужество всех военнослужащих Украины, неравнодушных граждан, патриотов, которые по зову сердца встали на защиту своей земли и совместными усилиями которых сохранены исторические традиции наших предков и независимость украинского государства", - говорится в поздравлении командующего ОС.

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Также Кравченко выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям мир и спокойствие украинского народа, территориальная целостность страны будет восстановлена и надежно защищена.

"Желаю всем Вам и Вашим близким мира, крепкого казацкого здоровья, успехов и долголетия, а также новых профессиональных свершений на благо Отечества.

Слава Украине. Слава ее защитникам!", - добавил командующий ОС.

Совместными усилиями мир и территориальная целостность страны будут восстановлены, - командующий ОС Кравченко поздравил защитников Украины с праздником 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153741
 
 
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СЛАВА Україні! Героям Слава! Воїни, захисники Батьківщини, будьте гідні пам'яті борців за незалежність України, з Вами народ України. Разом поборемо нашестя московії, та опір п'ятої колони зрадників медведчуків, шуфричів, волошиних, рабіновичів, бойок... та їх посіпак. Смерть ворогам України. Свята Богородиця нехай захищає Вас.
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С ДНЕМ СОЗДАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом - Цензор.НЕТ 9235
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СЛАВА Україні! Героям Слава! Воїни, захисники Батьківщини, будьте гідні пам'яті борців за незалежність України, з Вами народ України. Разом поборемо нашестя московії, та опір п'ятої колони зрадників медведчуків, шуфричів, волошиних, рабіновичів, бойок... та їх посіпак. Смерть ворогам України. Свята Богородиця нехай захищає Вас.
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Пагубий вже в камуфляжі. Хоч сьогодні до війська.
"Ні капітуляції"!Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом - Цензор.НЕТ 5931
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А я хочу привітати гражданіна зєлєнського з днем Покрови, і побажати йому мирної землі над його головою.
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Його місце в глибокому тилу. Вчителем у школі для дітей, які на жаль відстають у розумовому розвиткові.
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С ДНЕМ СОЗДАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом - Цензор.НЕТ 9235
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Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом - Цензор.НЕТ 4335

Зі святом Козацьким Військо вітаю!
Відваги, поваги щиро бажаю!
Хай буде все добре, здійсняються мрії,
У серці панують любов і надії!
І ще побажаю я - щастя й добра.
Миру Вкраїні й кращого життя!
Гетьмана гідного Держави всієї,
Й відважних нащадків країни своєї!
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30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов в Донбассе.

​Бойцы батальона "Азов" показали, как громят российских оккупантов в Донбассе.

Впечатляющее видео было опубликовано в Интернете. Украинские бойцы отметили, что 8 месяцев провели на передовой и не отдали ни 1 метра украинской земли. Вместо этого они продвинули линию фронта вперед.

С пгаздничком.
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