 Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

День защитника Украины официально установлен 14 октября 2014 года Указом Президента "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".

Настоятельная потребность в общегосударственном празднике, который бы заменил советское 23 Февраля, особенно остро встала после незаконной оккупации Россией Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей, когда в украинском обществе как реакция на вооруженную агрессию РФ усилились тенденции декоммунизации — отказа от советских символов и праздников.

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Дата 14 октября выбрана не случайно, ведь именно в этот день в Украине отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. На праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить далее.

День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем.

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