 Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
День защитника Украины официально установлен 14 октября 2014 года Указом Президента "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".
Настоятельная потребность в общегосударственном празднике, который бы заменил советское 23 Февраля, особенно остро встала после незаконной оккупации Россией Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей, когда в украинском обществе как реакция на вооруженную агрессию РФ усилились тенденции декоммунизации — отказа от советских символов и праздников.
Дата 14 октября выбрана не случайно, ведь именно в этот день в Украине отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. На праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить далее.
День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем.
треба в цей день вибирати Гетьмана
Ну , ты бы хоть смотрел , кому эти картинки отправляешь .
Всім Миру, Щастя, Радості та натхнення!
Спитаю таки:
Ситуація:
Ви маєте дурного вічно п'яного сусіда, одного разу ваш сусід почав трощити вам паркан, спиляв вашу яблуньку, повісив собаку, спалив сарай!
Ваші дії як громадянина України? Правильно! Ви телефонуєте копам, копи дають мемелю волоцюзі далі по закону, ви стягуєте з сусіда через суд, завдані матеріальні та моральні збитки. Так? Тобто - матеріальні збитки - суд - стягнення з дебошира матеріальних збитків. Так?
Що ми маємо на сході України? Війну, так? Матеріальні та людські втрати. Так? То чому влада не стягує в судах матерільні щоденні збитки з окупанта за кожен обстріл?
То він їде щоб нагадать донбасцям, що 6 років нас вбивають, калічать, а влада, за ваш та наш рахунок відшкодовує матеріальні збитки, які вчинив агресор? Вам не здається дивним таке дійство?
У нас судів немає? Може законів Україна не має?
А ти підеш на Антимайдан?
Вітаю вас і щиро дякую за те, що ви бороните наш спокій, сон і мирне життя.
За посмішки наших дітей, за те, що ми можемо неквапливо блукати вуличками і метушитися у повсякденних клопотах.
Хай Покрова оберігає вас і захищає.
Низький уклін. Здоров*я і добра.
Світла і невмируща пам*ять тим, хто поклав життя за Україну.
рекомендую к прослушиванию: Марш Нової Армії
Всем отличного настроения!.. Пусть сгорит в Аду Рашка, кацапы, и наши подкацапники!
https://www.youtube.com/watch?v=U0vhvlXdNRo
Нехай Господь Бог береже Україну
Слава Украине-Руси! Героям Слава!
Если верить Грушевскому (см. "История Украины" 1914 г.) бусурманами, многочисленным флотом окоужившими Константинополь, которых якобы разогнало окунание Патриархом в море Покровы Богородицы были именно Киевляне под предводительством Аскольда.
Нигде в Библии не найдёте слова *Богородица*, и что надо отдавать ей почести. Но Сын Божий называл Отцом Бога.
В Откровении от Иоанна сказано: "Только Бог есть Святой" и "Святые Божьи".
Сам Пан Иисус Христос говорит: " Нельзя служить двум господам. Угодите одному - не угодите другому".
Кстати, слова Архангела Гавриила "Богородица дева..." в нашей Библии перевраны.
В латинском переводе говорится "Аве Мария. Господь с тобой..." Нет слова Богородица. Господин Иисус Христос не учит поклоняться Марии. А только Богу одному!