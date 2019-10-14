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Все про:праздник (1517) День защитника Украины (81)

 Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Украинцы 14 октября отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

День защитника Украины официально установлен 14 октября 2014 года Указом Президента "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".

Настоятельная потребность в общегосударственном празднике, который бы заменил советское 23 Февраля, особенно остро встала после незаконной оккупации Россией Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей, когда в украинском обществе как реакция на вооруженную агрессию РФ усилились тенденции декоммунизации — отказа от советских символов и праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины

Дата 14 октября выбрана не случайно, ведь именно в этот день в Украине отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. На праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить далее.

День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш сопротивления капитуляции пройдет в Киеве в День защитника Украины. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3153737
 
   
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Всех с Праздником !!! Рыгов и зебилов это не касается. Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 158
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І проводять Марш Зупинемо капітуляцію. Дожилися до сєпара Зєлі.
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Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.
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С Покровами и Днем защитника Украины, форумчане! Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам! Нехай згинуть ті, хто замишля щось недобре проти моєї Неньки...
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Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить далее.

треба в цей день вибирати Гетьмана
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Сагайдачного..Дорошенка..Наливайка.....а ось і немає
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Та ні... такого собі щіровського українського зеленського
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Всех с Праздником !!! Рыгов и зебилов это не касается.
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уклонистов вычёркиваем, их не мало и им хрен на палочке
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Не надо преувеличивать. И напомню, Петя в свое время, победил в пером же туре
Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 4805
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Для зебилов это не праздник . День защитника Украины учредил Петро ,а значит он порохобоцкий . Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 1500 .Вот , на фб приходится читать и такое Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 724 .. И при том , это пишут не малолетки вовсе .
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Да пеця і капітулював перед рашкою
Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 4106
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Та ТЫ ШО Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 6114 ..!! Прям таки - копытулював ?? Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 7660 ....

Ну , ты бы хоть смотрел , кому эти картинки отправляешь .
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фактор і спосіб розпізнання зебіла: Кожен зебіл бреше нагло і цинічно
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Не путай государство с церквой, где за откуп прощаются грехи . Шоколадник делал таки вещи для создания образа, в который верил когда выступал, что не мешало делать преступления против государства и украинцев .
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с Вашим праздником вас Защитники Украины.
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Вітаю!
Всім Миру, Щастя, Радості та натхнення!
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І жодного зебобіка Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 33. Свято захисників України це не про них. Який кумир така й отара
Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 7737
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Побажання і їм скоріше покритись нашим УДПС(управління державної пентенціарної служби) від усіх негараздів... Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 6443
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Шановний! А ви хоч раз чули від нашого презідента "Слава Україні"? Я жодного
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Було? Коли? Було та загуло... Не бреши, шутолох
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Коли Вовік ще до виборів вийшов до розлючених львів'ян перед безкоштовним концертом, то була дуже відверта розмова. Потім поступово було доведено, що ці панове прийшли до Вовіка від кримінального ватажка Пупса за гроші путінського олігарха Фрідмана. Панове думали, що Вовік не вийде до такої кількості вороже налаштованих людей, але Вовік вийшов. Звісно наслухавсь він багато чого, але в кінці Вовік змусив панство скандувати "Путін - пуйло" і "Героям Слава!", після того, як він проволав "Слава Україні!". Ось відіо. На другій хвилині.
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Зеленський в такий день додумався з Києва втекти...
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Не втекти а привітати самих захисників України на Сході України де йдуть бойові дії Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 3108
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Це там, де він відступ запланував?- Ну-ну...
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Та воно бреше як дихає. Жодних відомостей про те де буде сьогодні зелена шмарля немає
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"а привітати самих захисників України на Сході України де йдуть бойові дії "

Спитаю таки:
Ситуація:
Ви маєте дурного вічно п'яного сусіда, одного разу ваш сусід почав трощити вам паркан, спиляв вашу яблуньку, повісив собаку, спалив сарай!
Ваші дії як громадянина України? Правильно! Ви телефонуєте копам, копи дають мемелю волоцюзі далі по закону, ви стягуєте з сусіда через суд, завдані матеріальні та моральні збитки. Так? Тобто - матеріальні збитки - суд - стягнення з дебошира матеріальних збитків. Так?
Що ми маємо на сході України? Війну, так? Матеріальні та людські втрати. Так? То чому влада не стягує в судах матерільні щоденні збитки з окупанта за кожен обстріл?
То він їде щоб нагадать донбасцям, що 6 років нас вбивають, калічать, а влада, за ваш та наш рахунок відшкодовує матеріальні збитки, які вчинив агресор? Вам не здається дивним таке дійство?
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якщо вже по-правді, то в Гаазі йдуть такі судові процеси... Да, але їх розпочинала ще попередня влада. А як в них зараз діє нинішня влада - ще не повідомлялось...
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то в Гаазі йдуть такі судові процеси...

У нас судів немає? Може законів Україна не має?
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Начальник паники, так ты сегодня будешь Зеленского вешать или вновь пропердишь целый день на "Цензоре" с громкими лозунгами?
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Виїду в місто, подивлюся що там. А буде щось хороше в Києві- буду виїздити туди. Мені просто до Києва не одну годину їхати.
А ти підеш на Антимайдан?
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Тобто це я тут, а не ти, про "мені ще Зеленьського вішати" писав та пишу?
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Та кого вішати?- Він злякався народу і втік з Києва.
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Дорогі Захисники !
Вітаю вас і щиро дякую за те, що ви бороните наш спокій, сон і мирне життя.
За посмішки наших дітей, за те, що ми можемо неквапливо блукати вуличками і метушитися у повсякденних клопотах.
Хай Покрова оберігає вас і захищає.
Низький уклін. Здоров*я і добра.

Світла і невмируща пам*ять тим, хто поклав життя за Україну.
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Покриємо лінію розділення між Україною і Лугондоном "Парканом до Неба". Аж поки лугандони не визнають свою помилку і не запросяться назад в Україну. Тоді українці, певен, пробачать все, що колись було, і будуть раді повернути "блудних дітей" додому. Коли це станеться? Це вже інше питання. А поки - СТІНА
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Украинцы виновны что живут под оккупацией ? Если проводит политику нетерпимости то к оккупантам, и их пособникам в Крыму, ПМР, Абхазии, Чечне и т.д.
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Нє, нє, нє! Українців Україна має прихистити! Українцям(які підуть з Лугандона) Україна має надати можливість відчувати себе людиною, і можливості стати на ноги на новому місті. Але ненавидіти паРашу, російську і любити Україну - обов'язково.
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Это красивые слова, вряд ли реализуются для переселенцев, если даже для не переселенцев это не осуществляется.
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Це вже наша з вами провина, що не вимагаємо цього від влади. Бо влада грішить, а гріх на всіх українців лягає, відповідати нам. З іншого боку треба відрізати від виборів п'яту колону обмеженнями, як у Прибалтиці - іспити української, тести на лояльність, співбесіда з комісією депортамента паспортизації.
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поздравляю Всех украинцев с Праздником Защитника Отечества а верующих из Украинской Православной Церкви поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы..
рекомендую к прослушиванию: Марш Нової Армії
Всем отличного настроения!.. Пусть сгорит в Аду Рашка, кацапы, и наши подкацапники!
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Порошенко привітав українських воїнів з Днем захисника України!

https://www.youtube.com/watch?v=U0vhvlXdNRo
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ага - оборонку разворовал, богданы дефектные на фронт поставлял, 6 арсеналов взорвал, план шахермахера подписал, беркутовцев себе в охрану ставил, горкина в Донецк пропустил, воинов садил на 5 лет... теперь этот лицемер поздравляет...
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Поздравляю всех с праздником! PS Не хотелось об этом говорить в такой день,но это нужно было когда нибудь сказать. Я стал на сторону Украины в дни Майдана,не смотря на все осложнения и последствия этого моего шага. Гадили мне "МЫШИ-БРАТЬЯ" очень много в жизни,в том числе в компьютере,телефонах и др. И вдруг около месяца назад мой компьютер перестал "тяжелеть",антивирус перестал "краснеть",не было более всяких DDOS проблем и всякое другое. А в последнее время вдруг мой телефон начал очень долго держать зарядку при том же использовании.Думаю,абсолютное большинство поняли в чем дело- "мыши-братья" перестали гадить!.Я начал теряться в догадках,и вдруг понял. Все начало налаживаться после того как один ВЫРОДОК под ником "амфаш" начал свои нападки,абсолютно ничем не спровоцированные,и обоснованные лишь своей тупостью и своим гонором,-другими словами начал заниматься разжиганием вражды и межнациональной розни,тут на цензоре.То есть не было ссоры-мне гадили,началась ссора между украинцем и молдованином,-мне перестали гадить! А почему? Да потому что "мыши-братьям" выгодна эта ссора! Другими словами-пусть ругаются,мы им не будем мешать!И поскольку этот украинский подонок никак не уймется,то раССейским выродкам такое положение дел нравится и они ее поощряют! И тогда я себя спрашиваю,-НА ЧЬЮ МЕЛЬНИЦУ ЛЬЕТ ВОДУ ЭТОТ ПОДОНОК? Разве он не ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА? Тут ответ ясен,ШЛЮХА ОН,ПУТИНСКАЯ! Еще раз извиняюсь,за то что выставил эти рассуждения тут.
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"амфаш" - "мыши-братья"??? Та ні, не помічав...
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"амфаш" -это случайно не написанные кириллицей,английские слова?
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И ты заметил Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 9552 ..? Это правда , этот -амфаш больной на голову . Он и на меня " прыгал" , я них... так и не понял из за чего . К тому же я никогда с ним не переписывался . Просто у чувака шо то заклинило в мозгу и начал брызгать желчью . Спрашиваю - чего ты вскипел ,, а в ответ одни проклятия . Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 9543 . В общем , он идиот какой то .. 100% .
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Війна - потворна. Низький уклін нашим захісникам. Низький уклін тим, хто їх підтримує своїм не зайвим.
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Всім доброго дня. Зі святами. Особливий день - три свята разом. І всі дорогі серцю украінця.
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СЬОГОДНІ НАШЕ СВЯТО! Свято всіх тих, хто життя та душу повністю віддавав і віддає справі захисту Батьківщини. Від малих, які після школи допомагали плести маскувальні сітки для Армії, до старих, які останнє віддавали для Армії і фронту. Воїнам-Слава!
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Зі Святом Вас, Українці
Нехай Господь Бог береже Україну
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Всіх справжніх Українців з святом Покрови!
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Пока нам праздновать особо рано - пока нам просто отмечать праздник. Бо пока мы не освободим Крым и Донбасс, не развалим мордор-парашу и не отодвинем границы Украины-Руси до Пскова, Тулы, Волги-Ра и за Кубань... праздник ещё не сильно Праздник.

Слава Украине-Руси! Героям Слава!
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Нафик вам нужны псков, тула и волга. Чтоб очищать их от грязи и терпеть цапов в Украине?
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Ты крепостной крестьянин - малорос, а не козак раз задаёшь мне столь боягузливый вопрос. Стыдись.
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Забавно, но факт!
Если верить Грушевскому (см. "История Украины" 1914 г.) бусурманами, многочисленным флотом окоужившими Константинополь, которых якобы разогнало окунание Патриархом в море Покровы Богородицы были именно Киевляне под предводительством Аскольда.
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Прям Богородица*. Прям *пресвятая.
Нигде в Библии не найдёте слова *Богородица*, и что надо отдавать ей почести. Но Сын Божий называл Отцом Бога.
В Откровении от Иоанна сказано: "Только Бог есть Святой" и "Святые Божьи".
Сам Пан Иисус Христос говорит: " Нельзя служить двум господам. Угодите одному - не угодите другому".
Кстати, слова Архангела Гавриила "Богородица дева..." в нашей Библии перевраны.
В латинском переводе говорится "Аве Мария. Господь с тобой..." Нет слова Богородица. Господин Иисус Христос не учит поклоняться Марии. А только Богу одному!
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Звісно Богородиця без Господа не відбулась би, бо Господь - Творець. Тому і порівнювати їх - це як порівнювати тата і мати. Вони обоє - кохані. Але кожен по різному.
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