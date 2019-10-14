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 Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

13 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

- дважды вблизи Песков - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- возле Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Павлополя - из миномета калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Чермалыка - из станковых автоматических гранатометов;
- вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:

- шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза в районе Золотого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Светлодарска и Попасной - из автоматических станковых гранатометов;
- возле Зайцево - из вооружения БМП-1;
- в районе Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки ни один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал", - сказано в сообщении.

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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Вильного.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153736
 
 
 Топ комментарии
 
Вчора у Донецьку.
Слава Україні!
Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4530
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Обстріли у Золотому, розведення відкладається? Зєля не буде розрізати голубу лєнточку?
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То вони сигналізують що готові до відступу ВСУ.
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Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6916

Захисти Воїнів наших, попроси за нас грішних Сина Свого дарувати МИР Україні...
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Зі святом Воїни України!!! Зі святом Нород України!!! смерть расіянсько - масковським окупантам!!!!
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