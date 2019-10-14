 Ни один правоохранительный орган не утверждал, что сын Байдена совершал какие-либо правонарушения за годы работы в Burisma, - адвокат Месирес

Сделать это пришлось для того, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Хантера Байдена, опубликованное адвокатом Джорджем Месиресом. Сын политика обещал, что не будет работать на иностранные фирмы, если отец победит на президентских выборах в 2020 году.

"Хантер всегда понимал, что за его отцом всегда будут пристально следить. Он не думал, что окажется под шквалом фальшивых обвинений со стороны президента США", - говорится в заявлении.

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Также в документе есть комментарий о работе Хантера Байдена в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.

"Хантер покинул пост в Burisma в апреле 2019 года. Несмотря на тщательную проверку, ни один из правоохранительных органов, ни отечественных, ни иностранных, не утверждал, что Хантер совершал правонарушения в любой момент в течение своего пятилетнего срока", - отметил Месирес.

По его словам, Хантер Байден занимался этой бизнес-деятельностью самостоятельно. "Он не считал целесообразным обсуждать свою деятельность с отцом, и он этого не делал. Хантер всегда понимал, что его отец полностью и однозначно будет руководствоваться только американской политикой, независимо от его влияния на профессиональные интересы Хантера", - сообщил в заявлении его адвокат Джордж Месирес.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.